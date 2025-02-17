Невероятный рекорд в беге. Парень из Уганды переписал историю полумарафонов

2.42 на километр. Оказывается, это реально!

В лёгкой атлетике в минувшие выходные случилось невероятное. Там был побит мировой рекорд в полумарафоне. Да что там побит – снесён!

Угандийский бегун Джейкоб Киплимо переписал историю бега. Он стал первым в мире, кому удалось преодолеть 21,1 км менее чем за 57 минут!

Джейкоб Киплимо Фото: Christian Petersen/Getty Images

Время, которое Киплимо показал 16 февраля 2025-го на турнире Mitja Marato в Барселоне, – 56 минут 42 секунды. Просто вдумайтесь, как это быстро!

Если само по себе время вам ни о чём не говорит, то объясним.

Во-первых, парень скинул сразу 48 секунд с предыдущего рекорда, который принадлежал эфиопу Йомифу Кеджелче. Это достижение Кеджелчи продержалось всего несколько месяцев.

Во-вторых, Киплимо придерживался какого-то невероятного темпа – 2 минуты 41 секунда на километр. Это примерно 22 км/ч, причём на протяжении целого часа!

«Не ожидал, что побью мировой рекорд»

Джейкоб Киплимо теперь стал настоящим королём полумарафонов. Он, кстати, вернул себе утраченный рекорд на этой дистанции. В 2021-м угандиец пробежал Лиссабонский полумарафон за 57.31.

Сейчас Джейкоб говорит, что даже не ждал мирового рекорда. Кажется, он просто встал в тот день с нужной ноги.

«Очень рад тому, что сделал сегодня. Я хорошо стартовал и хотел провести отличную гонку, но не ожидал, что побью мировой рекорд. Сильно начал на первых двух километрах, чтобы оторваться от соперников. По мере того, как преодолевалась дистанция, я видел, что иду в рекордном темпе. Сказал себе, что должен поддерживать этот темп, чего бы это ни стоило», – сказал Киплимо в интервью пресс-службе МОК.

Джейкоб Киплимо Фото: Getty Images for World Athletics

В 24 года угандийский спортсмен уже имеет охапку наград. В беге на 10 000 м он является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира – 2022, двукратным чемпионом мира в легкоатлетическом кроссе (2023, 2024) и победителем «Бриллиантовой лиги» на дистанции 3000 м (2020).

Киплимо мощно начал сезон. Страшно подумать: а что же будет дальше? Уже известно, что талант из Уганды готовится выступить на Лондонском марафоне, который пройдёт 27 апреля. Там Джейкоб ещё не блистал. Кто знает, может быть, человечество пришло к тому, чтобы пробежать марафон менее чем за два часа?