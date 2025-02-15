Магнус Карлсен потерпел поражение в любимых шахматах Фишера. Такого никто не ждал!

В Германии завершился первый турнир Freestyle Chess Grand Slam Tour — серии соревнований в формате шахмат Фишера, привлёкшей большое внимание общественности из-за конфликта её организаторов Яна Хенрика Бюттнера и лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена с руководством ФИДЕ. Напомню, ФИДЕ выступила против того, что медиамагнат из Германии назовёт победителя своей серии чемпионом мира по шахматам Фишера, и, как следовало из обнародованной личной переписки сторон, требовала за это право $ 500 000.

В конце концов после долгих дебатов, схваток в прессе, обмена личными выпадами с ФИДЕ и консультаций с юристами совет Freestyle Chess Grand Slam Tour принял решение, что победитель серии будет называться чемпионом, но не мира, а просто чемпионом. Открытой войны с ФИДЕ не началось.

Серия состоит из пяти турниров Grand Slam. За каждый этап будут начисляться очки. Победителем станет игрок, набравший наибольшее количество очков в конце года. Шахматы Фишера, Chess960 или Freestyle – это шахматы, в которых фигуры белых и чёрных в произвольном порядке переставляются по первому и последнему рядам. Главное лишь, чтобы король находился между двух ладей и были возможны длинная и короткая рокировка, а также слоны занимали поля разного цвета.

Шахматы Фишера нивелируют компьютерную подготовку, но в Grand Slam игрокам перед партией давалось время продумать первые ходы после того, как становилась известна расстановка. А главной фишкой турниров Бюттнера стало то, что участники выступали в ярких пиджаках.

За победу на каждом этапе начисляется 25 очков (победитель получает $ 200 тыс. из внушительного призового фонда). За второе место – 18 баллов, а за третье – 15 и так далее. Второй этап пройдёт в апреле в столице Франции Париже, третий – в июле в Нью-Йорке (США), четвёртый – в сентябре принимает индийская столица Нью-Дели, а решающий и завершающий пятый этап состоится в декабре в Кейптауне (ЮАР). Словом, география турнира внушительная, а денег и амбиций у Яна Хенрика Бюттнера много.

Первый этап закончился на днях на курорте Вайсенхаус в Германии – это огромный комплекс на берегах Балтии, который принадлежит немецкому бизнесмену. На старт турнира выходили сильнейшие шахматисты мира: Магнус Карлсен (Норвегия), чемпион мира по классическим шахматам Гукеш Доммараджу (Индия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Левон Аронян (все – США), Алиреза Фируджа (Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), хозяин поля Винсент Каймер (Германия) и прошедшие через отбор Владимир Федосеев (Словения) и Жавохир Синдаров (Узбекистан).

Синдаров в последний момент заменил индийца Вишванатана Ананда, занимающего пост вице-президента ФИДЕ и вынужденного отказаться от участия из-за скандала. А сильнейший из россиян Ян Непомнящий проиграл решающий матч отбора Федосееву и в число участников не попал.

К слову, в шахматах Фишера считают свой рейтинг, и его возглавляет выигрывавший до этого все соревнования в этом виде шахмат Магнус Карлсен с внушительными 2848 – это ещё больше, чем у норвежца сейчас в классику. Все остальные оставались далеко позади, кроме Фабиано Каруаны, никто не имел и 2750. Но уже отборочный этап по круговой системе стал настоящей сенсацией. Карлсен в отборе проиграл целых три партии – Федосееву, Синдарову и Каруане! И вышел в плей-офф лишь с четвёртого места!

В четвертьфинале (если отбор проводился с контролем рапида, то на вылет играли две партии в классику и при равном счёте – тай-брейк в блиц) норвежец собрался и показал свою силу – одолел Абдусатторова со счётом 2:0. Тем временем сенсационно разделивший в круговом турнире первое место Синдаров выбил в четвертьфинале Накамуру. И уязвлённый американец в интервью в сердцах размышлял, что пора завершать карьеру.

Винсент Каймер Фото: Dipayan Bose/Zuma/ТАСС

Полуфинальные пары выглядели так: Карлсен – Каймер (Винсент в четвертьфинале обыграл Фируджу) и Синдаров – Каруана. Фабиано поверг в плей-офф Гукеша, который смотрелся очень бледно и по итогам дополнительных перебоев занял лишь восьмое место. Однако известно, что чемпион мира считает серьёзной игрой лишь классические шахматы (игнорирует даже чемпионаты мира по рапиду с блицем) и согласился играть в серии Бюттнера лишь из-за очень большого призового фонда.

А далее грянул настоящий гром! В полуфинале Карлсен проиграл Каймеру, который является для норвежца неприятным противником – однажды Магнус уже чуть не вылетел от немца на Кубке мира. В финале же надежда немецких болельщиков под одобрительные улыбки Бюттнера одолел ещё и Каруану! Карлсен же в матче за третье место собрался и разгромил Синдарова.

Винсент Каймер (Германия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Первый турнир. Полуфинал

В интервью журналистам недавно женившийся Карлсен размышлял, что многие известные игроки снижали рейтинг после свадьбы, и высказался, что надеется всё-таки потерять меньше 100 очков рейтинга после соревнований в Вайсенхаусе. Впрочем, турнир он закончил в приподнятом настроении и подарил своей супруге на День святого Валентина шикарный букет роз.

Однако на деле задача Карлсена в дальнейших турнирах серии будет непростой. Каймер и Каруана по очкам впереди, причём молодой немец обгоняет Магнуса на целых 10 баллов. Норвежцу желательно занимать первые места в следующих турнирах серии, а уже первый этап показал, что другие элитные игроки начали относиться к норвежцу без прежнего почтения – он проиграл достаточно много партий, в сумме – целых четыре. В той же партии с будущим победителем Магнус просто не выдержал напряжения!

Магнус Карлсен несколько лет назад отказался от классической короны, после конфликта с ФИДЕ объявил, что не будет принимать участия на чемпионатах мира по рапиду и блицу в конце 2025 года в Катаре. Сумеет ли он удержать первенство хотя бы во фристайле, который в последнее время Магнус так пропагандирует?