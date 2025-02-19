Россия и США могут примириться через спорт. История уже знает подобный пример!

В начале 2020-х годов весь мир как-то резко забыл о том, что спорт вообще-то должен существовать вне политики и призван объединять страны и народы, а не разделять их. И речь не только о неформальном общении спортсменов на Олимпиадах, но и о вполне реальных дипломатических достижениях.

В 1970-х годах прошлого столетия США и Китай наладили взаимоотношения с помощью настольного тенниса. В наши дни, когда российский и американский лидеры заявляют о стремлении к миру, спорт снова может помочь.

Пинг-понговая дипломатия. Что это?

В далёком уже 1971 году в американо-китайских отношениях случился настоящий прорыв после десятилетий холода и недоверия. Впервые после завершения Второй мировой войны главы стран смогли встретиться для переговоров. А помог им маленький шарик для настольного тенниса.

Вот как всё началось.

В апреле 1971 года на чемпионате мира по настольному теннису в Японии случился казус, который, возможно, повернул ход мировой истории. Американский игрок Гленн Коуэн опоздал на автобус своей сборной. Но спортсмена подобрали и подвезли до места соревнований игроки национальной команды Китая. Более того, лидер сборной Чжуан Цзэдун подарил Коуэну сувенир — изображение горы Хуаншань на шёлке.

Сборная США по настольному теннису (Гленн Коуэн — третий слева) Фото: AP/ТАСС

Когда автобус прибыл на место, изумлённые фотографы запечатлели выходивших из него китайцев и американца. Это был шок для всех!

«Цзэдун нарушил правила. Китайским игрокам не разрешалось брататься с американцами», — объяснял позже директор Института отношений США и Китая в университете Южной Калифорнии Клейтон Дьюб.

Но стороны не стали накалять обстановку, а, напротив, сделали шаги навстречу друг другу. Китай пригласил всю сборную США к себе в гости. Спортсмены приглашение приняли, приехали со своими семьями и провели в Поднебесной неделю, играя товарищеские матчи. А за кулисами в этот момент советник президента США по национальной безопасности работал над первыми переговорами между Ричардом Никсоном и Мао Цзэдуном.

Переговоры состоялись, отношения между странами наладились, а этот феномен вошёл в историю как пинг-понговая дипломатия.

Могут ли Россия и США повторить эту историю?

В свете недавнего телефонного разговора президентов России и США сценарий спортивного прикрытия большой дипломатической работы кажется не просто уместным, но и максимально эффективным. Россияне забанены в мировом спорте, но товарищеская встреча атлетов, которая пройдёт под национальными флагами, безусловно, прорвёт двухлетнюю блокаду.

Благо возможных сценариев хватает.

1. Делу дипломатии может послужить вид спорта №1 в мире – футбол. Буквально на днях появилась информация, что футбольные сборные России и США действительно могут провести товарищеский матч. Ответственный за организацию игр сборной США матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста даже назвал это «отличной идеей». В России наверняка считают так же.

2. Борьба. Сборные США и России – сильнейшие в мире. Матчевый поединок может стать невероятно ярким и зрелищным, а его украшением будет очередная серия противостояния двух великих олимпийских чемпионов – нашего Абдулрашида Садулаева и их Кайла Снайдера. Пожалуй, такая финальная схватка может быть покруче борьбы за золото Олимпиады!

3. Есть и хоккей. Овечкин – легенда как в России, так и в США. К матчу или даже серии будет приковано пристальное внимание всего северного полушария. Это будет колоссальное шоу. Трамп точно оценит!

4. Если говорить о спортивных взаимоотношениях как деле интеллигентном, без пота и крови, то можно пригласить шахматистов. На первой доске – Ян Непомнящий против Хикару Накамуры, например. Это можно сделать эффектно, стильно, в дорогих костюмах. И главное – никаких джинсов!

5. Вообще, видов спорта, в которых Россия и США могут конкурировать, довольно много. Если хочется не организовать большое шоу, а просто проявить дружеское расположение, то можно рассмотреть волейбол, спортивную гимнастику, плавание, бокс, теннис – везде есть равные атлеты высокого уровня.

Было бы желание. А подходящий вид спорта найдётся.