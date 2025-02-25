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Чемпионат России по художественной гимнастике — 2025: успехи Марии Борисовой, Киреевой, Янус – кто станет будущей суперчемпионкой?

Воспитанница Кабаевой выиграла чемпионат России. Это будущая суперзвезда?
Татьяна Постникова
Чемпионат России по художественной гимнастике
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Пока Лала Крамаренко восстанавливается после травмы, в нашей гимнастике появляются новые таланты.

В конце февраля прошёл чемпионат России по художественной гимнастике. В турнире не принимали участие лидеры нашей сборной. Дина и Арина Аверины завершили карьеру, а Лала Крамаренко восстанавливается после травмы. В отсутствие лидеров проявить себя сумели другие талантливые спортсменки. За кем же будущее нашей гимнастики?

В нашей гимнастике ушла целая эпоха:
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«Пока не осознала, что стала чемпионкой»

Главной звездой прошедшего чемпионата России стала Мария Борисова. 17-летняя гимнастка из Санкт-Петербурга давно выступает на топ-уровне, брала медали в отдельных видах, но не слишком успешно проявляла себя в многоборье. Долгие годы ей не хватало стабильности.

В июле 2024 года Мария стала заниматься в «Небесной грации» под руководством Алины Кабаевой, и результаты пошли вверх: она стала брать медали не только в отдельных видах, но и в многоборье. Кроме того, гимнастка удачно попала в новые правила, где делается больший акцент на артистизме.

Успеха удалось добиться и на ЧР. Борисова с солидным отрывом выиграла многоборье, набрав 116,70 балла. Ближайшую преследовательницу Карину Кирееву чемпионка опередила на 3,3 балла. Мария стала лучшей в упражнениях с обручем и булавами, показала второй результат с мячом и третий – с лентой. И это при том, что петербурженке не удалось выдать свой максимум: она допускала ошибки и теряла предметы.

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На чемпионате России Борисова также взяла два золота в упражнениях с мячом и булавами и стала третьей в упражнениях без предмета. Однако в остальных дисциплинах Мария выступила не слишком уверенно – даже после полугода тренировок с Кабаевой пространство для прогресса точно есть.

«Я пока не осознала, что стала чемпионкой России. Но в целом это ничего не меняет. Мы продолжаем тренироваться, совершенствоваться и готовиться к новым турнирам. Не могу сказать, что ощущаю себя лидером сборной, наверное, не хочу этого. Всё-таки делаю работу для себя.

В день многоборья было сложно, контролировала каждую мелочь, чтобы не допустить ошибок и не слететь с пьедестала. В целом я насладилась каждым упражнением, мне очень нравятся мои постановки. Музыку под мяч выбирала сама Алина Маратовна, она [музыка] мне очень нравится.

Мария Борисова

Мария Борисова

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Эти выступления тяжело мне даются, с каждым сезоном я пытаюсь улучшить этот аспект в своих тренировках, на соревнованиях. По новым правилам надо не только в танцевальной дорожке раскрывать образ, но и между элементами, и это очень важно. Нам проводили целый семинар по поводу правил артистизма, и мы много для себя учли, было много контрольных тренировок, на которых Алина Маратовна давала советы. Я часто пересматриваю её выступления, наслаждаюсь», – призналась Борисова Sport24.

«О медалях не думала»

Особое внимание по ходу чемпионата России к себе привлекла Карина Киреева. 19-летняя гимнастка раньше оставалась в тени. Ей удавалось попасть в тройку лишь в командном многоборье и в отдельных личных видах. Да и то с турниров Киреева увозила не больше одной медали.

Карина в рамках подготовки к турниру пропустила чемпионат Москвы, и это ей явно помогло. Гимнастка из Екатеринбурга шикарно проявила себя в многоборье. У Киреевой была лишь одна грубая ошибка в упражнении с мячом, всё остальное Карина прошла идеально. Это и позволило ей выиграть серебро, набрав 113,40 балла.

Во второй день турнира Карина добавила в свою копилку ещё три медали: золото в упражнениях с обручем, серебро – с булавами и бронзу – с мячом. Чемпионат России — 2025 однозначно стал лучшим в карьере Киреевой.

Карина Киреева

Карина Киреева

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Но настоящей сенсацией стала Ульяна Янус. 16-летняя гимнастка впервые выступала на взрослых турнирах на таком уровне. И, видимо, ответственность давила на Ульяну. В первом виде многоборья, булавах, она допустила грубую ошибку, заступив за ограничительную линию. Однако дальше собралась и без ошибок прошла остальные виды. Ульяна поразила всех своей пластичностью и техникой, но где-то гимнастке не хватало артистичности. Тем не менее юная спортсменка сумела взять бронзу в многоборье, набрав 111,80 балла.

На второй день соревнований Янус сил не хватило. Ульяне удалось взять лишь золото в упражнениях без предмета и серебро в упражнениях с лентой.

«Всё сделано на лучшем уровне. Наверное, о медалях не думала. Я хотела хорошо выступить, показать композиции. Можно сказать, это мой первый чемпионат России со взрослыми, сильными гимнастками, это очень большой опыт. Выступить я хотела со всеми девочками, они очень красивые, сильные, взрослые, у них другая подача. Мне бы хотелось научиться так же.

Ульяна Янус

Ульяна Янус

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Новые правила мне очень нравятся, так как можно больше показать артистизм, исполнение. Когда закончился прошлый сезон, мы сразу начали готовиться к этому с новыми правилами. После медали ничего не поменялось — спустилась с пьедестала и дальше работать», – пояснила Янус Sport24.

«Ещё с прошлого года была мечта взять медальку»

По всей видимости, призёры многоборья отдали почти все силы в первый день турнира, так что в финалах с отдельными предметами было много сюрпризов.

Сразу две бронзы сумела выиграть 17-летняя Екатерина Сазонова. Совсем недавно она стала чемпионкой Москвы, а теперь смогла проявить себя и на чемпионате России. Екатерина отличилась в упражнениях с обручем и булавами.

«Эмоции облегчения и, конечно, радости. Рада, что выполнила всё. Была мечта ещё с прошлого года взять медальку. В этом году рада, что получилось. Не было никаких мыслей после чемпионата Москвы, просто хотелось улучшить свои программы и результаты», — рассказала Сазонова Sport24.

После возвращения нашим гимнасткам будет очень тяжело:
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Настоящей же сенсацией стала победа 16-летней Ксении Колядиной в упражнениях с лентой. Гимнастка в прошлом году вышла из юниорского возраста. Среди сеньоров она удивляла своими результатами, однако до медалей добиралась нечасто. Очевидно, что при таких раскладах никто не ставил на Ксению. Тем более в других видах на чемпионате России Колядина допустила много грубых ошибок, оставшись вне топ-3. Но в ленте Ксения была шикарна. Она идеально исполнила всю программу, обойдя Ульяну Янус всего на 0,20 балла!

В начале марта лучшие сборницы страны выступят на Гран-при Москвы. Этот турнир станет крайне важным пунктом на пути к формированию национальной команды с прицелом на международные старты. Посмотрим, получится ли у кого-то из гимнасток, блеснувших на чемпионате России, проявить себя и на Гран-при.

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