Ян Непомнящий блистал на турнире в Москве. Лучший российский шахматист вернулся?

В Москве уверенной победой лидера российских шахмат Яна Непомнящего завершился юбилейный, 20-й «Аэрофлот Опен» – грандиозный турнир по швейцарской системе с призовым фондом почти в 20 млн рублей, собравший лучших шахматистов России и россыпь зарубежных звёзд.

Ян приехал со своим новым наставником, тренером чемпионов Владимиром Чучеловым (бывший россиянин, а ныне бельгиец работал с претендентом на мировое первенство Фабиано Каруаной, участником турнира претендентов Анишем Гири, экс-чемпионкой мира Хоу Ифань и другими грандами) и буквально не оставил шансов своим конкурентам.

На старт вышли практически все сильнейшие российские игроки: двукратный участник матчей на первенство мира и чемпион мира по блицу Ян Непомнящий, чемпион России Владислав Артемьев и вице-чемпион Андрей Есипенко, экс-чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, экс-чемпион Европы Евгений Наер, неоднократный чемпион страны в командном зачёте Максим Матлаков и много других опытных бойцов и юных талантов.

Ян Непомнящий Фото: Федерация шахмат России

Оргкомитету, несмотря на все сложности, удалось пригласить и достаточно много титулованных иностранцев – это обеспечивало выполнение на турнире норматива международного гроссмейстера и международного мастера. Приехал защищать своё звание победитель прошлого года иранец Амин Табатабаи, а венгру Рихарду Раппорту так понравилось в России во время ростовского матча с Андреем Есипенко, что он по ходу поединка заявился на «Аэрофлот Опен» – и не прогадал. Приехали игроки сборных своих стран Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Раунак Садвани (Индия), Айк Мартиросян, Арам Акопян (оба — Армения), Айдын Сулейманли (Азербайджан), Сунилдут Нараянан (Индия), Бардия Данешвар (Иран), Денис Лазавик (Беларусь), а вишенкой на торте оказалось участие эпатажного американского гроссмейстера Ханса Ниманна.

Идея позвать Ниманна на турнир принадлежала исполнительному директору Федерации шахмат России Александру Ткачеву – оргкомитет рассылал приглашения всем ведущим игрокам, и Ткачев особенно подчеркнул, что хотел бы видеть Ниманна на «Аэрофлот Опен». Ханс никак не комментировал приглашение публично, но очевидно, что шли какие-то внутренние процессы – за несколько дней до турнира оказалось, что американский гроссмейстер уже получил визу и находится на пути в Москву. Выяснилось, что, кроме участия в одной из самый престижных швейцарок, победители которой получают немалое количество зачётных очков в турнирной гонке ФИДЕ на пути к претендентскому соревнованию FIDE Circuit, Ниманна прельстила возможность сразиться в блиц-матче с Даниилом Дубовым.

Два месяца назад Дубов не вышел на партию с Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, сославшись на то, что проспал. Однако очевидно было, что дело в конфликте гроссмейстеров, корни которого ведут к той старой истории с обвинениями Ханса в нечестной игре, из-за чего пару лет назад разгорелся дошедший до суда скандал с участием Магнуса Карлсена.

Матч Дубов – Ниманн организовал меценат, популяризатор шахмат и основатель известного YouTube-канала Levitov Chess Илья Левитов – встреча состоится сразу после «Аэро». Ханс в Москве при первой возможности говорил об игре на ставку в десятки тысяч долларов, вызывая на бой всех – даже Яна Непомнящего, а свой выигрыш обещал отправить на благотворительность. Непомнящий назвал предложение Ниманна анекдотом и отклонил, а вот Александр Грищук загорелся идеей и сказал, что ждёт вызова от американца. В битве же Ниманна и Дубова на кону тест на детекторе лжи – проигравший будет вынужден ответить на один вопрос соперника.

Ханс Ниманн Фото: Валерия Калугина/ТАСС

На самом турнире признанным фаворитам пришлось туго, и прорваться в число 15 призёров смогли далеко не все из них – лишь любимец фортуны Табатабаи сумел совершить впечатляющий камбэк после провального старта. Блистала российская молодежь: особенно выделялись самые молодые гроссмейстеры страны Иван Землянский и Савва Ветохин. Но Непомнящий, Ниманн, Раппорт и Есипенко уверенно держались на первых столах.

В итоге Непомнящий очень легко и уверенно вышел на отметку «+5» (6 из 7) за два тура до финиша и в последних партиях зафиксировал свою победу короткими ничьими с Ниманном и многократным чемпионом страны в составе команды Санкт-Петербурга Алексеем Гогановым. Лишь раз Ян оказался в затруднительной позиции во время партии с самым молодым гроссмейстером страны Иваном Землянским, но изобретательно выкрутился и сделал ничью.

А ключевой стала победа в партии с одним из главных героев прошлых «Аэрофлотов» Евгением Наером – Ян отдельно отметил её в своём канале.

Ян Непомнящий (Россия) – Евгений Наер (Россия)

«Аэрофлот Опен – 2025». 6-й тур

Борьба за места ниже первого оказалась на редкость суровой – Ниманн мог в последнем туре настичь Непомнящего, но встретил жёсткий отпор со стороны Раппорта. В «Аэрофлот Опен» для обострения борьбы в последнем туре применяется так называемый «чёрный» коэффициент – предпочтение при подсчёте показателей при равенстве очков отдаётся тем игрокам, кто сыграл больше партий чёрными. Поэтому во встрече Ниманн – Раппорт победа устраивала руководившего чёрными фигурами Рихарда. Ниманн бился до голых королей, но ничего не смог поделать с обороной соперника.

В итоге Раппорт финишировал вторым, третье место занял Андрей Есипенко, а Ниманн стал лишь восьмым. Однако Хансу этот турнир тоже можно поставить в плюс – он сыграл уверенно, несмотря на джетлаг и проблемы со сном на старте, прибавил в рейтинге и не потерпел ни одного поражения.

Ян Непомнящий же установил новые рекорды «Аэрофлот Опен» – выиграл его уже в четвертый раз и впервые сделал это, будучи фаворитом по рейтингу. За предыдущие 19 турниров ни разу не удавалось победить шахматисту, который перед стартом считался главным фаворитом. На закрытии соревнований глава «Аэрофлота» Сергей Александровский подарил Яну и победившей в женском зачете Полине Шуваловой по билету в бизнес-класс с открытой датой в любую точку земного шара, куда летает авиакомпания.

Параллельно проходили турниры суперзвёзд детских шахмат – по 10 лучших юных шахматисток и шахматистов страны бились в группах до 13 и до 15 лет. Здесь победителями стали Алиса-Генриетта Юнкер (Д13), Диана Преображенская (Д15), Николай Клеймёнов (М13) и Адриан Санчес-Шананин (М15). Особенно отличилась Преображенская, набравшая 9 из 9. Это абсолютный рекорд «Аэрофлот Опен» всех времен и народов – эксперты ждут, что скоро талантливая шахматистка из Владимира, ныне проживающая в Москве, пополнит и состав взрослой сборной страны.

В финальном интервью Ян Непомнящий рассказал, что интенсивно работает и настроен отобраться на новый турнир претендентов из Большой швейцарки ФИДЕ или через Кубок мира. Ведущий российский шахматист прибавил в рейтинге после «Аэрофлот Опен» (пока Ян на 10-й строчке) и показал, что по-прежнему настроен бороться за звание сильнейшего в мире.