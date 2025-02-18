«У меня не было желания играть». Как Стивен Магуайр сотворил сенсацию на Welsh Open — 2025

В Лландидно (Уэльс) завершился Welsh Open – 2025. Мощную победу одержал Марк Селби, встретившийся в финале с аутсайдером Стивеном Магуайром. Шотландец сотворил настоящую сенсацию на турнире, дойдя до решающего матча. Но не выиграл. Были и другие игроки, способные удивлять.

«Осталось не так много шансов сыграть с ним»

Welsh Open начался с неожиданности. Хотя, может, уже и совсем не неожиданности… За четыре часа до старта своего матча с турнира снялся Ронни О’Салливан. Ракета не выступает с начала января: он отказывается от выхода к столу после того, как психанул на Championship League.

Соперник Ронни был не особо доволен таким раскладом.

«Часть меня наслаждалась полученным шансом, но где-то 20% меня были разочарованы, потому что Ронни подходит к концу своей карьеры. Осталось не так много шансов сыграть с ним», – сказал Джейми Кларк BBC.

Но снятие О’Салливана с турнира стало не последним неприятным сюрпризом для болельщиков. В первом же раунде вылетел Шон Мёрфи. Он проиграл 75-му номеру рейтинга Ма Хайлуну – 3:4. Во втором раунде Welsh Open потерял ещё нескольких топов: Кайрена Уилсона, Марка Уильямса, Марка Аллена. Фавориты проиграли снукеристам с более низким рейтингом.

Пожалуй, без сенсаций прошла лишь 1/8 финала. В следующий раунд смогли пробиться все те, от кого этого ждали, поэтому и четвертьфиналы получились интересными. Стивен Магуйар, не блиставший в последние годы, без особых проблем обыграл Джека Лисовски – 5:3. Для шотландца это стало настоящим достижением, ведь в полуфиналы он не выходил аж четыре года!

Стивен Магуайр Фото: George Wood/Getty Images

Люка Бресель в другом четвертьфинале с лёгкостью разобрался с Джексоном Пэйджем (5:2), как и Али Картер – с Джо О’Коннором (5:3). Марку Селби же пришлось серьёзно попотеть, чтобы обыграть Джона Хиггинса. Снукеристы устроили настоящие качели, по очереди забирая фреймы. Сильнее всё же оказался Селби, одержавший победу в последней партии – 5:4.

«Он и сам далеко не безгрешен»

Полуфиналы Welsh Open оказались довольно насыщенными. Селби сумел обыграть Бреселя – 6:3. Правда, матч был омрачён плохим самочувствием Люки. Бельгийской пуле пришлось брать медицинский тайм-аут, так как у него началась мигрень, и из-за этого упало зрение. После 15-минутного отдыха и выпитой таблетки Бресель пришёл в себя, но этого было недостаточно.

Во втором полуфинале Магуйар сенсационно одолел Картера. Почти весь матч снукеристы шли на равных, но в концовке Стивену удалось сделать решающий рывок – 6:4. А после поединка разразился небольшой скандал. Шотландец посетовал на поведение англичанина по ходу игры. По мнению Магуайра, Картер агрессивно возвращал рест и просто бросал удлинитель под стол.

«Мне было легко сохранить хладнокровие, а он выходил из себя. Рест летал по столу, как и удлинители. Я подумал: «Неужели я сам так себя веду? Если да, то мне, наверное, стоит измениться». Мне никогда не нравилось, как Али бросает рест. На мой взгляд, в этом нет необходимости», – заявил Магуайр BBC.

На выпад Стивена Али ответил на своей странице в социальных сетях.

«Досадно слышать такое, особенно после того, как я пожелал ему удачи в финале. Он и сам далеко не безгрешен», – написал Картер.

Алистер Картер Фото: George Wood/Getty Images

«У меня вообще не было желания играть»

Если участие Селби в финале было довольно ожидаемой историей, то попадание туда Магуайра стало настоящим сюрпризом. Стивен не играл в решающих матчах аж пять лет, да и вообще в какой-то момент был на грани завершения карьеры. На Welsh Open шотландец приехал аутсайдером.

«Несколько месяцев назад у меня вообще не было желания играть. Я проигрывал снукеристам, которым, как казалось, не должен был уступать. Я позвонил Крису Смоллу, и он разобрал мою игру от начала и до конца. Возможно, выход в финал и есть моя награда», — признавался Стивен.

Селби был очевидным фаворитом финала, однако во встрече всё пошло совершенно не так, как ожидалось. Дневная сессия у снукеристов получилась равной. На перерыв англичанин с шотландцем ушли при счёте 4:4.

Серьёзное давление Магуайр оказывал на Селби и в начале вечерней сессии – 6:6. В концовке же сильнее оказался Марк. Шут из Лестера забрал последние три фрейма и одержал победу – 9:6. Для Селби этот титул рейтингового турнира стал 24-м в карьере. Он сравнялся по количеству наград с Нилом Робертсоном. Они оба делят седьмое место по победам в мире.

«Здорово видеть Стивена снова в финале. Его не было слишком долго. Он классный игрок, и я один из его самых больших поклонников. Здорово видеть, что ты снова играешь хорошо, приятель.

Я критикую себя сильно, даже когда выступаю хорошо. Всегда думаю, что играю не очень хорошо, но на этой неделе я забрал много ключевых фреймов, когда отставал на 40 или 50 очков. Когда дело дошло до последнего красного, когда всё было на грани, я выиграл довольно много из них. Последние восемь месяцев у меня подобное не получалось, и это было причиной того, что у меня не было хорошей победной серии», – объяснил Селби Eurosport.

Марк Селби Фото: Warren Little/Getty Images

Магуайр между тем не был расстроен своим поражением в финале.

«У меня была хорошая неделя. Я получил настоящее удовольствие. В конце концов, мне просто не хватило очков – Марк хорошо играл в последних трёх фреймах. Я так и не увидел ни одного шара до последней минуты. Ничего не поделаешь, когда он забивает все шары», – подытожил шотландец.