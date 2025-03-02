«Карлсен сюда вряд ли приедет». Российский шахматист — о международном матче в Ростове

В середине февраля в Ростове-на-Дону прошёл международный шахматный матч топ-уровня. Один из сильнейших шахматистов России сражался против венгерского гроссмейстера Рихарда Раппорта – тренера экс-чемпиона мира Дин Лижэня и представителя мировой шахматной элиты.

Андрей досрочно обыграл своего звёздного соперника, а затем в интервью «Чемпионату» рассказал, почему Раппорт приехал в Россию и как удалось его обыграть, а также высказал мнение по актуальным событиям мира шахмат.

«Есть один победитель и один проигравший»

– Чувствовалась ли во время матча с Рихардом атмосфера международного турнира?

– Чувствовалась. Всё-таки не так часто такой сильный игрок приезжает.

– Помогало ли, что ты играл дома?

– Думаю, да. Все люди знакомы, атмосфера знакома тоже. Не приходилось подстраиваться под что-то новое. Было очень комфортно играть.

Матч Андрей Есипенко — Рихард Раппорт Фото: Эрик Романенко/ТАСС

– Как вообще получилось договориться на матч с Рихардом? С учётом того, что сейчас к нам не особо хотят приезжать иностранцы?

– С Рихардом у меня очень хорошие отношения. Мы общаемся вне шахмат. И когда появилась идея провести матч, я узнал его мнение по этому поводу. Уточнял, мог бы он рассмотреть приезд в Россию. Когда я понял, что он в принципе не против, то дал организатором турнира его контакты, и они уже договорились между собой.

– Провёл ему экскурсию по Ростову-на-Дону?

– К сожалению, нет (улыбается). Толком ему город не показал, потому что во время матча атмосфера уже была не такая дружеская. Когда поединок закончился, в наших отношениях всё стало как обычно. Когда он приедет в Москву, мне будет проще ему что-то показать.

– Насколько тяжело тебе дался этот матч? Всё-таки Рихард – сильный соперник, тренер экс-чемпиона мира.

– Конечно, очень тяжело. Рихард – игрок особенный. С его стилем игры мало шахматистов сейчас. Да, наверное, их и нет просто. Он не полагается на дебют, он полагается на игру в шахматы, старается выйти в какие-то нестандартные позиции и там переиграть. В этом плане, конечно, непросто было, и пришлось приноровиться. Я на закрытии турнира сказал, что это, наверное, одно из главных моих достижений – выиграть матч у такого сильного соперника.

– Год назад в похожем формате ты проводил матч с Крамником. Чем отличался поединок в этом году?

– С Владимиром Борисовичем мы играли сначала в рапид, а потом – в блиц. А с Рихардом мы вообще не играли в рапид. У нас было шесть партий в классику и потом ещё 20 – в блиц. Когда есть классика, получается полноценный матч, который длится гораздо больше дней. Мы с Рихардом играли 10 дней. А с Крамником всё гораздо быстрее прошло. Дня четыре всё про всё у нас заняло, а здесь более масштабный матч получился.

– Как тебе такие форматы? Прикольнее ли, чем, например, «швейцарка»?

– Больше нравится такой формат, когда приезжают сильные соперники, с которыми возможно с сыграть в классику. В «швейцарках» смешанные составы, и часто на пути к сильным соперникам нужно сначала пройти более слабых. И бывает так, что вообще не удаётся дойти до сильных, когда не в лучшей форме. То есть ты оказываешься в этом болоте с менее сильными, не можешь их обыграть, теряешь рейтинг, и всё – уезжаешь домой расстроенный. А здесь каждая партия всё-таки с топ-игроком, поэтому мне больше нравится.

– Чувствуется ли какое-то особое давление из-за такого формата матча?

– Да. В этом матче в любом случае есть один победитель, один проигравший. В какой-нибудь «швейцарке», может быть, никто не заметит твоего участия. Сыграл, не зашло и ладно (смеётся). Здесь всё-таки вы только вдвоём, поэтому ты точно либо выиграешь, либо проиграешь. Мне лично очень хотелось именно выиграть. Рад, что это получилось сделать.

«Рихард тепло относится к России»

– Нужна ли к таким матчам какая-то специальная подготовка или ты готовишься так же, как и к другим турнирам?

– Если бы я не играл с Рихардом, а с каким-то игроком с более предсказуемым дебютом, то, наверное, имело бы смысл готовиться конкретно. Но против Рихарда я не видел особо смысла готовиться конкретно, потому что у него уже на первом ходу может последовать примерно любой ход. Поэтому у меня подготовка сильно не отличалась от привычной.

Рихард Раппорт Фото: Эрик Романенко/ТАСС

– То есть в прошлом году ты готовился конкретно под Крамника?

– Да. Там было легче это всё сделать, потому что у него более понятный репертуар. Хотя я тоже меньше уделял этому времени при подготовке, потому что мы играли в рапид и блиц. Там дебют важен, но не настолько, как в классике. Плюс до нашего матча Владимир Борисович долго вживую не играл, только в интернете. Я не понимал, имеет ли большой смысл готовиться по партиям в интернете, потому что не знаю, как он относился к этим матчам. Возможно, он несерьёзно относится к онлайну и играет ради развлечения. Так что я не видел большого смысла готовиться прицельно.

Но если бы вместо Рихарда был Гукеш, Дин или буквально кто угодно из топа, то я бы готовился точечно. У них всех более понятный дебютный репертуар. У Рихарда же, наверное, единственного, совсем не понятно, что с дебютом, поэтому конкретной подготовке я времени и не уделял.

– С кем бы из шахматистов тебе хотелось сыграть следующий подобный матч? Из тех, с кем это реально возможно. Потому что можно хотеть с Карлсоном сыграть, но маловероятно, что он согласится приехать.

– С Карлсеном хотелось бы сыграть, но ты правильно сказала, что это вряд ли случится, он вряд ли сюда приедет (улыбается). На самом деле, было бы интересно в какой-то степени сыграть со всеми. Кто может приехать? Наверное, шахматисты из Индии могут приехать, но тоже ещё не факт. Мы просто думали пригласить одного из индийских шахматистов, однако не получилось. Поэтому даже не знаю, кто согласится сейчас.

Рихард в этом случае был крайне удачным вариантом. И у нас с ним отношения хорошие, и к России он тепло относится. А так я в целом готов с любым сильным соперником играть матч. В принципе, не так важно.

– А насколько важен для шахматистов опыт матчей в подобном формате?

– Довольно важен. Когда я играл поединок с Крамником, первое время мне было некомфортно. Мы с Владимиром Борисовичем буквально сидим вдвоём в игровом зале, на нас смотрят люди… Я чувствовал какое-то напряжение, но потом через какое-то время привык. Уже в этом матче с Раппортом не испытывал неприятных ощущений.

У Рихарда тоже был опыт подобных встреч. Он играл с Вэй И. Не помню, когда это точно было, но Рихард тогда выиграл. Он мне рассказывал, что у него было ещё несколько матчей в рапид и блиц. Так что мы были в равных условиях.

– Можно ли сказать, что это подготовка к потенциальному матчу за титул чемпиона мира? Формат же в целом похож.

– Формат похож, да. Это неплохой опыт на будущее в любом случае. Если я отберусь на титульный матч, то думаю, что это будет положительным опытом.

«Магнуса можно было простить за джинсы»

– По дресс-коду на матче в Ростове разрешалось быть в джинсах?

– Честно, даже не знаю. Я старался приходить в костюме, как и Рихард. Всё-таки такое событие! Мы оба были в рубашках, костюмах, о джинсах даже не думали (улыбается). Старались соблюдать дресс-код, даже если его не было.

– Как вообще относишься к ситуации с джинсами Карлсена?

– Сложно сказать. Какая-то странная ситуация. Я на таких турнирах по дефолту, как и на матч с Рихардом, стараюсь приходить в костюме, чтобы никого не провоцировать. Да и в целом подобные события заслуживают того, чтобы прийти в костюме.

Насколько я помню, Магнус говорил, что он не успел переодеться. В общем, была какая-то причина, по которой он пришёл на матч в джинсах. Думаю, его можно было простить и сказать, чтобы он завтра пришёл как следует. А в итоге конфликт случился.

Андрей Есипенко Фото: Эрик Романенко/ТАСС

– Как ты оценишь своё выступление на ЧМ блицу и рапиду?

– Как неудачное. Рапид меня радовал, но потом я важную партию проиграл. За три тура до конца я шёл в лидирующей группе. В выигранной позиции мне не удалось Дуду победить, у нас была ничья. Потом состоялся матч с Фируджей, где я в принципе не должен был уступать. Сначала была более-менее равная позиция, а потом я и выиграть мог. У него к тому же был цейтнот. У меня появился хороший такой шанс выиграть и попасть в лидирующую группу. Но как-то на секундах он меня перехитрил. К сожалению, партию я проиграл и откатился немного. В целом своё выступление в рапиде оценю скорее как положительное.

А блиц у меня совсем не задался. Знаю, с чем это связано. Уже поработал над ошибками, поэтому с Рихардом получилось лучше сыграть.

– Радостно ли тебе было, что победы на обоих турнирах забрали россияне: Ян и Володар?

– Я в первую очередь делаю акцент на себе, но если не выигрываю, то приятно, если побеждают соотечественники.

– Когда нам ждать побед от тебя на ЧМ по блицу и рапиду?

– Мне бы самому этого хотелось (улыбается). Получится это или нет – не знаю. Это такой турнир, где многое зависит от удачи. В матче с Рихардом моя игра в блиц меня порадовала, поэтому надеюсь, что есть какие-то улучшения. Хочу поставить на поток хорошую игру в блиц и рапид.

– В августе в Суперфинале чемпионата России ты проиграл Артемьеву. Есть ли понимание, что тогда пошло не так?

– В целом турнир прошёл смешанно для меня. На самом деле, первую часть турнира я чувствовал себя очень плохо, потому что отравился во время турнира. Я как-то более-менее держался, потом начал потихоньку побеждать. Где-то в середине турнира мне уже получше стало, но в конце проиграл Артемьеву на тай-брейке.

В первой партии я стоял в абсолютно выигранной позиции, но проиграл. Артемьев – сильный шахматист, другой проиграл бы в этой позиции и так не сопротивлялся. Влад на секундах очень сильно играет. Во-первых, это помешало. А во-вторых, я сам себе помешал, когда начал принимать не очень удачные решения. Причём у Влада было секунд 20, а у меня – минут пять или шесть. Не знаю, чем это было связано, либо с усталостью, либо с нервами. Думаю, опыта не хватило тоже.

«Веду переговоры перед киберспортивным ЧМ»

– Магнус Карлсен то ругается с ФИДЕ на ЧМ по блицу и рапиду, то уже из-за Freestyle Chess. Что думаешь об этом конфликте?

– Честно, я сильно в ситуацию не вникал. Я видел все заявления и Магнуса, и ФИДЕ, но у меня нет чёткого мнения по этому поводу. Мне кажется, идея-то турнира интересная. Другое дело, что там только свои сейчас играют. Они разыграли одну путёвку, чтобы просто кто-то неприглашённый играл. Так что было довольно непросто её получить. Хотелось бы, чтобы таких турниров было больше для простых смертных, а не только для топ-игроков.

Но лично для меня пока классика в любом случае в приоритете. Я не думаю, что шахматы умирают настолько, что нужно обязательно только в Фишера играть. Для меня классика, блиц, рапид так же интересны, как и раньше.

– Тебе нравится играть в шахматы Фишера?

– Нравится, да, но это очень редко происходит. Я последний раз играл несколько лет назад, тогда был отбор к чемпионату мира в онлайне. Я там неплохо сыграл, дошёл до финала, но уступил Накамуре.

Сейчас постоянно проводят титульные пятницы, но они мне меньше нравятся, потому что там контроль, как в титульном вторнике. В итоге рандом какой-то получается. Когда мы играем в шахматы Фишера, нужно больше времени. То есть контроль должен быть как в классике или рапиде, чтобы получалась действительно глубокая и интересная игра. Иначе зачем играть? Без глубины, без идеи. В шахматах Фишера сложные позиции начинаются прямо сразу, поэтому я один раз сыграл с контролем, как в блице. Мне не то чтобы сильно понравилось. Если просто хочется провести время, то почему бы и нет?

– Ты упоминал сегодня Гукеша и Лижэня. Какие у тебя эмоции остались от прошлогоднего титульного матча?

– Ой, да честно, никаких там толком эмоций не было, потому что в этот момент я сам играл в Катаре. Я следил за матчем немножко, потому что в первую очередь концентрировался на своём турнире. Когда я выиграл турнир и вышел после решающей партии, мне сразу показали, как Дин проиграл свою решающую партию. Я посмотрел и удивился, конечно.

– А вообще, ожидал ли, что Гукеш заберет победу?

– Я скорее ожидал победу Гукеша. В принципе, так и получилось. Дин как-то неудачно играл в последнее время.

– Какие у тебя планы по турнирам на этот сезон?

– Я вступаю в борьбу на «Аэрофлот Опен». Потом в марте и апреле практически ничего не буду играть. Может, только какие-то лиги: немецкую или австрийскую, но пока не решил.

В конце апреля у меня будет командный чемпионат России. А в мае у меня – самый важный турнир за ближайшее время – отбор на киберспортивный чемпионат мира. Во время матча с Раппортом я удачно сыграл онлайн в рапид, а в конце мая будет вторая часть этого онлайн-турнира. Если я удачно сыграю, то у меня огромные шансы попасть на киберспортивный чемпионат мира.

– А тебя никакая команда не пыталась пригласить? К этому чемпионату мира многие топовые киберспортивные организации подписали Магнуса, Яна, Хикару, Фабиано.

– У меня идут переговоры с командами. Надеюсь, что в ближайшее время будут какие-то объявления. Но надо отобраться на турнир сначала.