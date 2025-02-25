Ирландия забрала «Тройную корону». Но так играть нельзя!

Выиграли три матча – получили трофей!

Третий раунд Кубка шести наций стартовал матчем в Кардиффе, где валлийцы принимали лидера турнира сборную Ирландии. Для команды Уэльса эта была первая встреча под предводительством англичанина Мэтта Шерратта, исполняющего с недавних пор обязанности главного тренера.

Шерратт заметно перетряхнул состав, и сборная Уэльса выглядела бодрее обычного, правда, первые очки в матче заработали ирландцы, поведя к середине первого тайма 10:0. Но сборная Ирландии непривычно много нарушала правила и ошибалась: сначала валлийцы забили штрафной, а к перерыву даже смогли выйти вперед. В раздевалки команды ушли при счёте 13:10 и продолжающемся разборе «бункером» нарушения Гарри Рингроуза.

Второй тайм стартовал с новости, что жёлтая Рингроуза превращается в красную. Валлийцы смогли сполна воспользоваться численным преимуществом и занесли ещё одну попытку – 18:10.

Сборная Ирландии по регби Фото: Seb Daly/Getty Images

К середине второго тайма разладилась игра у полузащитника веера сборной Ирландии Сэма Прендергаста, однако главный тренер Саймон Истерби не стал его менять, дав шанс игроку исправить ошибки. И Прендергаст не подвёл, активно участвуя как в атакующих, так и в защитных действиях. Валлийцы в этом матче больше очков не набирали, а ирландцы занесли попытку и забили несколько штрафных. Итоговый счёт – 27:18 в пользу сборной Ирландии.

Сборная Уэльса оставила крайне приятное впечатление, ирландцам же, несмотря на лидерство в турнире и завоевание «Тройной короны» (за победы над Англией, Уэльсом или Шотландией), стоит поработать над дисциплиной в защите, потому что Франция таких ошибок не простит.

Неточный удар решил судьбу встречи

Второй субботний матч прошёл в Лондоне, где англичане принимали шотландцев. В рамках розыгрыша Кубка шести наций сборная Шотландии не уступала англичанам с 2017 года – тогда Англия здесь же, в Лондоне, разгромила родоначальников регби – 61:21. Шотландцы с первых минут решили показать, что и в этом году собираются забрать «Калькутта Кап», разыгрываемый между этими двумя сборными, открыв счёт уже на четвёртой минуте: полузащитник схватки Бен Уайт очутился в зачётном поле англичан. Но Финн Расселл был неточен при пробитии реализации. Англичане довольно быстро ответили попыткой Томми Фримена. А вот Маркус Смит, в этой встрече вышедший на уже привычной для себя позиции фулбека, был точен. Однако ещё до перерыва шотландцы вышли вперёд: занес Хью Джонс, а Расселл опять промахнулся. Счёт после первого тайма – 10:7 в пользу гостей.

Сборная Англии по регби Фото: David Rogers/Getty Images

Во второй половине встречи англичане решили использовать все возможности, чтобы набрать очки. Маркус Смит, сделавший счёт 13:10 пробил точно дважды, а затем его однофамилец Финлей Смит показал на ворота, когда сборная Англии заработала штрафной в центре поля. Дистанция нешуточная даже для более опытных игроков, но молодой полузащитник веера, имеющий кредит доверия от Стива Бортуика, попал – 16:10.

Однако шотландцы не были бы шотландцами, если бы бросили бороться. Буквально за минуту до финального свистка попытку приземлил Духан ван дер Мерве. Но и в этот раз реализацию забить не получилось – 15:16.

Французы занесли 11 попыток. Вот это да!

Заключительная встреча третьего раунда прошла в воскресенье, 23 февраля, в Риме. Французы ехали в Италию в качестве явных фаворитов, несмотря на то что у обеих команд в копилке было по победе и поражению в двух первых матчах.

Свой статус французы решили сразу продемонстрировать острой атакой, но итальянцы отбились и даже заработали штрафной, который, впрочем, не забили. Следующая атака сборной Франции завершилась попыткой, которую не засчитал судейский корпус. Зато с попыткой итальянца Томмазо Менончелло на 10-й минуте всё было отлично. Томмазо Аллан точно пробил реализацию и вывел свою сборную вперед — 7:0. Однако ответ французов не заставил себя долго ждать – уже через пару минут Микаэль Гийярд и Тома Рамо сравняли счет. До перерыва французы ещё четырежды очутились в зачётном поле соперников, а итальянцы – только один раз. Счёт первой половины – 17:35.

После перерыва французы поймали кураж и занесли шесть попыток на любой вкус, на что итальянцы смогли ответить лишь одной своей. Итог – 73:24 в пользу Франции, застолбившей за собой вторую строчку в турнирной таблице. А игроком матча был признан Антуан Дюпон.

Матчи 4-го тура Кубка шести наций пройдут 8 и 9 марта.

8 марта

Ирландия – Франция, 17:15 мск

Шотландия – Уэльс, 19:45 мск.

9 марта