Россия и США могут примириться через спорт. История уже знает подобный пример!

В начале 2020-х годов весь мир как-то резко забыл о том, что спорт вообще-то должен существовать вне политики и призван объединять страны и народы, а не разделять их. И речь не только о неформальном общении спортсменов на Олимпиадах, но и о вполне реальных дипломатических достижениях.
В 1970-х годах прошлого столетия США и Китай наладили взаимоотношения с помощью настольного тенниса. В наши дни, когда российский и американский лидеры заявляют о стремлении к миру, спорт снова может помочь.
Пинг-понговая дипломатия. Что это?
В далёком уже 1971 году в американо-китайских отношениях случился настоящий прорыв после десятилетий холода и недоверия. Впервые после завершения Второй мировой войны главы стран смогли встретиться для переговоров. А помог им маленький шарик для настольного тенниса.
Вот как всё началось.
В апреле 1971 года на чемпионате мира по настольному теннису в Японии случился казус, который, возможно, повернул ход мировой истории. Американский игрок Гленн Коуэн опоздал на автобус своей сборной. Но спортсмена подобрали и подвезли до места соревнований игроки национальной команды Китая. Более того, лидер сборной Чжуан Цзэдун подарил Коуэну сувенир — изображение горы Хуаншань на шёлке.
Сборная США по настольному теннису (Гленн Коуэн — третий слева)
Фото: AP/ТАСС
Когда автобус прибыл на место, изумлённые фотографы запечатлели выходивших из него китайцев и американца. Это был шок для всех!
«Цзэдун нарушил правила. Китайским игрокам не разрешалось брататься с американцами», — объяснял позже директор Института отношений США и Китая в университете Южной Калифорнии Клейтон Дьюб.
Но стороны не стали накалять обстановку, а, напротив, сделали шаги навстречу друг другу. Китай пригласил всю сборную США к себе в гости. Спортсмены приглашение приняли, приехали со своими семьями и провели в Поднебесной неделю, играя товарищеские матчи. А за кулисами в этот момент советник президента США по национальной безопасности работал над первыми переговорами между Ричардом Никсоном и Мао Цзэдуном.
Переговоры состоялись, отношения между странами наладились, а этот феномен вошёл в историю как пинг-понговая дипломатия.
Могут ли Россия и США повторить эту историю?
В свете недавнего телефонного разговора президентов России и США сценарий спортивного прикрытия большой дипломатической работы кажется не просто уместным, но и максимально эффективным. Россияне забанены в мировом спорте, но товарищеская встреча атлетов, которая пройдёт под национальными флагами, безусловно, прорвёт двухлетнюю блокаду.
Благо возможных сценариев хватает.
1. Делу дипломатии может послужить вид спорта №1 в мире – футбол. Буквально на днях появилась информация, что футбольные сборные России и США действительно могут провести товарищеский матч. Ответственный за организацию игр сборной США матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста даже назвал это «отличной идеей». В России наверняка считают так же.
2. Борьба. Сборные США и России – сильнейшие в мире. Матчевый поединок может стать невероятно ярким и зрелищным, а его украшением будет очередная серия противостояния двух великих олимпийских чемпионов – нашего Абдулрашида Садулаева и их Кайла Снайдера. Пожалуй, такая финальная схватка может быть покруче борьбы за золото Олимпиады!
3. Есть и хоккей. Овечкин – легенда как в России, так и в США. К матчу или даже серии будет приковано пристальное внимание всего северного полушария. Это будет колоссальное шоу. Трамп точно оценит!
4. Если говорить о спортивных взаимоотношениях как деле интеллигентном, без пота и крови, то можно пригласить шахматистов. На первой доске – Ян Непомнящий против Хикару Накамуры, например. Это можно сделать эффектно, стильно, в дорогих костюмах. И главное – никаких джинсов!
5. Вообще, видов спорта, в которых Россия и США могут конкурировать, довольно много. Если хочется не организовать большое шоу, а просто проявить дружеское расположение, то можно рассмотреть волейбол, спортивную гимнастику, плавание, бокс, теннис – везде есть равные атлеты высокого уровня.
Было бы желание. А подходящий вид спорта найдётся.