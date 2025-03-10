Мир узнает правду про Ханса Ниманна! Россиянин испытает американца на детекторе лжи

В минувшие выходные в Москве завершился громкий матч между Даниилом Дубовым и Хансом Ниманном. Встреча была интересна тем, что проигравший должен был выполнить одно щекотливое условие в случае поражения – пройти тест на детекторе лжи.

И Ниманн проиграл!

Неудобное положение Ниманна

Корни этой истории берут своё начало ещё с громкого скандала между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном. Осенью 2022 года норвежец обвинил своего соперника в жульничестве. Дубов тогда принял сторону Магнуса.

В декабре 2024-го Дубов должен был встретиться с Ниманном на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке, но не явился на партию – сказал, что проспал. Американец в выражениях не стеснялся и обвинил оппонента в трусости.

«Трусость — это отсутствие характера. Рад сыграть с Дубовым в блиц-матче на ЛЮБЫХ условиях. Я оплачу ему проезд/проживание и предложу вознаграждение в размере $ 10 тыс. на благотворительность по его выбору, если он победит», – писал Ниманн тогда в социальных сетях.

Дубов ответил согласием, однако вместо денег потребовал пройти полиграф. И вот Ниманн в Москве – сыграл на «Аэрофлот Опен», а потом и с Дубовым.

Даниил Дубов Фото: FIDE

Исход матча был определён в последней партии – россиянин победил со счётом 9,5:8,5. И теперь Ниманн должен пройти тест на детекторе лжи. Даниил Дубов имеет право задать своему поверженному противнику один вопрос.

Ниманн эту ситуацию пока не комментировал.

«На первом месте стоит хайп»

Вообще, американец хотел сойтись в противостоянии и с Яном Непомнящим. Последний прежде тоже не особо рвался играть с человеком, чья репутация оставляет желать лучшего. Впрочем, на «Аэрофлот Опен» обошлось без бойкотов – Ян и Ханс сыграли вничью в 8-м туре.

«Я с радостью предложу Яну Непомнящему $ 100 тыс., если он победит меня в матче вживую. 18 партий 3+2, в любое время, в любом месте. С удовольствием сыграю сразу после Дубова. Если победит, $ 50 тыс. ему, $ 50 тыс. – на благотворительность. Он ничем не рискует. Вместо того чтобы пытаться внести меня в чёрный список, давай решим вопрос на шахматной доске. Я устал от людей, которые трусливо прячутся за беспочвенными обвинениями», – писал Ниманн в социальных сетях.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

Однозначного ответа Непомнящий, впрочем, не дал. Россиянин отнёсся к этому предложению скептически и даже обвинил Ханса Ниманна в излишнем хайпе.

«Ханс уже всех вызвал, причём по несколько раз. Мне, честно говоря, просто не совсем нравится такой подход. Может быть, лет 120 назад такие вызовы были в порядке вещей: что я там вызываю, обеспечиваю призовой фонд. Сейчас как будто уже нет. Но, может быть, история движется по спирали.

Дело не в рациональности, мне просто не совсем нравится, что это как-то медийно в каком-то смысле. Можно по-разному, скажем так, сформулировать вызов на матч или предложение сыграть, но мне кажется, тут на первом месте стоит именно хайп. Моё частное мнение», – приводит слова Непомнящего телеграм-канал Chess-Master.

Впрочем, Ханс Ниманн и не скрывает, что делает шоу даже на обвинениях в свой адрес. И было бы очень интересно увидеть процесс прохождения детектора лжи в прямом эфире. Ведь все знают, каким будет вопрос.