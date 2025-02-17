Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Невероятный мировой рекорд в полумарафоне: легкоатлет из Уганды Киплимо пробежал 21,1 км за удивительные 56 минут 42 секунды

Невероятный рекорд в беге. Парень из Уганды переписал историю полумарафонов
Батраз Томаев
Джейкоб Киплимо
Аудио-версия:
Комментарии
Джейкоб Киплимо улучшил предыдущее достижение почти на минуту. Немыслимо!

2.42 на километр. Оказывается, это реально!

В лёгкой атлетике в минувшие выходные случилось невероятное. Там был побит мировой рекорд в полумарафоне. Да что там побит – снесён!

Угандийский бегун Джейкоб Киплимо переписал историю бега. Он стал первым в мире, кому удалось преодолеть 21,1 км менее чем за 57 минут!

Джейкоб Киплимо

Джейкоб Киплимо

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Время, которое Киплимо показал 16 февраля 2025-го на турнире Mitja Marato в Барселоне, – 56 минут 42 секунды. Просто вдумайтесь, как это быстро!

Если само по себе время вам ни о чём не говорит, то объясним.

Во-первых, парень скинул сразу 48 секунд с предыдущего рекорда, который принадлежал эфиопу Йомифу Кеджелче. Это достижение Кеджелчи продержалось всего несколько месяцев.

Во-вторых, Киплимо придерживался какого-то невероятного темпа – 2 минуты 41 секунда на километр. Это примерно 22 км/ч, причём на протяжении целого часа!

Прошлой осенью мир потрясла Рут Чепнгетич::
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!
OMG
Кенийская бегунья установила нереальный мировой рекорд. Даже мужчины позавидуют!

«Не ожидал, что побью мировой рекорд»

Джейкоб Киплимо теперь стал настоящим королём полумарафонов. Он, кстати, вернул себе утраченный рекорд на этой дистанции. В 2021-м угандиец пробежал Лиссабонский полумарафон за 57.31.

Сейчас Джейкоб говорит, что даже не ждал мирового рекорда. Кажется, он просто встал в тот день с нужной ноги.

«Очень рад тому, что сделал сегодня. Я хорошо стартовал и хотел провести отличную гонку, но не ожидал, что побью мировой рекорд. Сильно начал на первых двух километрах, чтобы оторваться от соперников. По мере того, как преодолевалась дистанция, я видел, что иду в рекордном темпе. Сказал себе, что должен поддерживать этот темп, чего бы это ни стоило», – сказал Киплимо в интервью пресс-службе МОК.

Джейкоб Киплимо

Джейкоб Киплимо

Фото: Getty Images for World Athletics

В 24 года угандийский спортсмен уже имеет охапку наград. В беге на 10 000 м он является бронзовым призёром Олимпийских игр — 2020 и чемпионата мира – 2022, двукратным чемпионом мира в легкоатлетическом кроссе (2023, 2024) и победителем «Бриллиантовой лиги» на дистанции 3000 м (2020).

Киплимо мощно начал сезон. Страшно подумать: а что же будет дальше? Уже известно, что талант из Уганды готовится выступить на Лондонском марафоне, который пройдёт 27 апреля. Там Джейкоб ещё не блистал. Кто знает, может быть, человечество пришло к тому, чтобы пробежать марафон менее чем за два часа?

Год в лёгкой атлетике начался с рекордов:
Японец Тосикадзу Яманиси установил мировой рекорд по спортивной ходьбе на 20 км
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android