0,0003 секунды определили судьбу золота! Удивительные итоги ЧР-2025 по лёгкой атлетике

В начале весны в Москве прошёл главный зимний старт в отечественной лёгкой атлетике – ЧР-2025 в закрытых помещениях. Лучшие спортсмены страны показали результаты, близкие к топовым атлетам планеты.

Но опередить их в заочной борьбе, увы, никто не смог.

Победителя рассматривали под микроскопом

Пожалуй, самое интересное случилось на спринтерской дистанции у женщин. В финале 60 м победительницу пришлось определять с помощью фотофиниша, причём совсем не очевидного.

Золото досталось Кристине Макаренко, а серебро – Юлии Караваевой. Соперниц разделили десятитысячные доли секунды: 7,2573 против 7,2576.

Команда Караваевой не согласилась с результатами и подала протест на решение судей, однако итог остался без изменений.

Фотофиниш финала на 60 м Фото: телеграм-канал Shelgorn

«Согласно п.18.2 места спортсменов должны определяться в таком порядке, в котором их туловище «коснулось» вертикальной плоскости финиша. Согласно п.21.1 судьи дают два первых места только в том случае, если не могут определить победителя. Мы смогли.

Линия на фото характеризует момент пересечения финиша Кристины Макаренко.

Между этой чёрной линией и торсом Юлии Караваевой есть небольшой зазор, который характеризует отрыв первого места от второго. При определении победителя не учитывается разница времени — результат может быть одинаковым, а места разными», – объясняет судейское решение телеграм-канал Shelgorn.

Кристина, кстати, победила в день своего рождения. Но куда важнее, что она с успехом вернулась после разрыва ахилла. Прошлым летом у неё случился рецидив травмы.

«Я сегодня ни на что не надеялась. Очень рада, что смогла выступить ЧР. Это был опыт, и не всегда он бывает хорошим. Наверное, для меня из всех чемпионатов страны, которые я выигрывала, этот – самый главный и значимый. Неважно, что я пробежала не очень быстро».

Кнороз близка к лидерам

Блистала на ЧР-2025 и другая звезда российской лёгкой атлетики – Полина Кнороз. В секторе для прыжков с шестом она одержала победу с результатом в 4,78 м. Сейчас это четвёртый результат в мире. Ближайшие соперницы далеко – Аксана Гатауллина остановилась на отметке 4,55 м.

Кнороз выиграла национальный чемпионат в помещении уже в четвёртый раз подряд и выполнила норматив ЧЕ в помещении. За это она получила от ВФЛА 300 тысяч рублей.

Полина Кнороз Фото: РИА Новости

Продолжает радовать стабильностью и Мария Кочанова, которая в Москве взяла в секторе прыжков в высоту отметку в 1,95 м.

Но даже для неё это не лучший результат в сезоне. В феврале спортсменке удалось прыгнуть 1,96.

Впрочем, не для всех минувший чемпионат России стал удачным. Скромный по своим меркам результат показал прыгун в высоту бронзовый призёр ЧМ-2019 Илья Иванюк. Он преодолел высоту 2,20 м и разделил серебро с Никитой Анищенковым. Золото досталось Ярославу Кутковому (2,24).

Ещё одним спортсменом, который также выполнил норматив ЧЕ, стал бегун Александр Масютенко. 400 м он преодолел за 46,01 секунды. Это в то же время рекорд чемпионатов России в помещении.

Уже 6 и 7 марта в нашей лёгкой атлетике пройдёт ещё один важный старт – финал «Снежной королевы», к которому сильнейшие российские легкоатлеты ведут усиленную подготовку.