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Удивительная история на ЧЕ-2025 по велоспорту на треке: россиянка Яна Бурлакова опередила соперницу менее чем на 0,001 секунды

Фантастическая победа россиянки на ЧЕ по велотреку. Судьбу золота решили миллиметры!
Андрей Шитихин
Фантастическая победа Яны Бурлаковой
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Яна Бурлакова победила с двумя фотофинишами и с высокой температурой. Алина Лысенко завоевала бронзу.

Женский спринт на чемпионате Европы по велотреку в Бельгии стал, наверное, самой драматичной дисциплиной. И триумфальной – для сборной России: Яна Бурлакова – чемпионка, Алина Лысенко – бронзовый призёр. Наши девушки выступали с высокой температурой, а в полуфинале сошлись между собой.

Это был настоящий спортивный подвиг. Главный тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что накануне квалификации у обеих поднялась температура выше 38 градусов. Безусловно, это сказалось на выступлении. Наши девушки оказались в середине протокола, напрямую прошли в 1/8 финала. А далее были сложные заезды в плей-офф, особенно четвертьфиналы. На этой стадии Бурлакова в трёх заездах взяла верх над британкой Лорен Белл, а Лысенко также потребовалось три заезда, чтобы выбить из борьбы за медали немку Леа Фридрих.

Яна Бурлакова стала чемпионкой мира, установив историческое достижение:
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К счастью, полуфиналы и медальные заезды проходили на следующий день – у девушек была возможность восстановиться. В полуфинале Алина и Яна определили сильнейшую в трёх заездах. В итоге Бурлакова отправилась в главный финал, а Лысенко – в малый финал за бронзу. Алина в борьбе за медаль очень уверенно разобралась с итальянкой Мириам Вече, а вот финал с участием Яны и Риан Эдмундс из Великобритании оказался драматичным.

Первый заезд выиграла валлийка с ничтожным преимуществом в 0,07 секунды. Но это преимущество хотя бы было ощутимо и заметно на замедленных повторах. А вот второй заезд девушкам пришлось проводить дважды. Во время первой попытки никто не хотел выходить вперёд, они слишком долго стояли в сюрплясе, и судьи в итоге вновь отправили их на старт.

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Со второй попытки они домчались до финиша, но почти с одинаковым временем. Только фотофиниш определил, что Бурлакова была впереди на ничтожные 0,005 секунды! Счёт в финале сравнялся, и для определения чемпионки потребовался третий заезд. И в нём британка пыталась оторваться от россиянки, однако Яна выдала на последнем круге всю мощность, на которую была способна, и линию финиша девушки пересекли одновременно.

Вновь потребовался фотофиниш, однако даже после него в протоколе у Бурлаковой и Эдмундс стояло одинаковое время! Дело в том, что итоговая разница между спортсменками составила менее 0,001 секунды! Если учесть их скорость на финише, то это примерно 8-9 мм. Такова цена золота чемпионата Европы.

Уже после победы в интервью «Матч ТВ» Яна рассказала, что был момент, когда она подумала – всё пропало. Это было накануне квалификации, когда у неё поднялась температура. Всё дальнейшее было как в бреду. А у Алины Лысенко, как оказалось, температура держалась пять дней. «Но когда мы вообще сдавались?» – резюмировала россиянка.

Впереди у девушек главный старт сезона – чемпионат мира в Чили. Однако до октября ещё далеко.

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