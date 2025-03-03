«Наказал бы тех, кто не пустил меня в Париж». Сильная речь олимпийского чемпиона из России

В 2021 году Максим Храмцов выиграл первое в российской истории золото Олимпийских игр в Тхэквондо и стал настоящим героем для сотен тысяч болельщиков по всей стране. Максим мечтал защитить титул чемпиона на Играх в Париже, но, как и многие другие, не был туда допущен.
В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Храмцов рассказал, как он пережил новость о том, что не поедет на игры, как изменились международные турниры без сильной сборной России, как он дружит с чемпионами из других стран и как видит свою дальнейшую карьеру без участия в Олимпиадах.
«Я всегда бился не только за себя»
– Максим, давайте сразу начнём со сложной темы. В мае 2023 года вас не допустили на международные турниры. Тогда ходили слухи, что вы «что-то где-то лайкнули». Это действительно так?
– Да, действительно, меня не допустили на чемпионат мира в Баку, и мне сказали, что это из-за того, что я «лайкнул» пост Вовы Минеева в соцсети. По этому поводу у меня была видеоконференция с международной федерацией тхэквондо, мне сказали об этом на полном серьёзе.
– А что был за пост?
– Если честно, я уже и не помню сам.
– Потом вас всё-таки допустили…
– Да, сначала отстранили меня за «неспортивное поведение». А через полгода я вернулся к соревнованиям, всё уже было в порядке.
– Какие эмоции вы испытываете, выступая в нейтральном статусе? Это состояние сильно отличается от стартов под российским флагом?
– Это немного выбивает из колеи. Каждый раз, когда я выхожу на международную арену, я понимаю, что за мной стоят страна, мой город, регион, моя семья, тренер и так далее. Я всегда бился не только за себя, прежде всего я представлял свою страну, а в нейтральном статусе этого ощущения нет. Публика тоже реагирует неоднозначно, не чувствуется той поддержки, которую я ощущал на протяжении всего моего пути.
– Некоторые люди осуждают спортсменов, которые хотят выступать на международных турнирах. Год назад перед Олимпиадой их называли то предателями, то бомжами. Что ответите таким людям?
– Такие вещи говорят те, кто не состоялся в спорте. Они забыли о том, что спортсмены всю свою жизнь стремятся стать олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы и так далее. Это история спортсмена, то, чему он посвящает свою жизнь. Из-за политической борьбы спортсмены лишаются цели, смысла жизни. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю ребят, которые вышли на Игры или на другие соревнования в нейтральном статусе.
– Каково сейчас выступать на международных турнирах? Многое поменялось для наших спортсменов, если не считать отсутствие флага?
– Конечно, с 2022 года на международной арене изменилось многое. Мы скучаем по этой атмосфере, по нашим соперникам из других стран, и они тоже скучают. Все говорят, что без России соревнования стали намного легче.
– Вы взяли лицензию на Олимпийские игры, явно горели мечтой поехать в Париж, но россиян в тхэквондо на Игры в итоге не пустили. Вы об этом узнали от журналистов. Что тогда почувствовали?
– Я горел мечтой – хотел стать двукратным, трёхкратным олимпийским чемпионом, но меня в одночасье лишили этой мечты.
Максим Храмцов
Фото: РИА Новости
Я действительно узнал о недопуске от журналистов по телефону. Первая мысль – обида. Потом – злость на всех, на всё, что происходит. Винил нашу федерацию, что мне звонят журналисты, сообщают, что я не еду, просят комментарии, а нас даже не уведомили, не предупредили. Конечно, это была их вина. Я, как и другие спортсмены, потратили три года на подготовку – очень обидно, неприятно и непонятно, почему это коснулось нас.
– В июле вы говорили, что вам это никак не объяснили. А потом какая-то ясность появилась или вы просто забыли об этом?
– Ясности до сих пор нет. Федерация так и не выяснила причины.
У нас есть парень – Георгий Гурциев – сейчас он выступает за Беларусь. Не знаю, менял ли он гражданство, оформлял ли документы. Их федерация писала письмо в IOC, выяснила причину, и она была абсолютно фейковая.
В итоге эту причину легко опровергли, и его спокойно допустили на Олимпиаду. Он выступал, а мне наша федерация тхэквондо сказала, что это не наше дело, что они не могут подать заявки в IOC и выяснить, почему нас не допустили, мол, выясняйте всё сами, а сам я этого делать не умею.
– Как пережили этот момент? Чем отвлекались? О чём думали?
– Когда нас не допустили, я был на сборах в Сочи, немного перезагрузился. Это должны были быть подготовительные сборы к Олимпийским играм, а получилось, что они стали восстановительными. После мне позвонил мой друг из Иордании – тот, с которым я бился в Токио в финале – он готовился к Олимпиаде в Париже, попросил ему помочь с подготовкой. Я сказал, что с радостью поеду, отвлекусь, развеюсь. Потом поехал потренировался в Саудовскую Аравию. То есть всё время я посвятил спорту – мне это очень помогло. Я выехал из нашей сборной, где все были максимально грустными и недовольными, в то время как в других странах все ребята готовились к Олимпийским играм – там атмосфера была совершенно другой.
«Наказал бы тех, кто не пустил меня на Олимпиаду»
– Смотрели Игры в итоге или это было больно и неприятно?
– Когда меня в первый раз отстранили, я вообще не мог смотреть соревнования. Аналогичная история случилась и в феврале – была какая-то обида, злость. Свой вид – тхэквондо – я не смотрел. А Олимпийские игры наблюдал с удовольствием, было интересно, зрелищно.
Тхэквондо на Олимпиаде-2024
Фото: Buda Mendes/Getty Images
– Можно ли говорить, что у вас были шансы защитить титул или побороться в Париже за медаль?
– Безусловно. Я бы поехал туда только за золотом, другой цели у меня не было. Я был на пьедестале, выигрывал у олимпийского чемпиона, он мне как раз и помогал готовиться в Токио, а в Париже сам стал чемпионом. Я считаю, что всё всегда возвращается – в Рио-де-Жанейро я помогал готовиться нашему парню Лёше Денисенко – он стал серебряным призёром. Потом я стал олимпийским. Потом мне помогал Фирас Катусси из Туниса – очень хороший парень, мы дружим – в Париже он сам стал олимпийским чемпионом.
– Россиянам, которые пропустили Олимпиаду в Париже по разным причинам, обещали Игры дружбы. Проект перенесён на неопределённый срок. Не чувствуете ли вы себя обманутым или брошенным?
– Да, нам обещали Игры дружбы, но они пока не состоялись. Мы к ним готовились, однако при этом лично я не чувствую себя брошенным. Я ругаю нашу федерацию, но история с отстранением очень здорово помогла. Наше желание поехать на Игры они заместили – организовали профессиональный тур. Мы объехали 10 регионов страны, дали мастер-классы, у нас были поединки, мы показали красивые зрелищные бои, это была помощь и в финансовом плане. Вот за это большое спасибо нашей федерации, такие события – это здорово для популяризации нашего вида спорта в стране.
– Дзюдоисты отказались ехать на Игры, когда некоторых членов их команды не допустили. Как бы вы поступили в аналогичной ситуации?
– Если бы мне предоставили возможность выбора, ехать или нет, я бы, конечно, поехал и заработал медаль. Я бы чётко понимал, что я это заработал для своей страны и для себя. Я уверен, что и наш президент всегда будет гордиться олимпийскими чемпионами, в каких бы статусах они ни выступали, и это понятно – спортсмены тут абсолютно ни при чём. Нас, спортсменов, лишают нашей мечты ради какой-то политической войны – я в этом абсолютно ничего не понимаю, не разбираюсь и не намерен разбираться.
Максим Храмцов
Фото: РИА Новости
– Вы говорили, что ОИ в Париже были для вас мечтой. То есть, даже для того, кто уже стал чемпионом, Игры всё равно остаются чем-то значимым?
– Пока я спортсмен, моя главная цель – Олимпийские игры. Спортсмены, которые заслужили там выступать, должны там выступить.
– Можно ли как-то исправить несправедливый недопуск на ОИ-2024?
– На самом деле, если бы у меня была возможность как-то наказать тех людей, кто не пустил меня на Олимпийские игры в Париже, и я бы это, безусловно, сделал. Но, к сожалению, я не имею таких полномочий.
– Пробовали ли поработать со спортивным психологом случившегося?
– Честно, я никогда не работал с психологами. Я не считаю, что мне он сейчас необходим. Проблемы нет – я её принял. Я ни в коем случае не загоняюсь, не горюю, что меня не допустили до Олимпийских игр. Время было сложное, но у меня есть моя семья, мой тренер, моя супруга – те люди, которые меня поддерживают так, что мне никакой психолог не нужен.
– Будете биться за право поехать на ОИ-2028? Какие вообще планы?
– Вряд ли нас допустят на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, я в это не верю. Конечно, хочется в это верить, но я не готов.
Я больше не готов продолжать работать в сборной, в этой системе, мне не нравится абсолютно всё, что там происходит. Я немного перерос всё это, или просто пропало желание заниматься. Если я и буду продолжать, то, может, на профессиональном уровне. У нас есть профессиональные лиги в тхэквондо, и, возможно, я буду выступать дальше, но, наверное, не на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх. Пока этот вопрос у меня на паузе.
Максим Храмцов
Фото: РИА Новости
«Любой на моём месте бился бы до конца»
– Вы говорили, что вам нравится Медиалига и вы хотели бы в ней себя попробовать. Предложения от каких-то команд уже поступали?
– На самом деле, я не так-то уж часто её смотрю. Безусловно, слежу, наблюдаю, читаю какие-то новости, но не пристально, как ярый фанат. Попробовать себя в Медиалиге можно было бы – надо потренироваться прежде всего. Предложений пока не поступало, жду (улыбается).
– Можно ли создать Медиалигу в тхэквондо?
– Именно Медиалигу – не хотелось бы. Но было бы очень здорово организовать какой-то крутой медийный турнир раз в год – почему бы и нет? Я считаю, что у меня есть все возможности и все знания, чтобы его сделать. И дай бог в будущем я обязательно проведу такой турнир.
– После Игр в Токио к вам было приковано особое внимание после той невероятной победы. Сейчас его явно стало меньше? Вам комфортнее быть в центре внимания или всё-таки лучше в относительной тени?
– Безусловно, внимания после Токио стало больше. Мне было приятно, когда обо мне писали все СМИ, меня показывали по ТВ – это очень здорово и круто. Сейчас внимания стало меньше, но, надеюсь, в скором времени его снова будет очень много. Я буду делать всё, чтобы популяризовать наш вид спорта и себя в нём – будем двигаться именно в этом направлении.
– Многие называли вашу победу в Токио подвигом. Согласны?
– Возможно, это действительно подвиг, но на тот момент я так не считал. Я и по сей день думаю, что в этом нет ничего такого. Любой на моём месте бился бы до конца и не сдавался. Спорт – он ведь именно про это.
– Все говорили, что ваша победа – переломный момент в российском тхэквондо. За последние годы поменялось ли что-то в лучшую сторону, на ваш взгляд? Как вы оцените силу нашего тхэквондо сейчас?
– Безусловно, наше золото на Олимпийских играх – это переломный момент в тхэквондо, и здорово, что мы этого добились. Мы шли к этому 20 лет – стали олимпийскими чемпионами – я и Владислав Ларин. Конечно, отстранение нашей страны от международных стартов подкосило нашу команду, потому что ребята после Олимпиады приезжали на международные старты и просто всех разносили. Но недавно был чемпионат мира у юниоров – наши соотечественники выиграли золотую и бронзовые медали. Это крутой результат, но по сравнению с уровнем до – там был гораздо выше. На это влияет отсутствие международных стартов, когда ты бьёшься только на российском уровне, не чувствуешь конкуренцию и не можешь расти.
– Сейчас в России хватает турниров и конкуренции? Стало ли легче поддерживать форму с допуском на международные турниры?
– В России очень специфическая конкуренция – в зависимости от весовой категории, но тем не менее ребята всё равно выезжают на международные старты и показывают, что Россия очень сильна в тхэквондо. Наша команда действительно достойно выступает на международной арене. Но нехватка международных стартов сказывается – это всё влияет, 100%.
– Вы выступали на шоу «Титаны» на ТНТ. Как вам такой опыт?
– Мы с супругой смотрели первый сезон и были в восторге. И когда мне предложили принять участие, я согласился, не раздумывая. Это совершенно новый для меня опыт – первое время я относился к происходящему как к шоу, но со временем для меня это стало чем-то бо́льшим – познакомился с участниками, мы переживали и поддерживали друг друга. Это уникальный проект, в котором проявить себя может каждый человек, где все на равных.
– Есть ли у вас какие-то хобби и увлечения, помимо спорта? Что-то читаете, смотрите, играете во что-то? Как развлекаетесь и отвлекаетесь?
– В свободное время играю в компьютерные игры – Dota, FIFA. Часто собираемся с друзьями, играем в настольные игры, общаемся, жарим мясо.
– Слушаете ли вы музыку во время тренировок, если да, то какую?
– Конечно. У меня есть подборка во «ВКонтакте» – там собрана вся музыка, которая существует, можете оценить. Я люблю слушать абсолютно всё – в основном треки из 2000-х годов, от которых можно немного поностальгировать.
– Любите ли путешествовать? Назовите самое интересное место, где вы бывали. И место, где ещё не были, но хотели бы побывать.
– В нынешней геополитической ситуации, к сожалению, не везде можно побывать. Но путешествовать я люблю. Раньше мы с супругой каждый год летали в отпуск, мне очень запомнился отдых в Мексике, на Канкуне – для меня это было настоящее райское наслаждение. А сейчас у нас есть мечта – слетать в Париж и провести там медовый месяц. Надеюсь, ещё сбудется.