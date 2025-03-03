«Я ещё не готов к смерти». Каким был сильнейший борец и человек Бувайсар Сайтиев?

2 марта 2025 года оборвалась жизнь титулованного борца вольного стиля Бувайсара Сайтиева. Один из лучших спортсменов современной России скончался в Москве предварительно от остановки сердца. В последнее время он страдал от болезни лёгких.

Сайтиеву было всего 49 лет.

Трёхкратный олимпийский

Звезда Бувайсара начала восходить в 1990-е годы. После окончания школы в Хасавюрте он переехал в Красноярск и продолжил заниматься борьбой под руководством опытнейшего наставника Дмитрия Миндиашвили.

Уже в 20 лет парень стал чемпионом мира в весовой категории до 74 кг. Впоследствии ему удалось победить на ЧМ ещё пять раз и шесть раз выиграть ЧЕ.

А Олимпийские игры Сайтиеву покорились в 1996 году. На тот момент борцу было 20 лет, что сделало его самым молодым олимпийским чемпионом по вольной борьбе в истории.

Бувайсар Сайтиев Фото: Олег Чипура/ТАСС

Но, как оказалось, не в последний раз. И разница между дебютной и второй золотой наградой была в восемь лет. Всему виной – травмы, которые не позволили россиянину попасть на пьедестал турнира в Сиднее (2000 год). Однако своё Бувайсар Сайтиев взял в Афинах (2004) и Пекине (2008).

А уже весной 2009 года спортсмен решил закончить со спортом. За это время его успели пять раз признать лучшим борцом планеты.

Впоследствии борец пришёл в политику, став депутатом Госдумы. Но его не прельщали деньги и слава.

— У меня не будет ни больших денег, ни большой власти. Мне этого не надо. Мне это кто-то навяжет?



— А к чему вы стремитесь?

— Лично я стремлюсь к довольству Всевышнего. Меня устраивает моя жизнь. Человек должен понимать: то, что он имеет – подарок ему свыше. Он ничего для этого не сделал. Понимать нужно и благодарить Всевышнего за то, что мы имеем, — сказал Сайтиев в интервью для проекта «Сила Одного».

«Мама мной недовольна. Я разгильдяй»

Сайтиев – человек с сильным характером. В 13 лет он остался без отца. Четырёх сыновей и двух дочерей воспитала мать. Его младший брат Адам тоже олимпийский чемпион по вольной борьбе.

К матери Бувайсар относился с особым теплом. В конце 2024 года в социальных сетях он написал: «Рай находится под ногами матерей!»

Бувайсар Сайтиев с матерью и младшим братом Адамом Фото: Из личного архива Бувайсара Сайтиева

А в одном из интервью рассказал, что мама бывает им недовольна. Наверное, это было проявлением скромности с его стороны.

— Мама вами гордится?

— Нет. Она всегда мной недовольна. Адама очень любит – он покладистый парень. А я так, разгильдяй, — приводит слова Сайтиева-старшего «Комсомольская правда».

Прошло время, и у Бувайсара Сайтиева появилась собственная семья. После себя чемпион оставил пятерых сыновей и дочь. Ещё в 2012-м он признавался, что не будет вмешиваться в жизнь своих детей.

— И кем же, по вашему мнению, станут ваши дети?

— Честное слово, даже не знаю. Я сторонник того, что нельзя у своих собственных детей красть их жизнь, нельзя посредством детей добиваться реализации своих нереализованных амбиций. Нельзя пытаться в них увидеть отражение себя, реализовать через них то, что ты сам когда-то не смог, не сумел, не успел. Это самостоятельный человек, отдельно взятая личность, у него своя жизнь, он сам должен всё пережить, осознать, пройти, понять и захотеть чего-то. Я прожил достаточно яркую и интересную жизнь, полную событий, и я найду в себе силы не вмешиваться в жизнь своих детей и не пытаться красть её у них, — отмечал он.

Бувайсар Сайтиев с семьёй Фото: Из личного архива Бувайсара Сайтиева

К мнению Бувайсара Сайтиева прислушивались. Вот какой совет он дал молодёжи.

«Я бы посоветовал молодым людям не торопиться получить всё от жизни. У нас у всех будет очень приятная, прекрасная жизнь. Я бы посоветовал уделять внимание своим родителям. Молодость очень быстро проходит. Учитесь любить людей, любить своих родителей. Потом у вас будет опыт, и вы сможете научить своих детей любить вас. Всем людям на свете я бы посоветовал относиться друг к другу теплее», — добавил он.

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«Я любил тебя всем сердцем»

Люди запомнили Сайтиева не только как семьянина, но и как доброго, всегда честного человека, наставника.

Один из его воспитанников – узбекский борец Разамбек Жамалов на Играх-2024 в Париже в весе до 74 кг завоевал золото. Для него уход Сайтиева-старшего – личная трагедия.

Бувайсар Сайтиев и Разамбек Жамалов Фото: Из личного архива Бувайсара Сайтиева

«Я любил тебя всем сердцем, и на всю жизнь ты останешься в моём сердце. Я чувствовал, как ты относился ко мне как к сыну и заботился обо мне. Очень тяжело в это поверить. Это большая потеря для нас, но на всё воля Всевышнего», — написал он в социальных сетях.

Бувайсар боялся смерти и откровенно об этом говорил несколько лет назад. Тогда никто и не подозревал, что конец наступит так быстро.

«Иногда, когда лечу на самолёте и начинается турбулентность, я понимаю, что боюсь. Видимо, не готов я к этому. Да и нет такого человека, который скажет: всё, я готов. Смерти я боюсь, потому что не знаю, что в итоге получу. Надо свою жизнь строить так, чтобы не бояться смерти. Надо каждый день делать какие-то благие дела, что-то полезное делать. Если тебе страшно умереть, значит, надо ещё работать», — сказал бывший спортсмен в интервью для проекта «Сила Одного».

Бувайсар Сайтиев не дожил до своего полувекового юбилея девять дней. Круглую дату он планировал отметить в кругу семьи, без пышных празднеств.

Сообщается, что титулованного борца похоронят на родине, в Хасавюрте. Соболезнования семье и близким уже выразили и продолжают выражать люди со всего мира.

Борьбе и спорту в целом будет очень не хватать такого искреннего и порядочного человека. Его успехи – ориентир для подрастающего поколения российских борцов. Ещё долгое время схватки Сайтиева-старшего будут ориентиром для чемпионов мира и Олимпиады.