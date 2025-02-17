«Он ещё даст мне жару!» Русский богатырь стал самым сильным армрестлером мира

Российский армрестлер Виталий Лалетин стал абсолютным чемпионом мира, победив в титульной схватке теперь уже экс-чемпиона Артёма Морозова из Казахстана. За победу в супертяжёлом весе на левой руке Лалетин получил золотую перчатку, а после окончания поединка отдал должное сопернику.

Титульная схватка состоялась в Тбилиси на очередном турнире East vs West, который считается главным в мире армрестлинга. Туда нет отбора, только приглашения для сильнейших от организаторов. Лалетин давно мечтал провести именно титульный, а не очередной рейтинговый поединок. В июле 2024 года в Стамбуле эти же соперники боролись на правой руке, и тогда Лалетин просто раздавил Морозова.

К схватке в Тбилиси оба подошли в топ-форме и выдали один из лучших поединков на левой руке в истории. Это утверждают практически в один голос известные армрестлеры настоящего и прошлого, которые высказались после окончания схватки.

Для победы соперникам нужно было забрать четыре раунда, и поначалу Морозов выглядел сильнее. Но Лалетин сумел перехватить инициативу, продемонстрировав даже то, что владеет техникой флоп-пресса, чего раньше не было. Кроме того, Виталий показал, что серьёзно поработал над выносливостью. В итоге российский богатырь победил со счётом 4-2 и получил золотую перчатку из рук Грузинского Халка – Левана Сагинашвили.

Виталий Лалетин Фото: eastvswestarmwrestling.com

Возможно, на результате схватки сказалась травма, о которой Морозов говорил со своими секундантами в перерывах между раундами, но и Лалетин вышел с травмой связки предплечья. Впрочем, в армрестлинге нет здоровых людей – всех что-то беспокоит.

«Я всегда говорил, что Артём – сильный и опытный спортсмен, однако в этот раз его немножко не хватило. Но я думаю, что он справится и ещё даст мне жару. Пресс? Когда деваться некуда, то есть пресс, однако его нужно отрабатывать. Я не отрабатывал, но на кону золотая перчатка, пояс чемпиона, нельзя было не воспользоваться прессом. Может, у меня и на правой руке есть, я пока не проверял. Мне самым главным было взять одну перчатку, а по поводу второй я подумаю, насколько она мне нужна», — сказал после победы Лалетин.

«Я готов был на 100%, а потом что случилось, то и случилось. У меня старая травма, во время поединка она начала меня беспокоить, но это не оправдание. Я доволен тем, как боролся. Дал хороший бой сопернику, которого считал номером один. Не думаю, что кто-то ещё сможет дать ему такой же хороший бой», — сказал Морозов.

А потом уточнил, что намерен вернуться, но сейчас главное – восстановление.

«Как рука? Да всё замечательно (в оригинале был использовано непечатное выражение. — Прим. «Чемпионата»), хрустнула и хрустнула. Просто дайте мне время. Наконец-то с меня сняли это бремя, не было возможности отдохнуть, добавить, нужно было защищать титул. Сейчас займусь здоровьем и вернусь», — отметил казахстанский армрестлер.

Что касается Лалетина, то ему предстоит защищать свой титул, если это будут схватки на левой руке, или проводить рейтинговые поединки на правой. Обладателем титула на правой руке является Леван Сагинашвили.