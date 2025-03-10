«Нас очень долго злили». Российская лучница — о первой победе после трёх лет отстранения

Ещё одним видом спорта, где российские спортсмены постепенно возвращаются на мировую арену, становится стрельба из лука.

В конце февраля наши лучники успешно выступили на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который проходил в турецком Самсуне. Спортсмены выиграли четыре медали. Золото в женских соревнованиях забрала Нуриниссо Махмудова.

Материалы по теме Россиянка Махмудова выиграла золото чемпионата Европы в стрельбе из лука

«Чемпионат» связался с победительницей и расспросил её, насколько тяжело далось первое золото после долгой вынужденной паузы, как соперницы отнеслись к возвращению россиянок и чего можно ждать от наших лучников на Олимпийских играх.

«Я своё золото не отдам никому»

– Нуриниссо, поздравляю с успешным выступлением в Турции. Расскажите о послевкусии этой победы.

– Ой, чувствуется уровень! Три года мы были в изоляции, без международных соревнований. Но всё равно проводили свои старты, матчи между Россией и Беларусью. Безумно рада, что нас допустили и мы смогли выступить. Я рада, что смогла показать результат, который все от меня и ожидали.

– Когда вы узнали о допуске на чемпионат Европы?

– Это было во время чемпионата и Кубка России в Орле, в конце января. Получается, что приложила усилия для попадания в состав. Очень обрадовалась, что вместе с другими ребятами оказалась в списках.

Нуриниссо Махмудова на чемпионате Европы в Турции Фото: Российская федерация стрельбы из лука

– Получается, форсировали подготовку?

– Почему? Нет. Просто поняли, что нужно будет хорошенько поработать. Я верила, что добьюсь своего.

– Для вас турнирная сетка на ЧЕ-2025 была сложной?

– Одной из соперниц была словацкая лучница, с которой я когда-то была знакома. Но мы не сильно много контактировали из-за моего языкового барьера. С ней у меня был первый спарринг, который я успешно выиграла (со счётом 6:0. – Прим. «Чемпионата»). Далее была турчанка, которую я победила со счётом 6:4. А в полуфинале я была сильнее француженки Лизы Барбелен, с которой я была знакома с 2018 года, – 6:2. Мы обе были рады, что судьба нас здесь свела.

– Тяжело было?

– Ни одна из побед не достаётся нам легко. Я знала, что все соперницы будут сильными, поэтому работала на опережение. Нельзя было давать заднюю.

– Как оцените финал с другой француженкой Викторией Себастьян (Нуриниссо победила со счётом 6:5 (10:9). – Прим. «Чемпионата»)?

– Мы с ней до этого нигде не пересекались. Честно говоря, было немножко трудно. Это, видимо, из-за того, что я переволновалась из-за большого количества ошибок в своей стрельбе. Но благодаря поддержке моего тренера, всего тренерского состава сборной и команды всё получилось. Слышала поддержку ребят, и она придала мне уверенности. Была уверена, что это моё, оно мне надо и золото не отдам никому другому.

– До этого что-то подобное испытывали?

– Стараюсь на каждый старт настраиваться именно так. Если вдруг не получается, то мы проводим анализ, возможно, работу над ошибками. Всё решаем.

«Пара спортсменов пускала на нас косые взгляды»

– Как-то успели отметить победу в Турции?

– Дома отметила. Тут меня встретили близкие. Сели за стол, отметили и легли спать (смеётся). Никто фейерверков не пускал, у нас так не принято. Я чувствовала поддержку каждого из тех, кто мне писал, звонил и желал удачи. Было очень приятно. Все, кто за меня болел, тоже прикладывали усилия.

Нуриниссо Махмудова Фото: Из личного архива спортсменки

– Не было ощущения, что ваш уровень отличался от тех, кто выступал на международных стартах в последние годы?

– Почему же? Я считаю, что у России очень хороший уровень!

– Даже несмотря на отстранение?

– Даже несмотря на это. Мы всегда готовы к бою, скажем так. Всё время готовились и не сидели сложа руки. Тренеры нас поддерживали. Всё было и есть прекрасно. Я в этом уверена.

– Как соперницы отнеслись к возвращению россиян?

– Лично ко мне никто из спортсменов не подходил. Но к нашим ребятам – да. Представители других стран говорили: «О, как приятно, что вы снова на арене, с нами. Вас так не хватает». Мы им тоже были рады. Насчёт остальных – не знаю. Возможно, они нас тоже поддерживают, однако не говорят об этом. Парочка спортсменов пускала на нас косые взгляды, держала дистанцию, и всё. Аккуратничали, наверное, а возможно, даже не знали, кто мы такие. Но для нас эти соревнования всё равно были праздником.

Подмечу, что этот турнир был последним зимним ЧЕ в истории. Получается, мы вошли в историю. Нам об этом на собрании сказали тренеры перед спаррингами. Они сказали: «Выкладывайтесь. Дайте соперникам знать, что мы есть и мы не сдадимся. Мы бойцы».

– Три года в изоляции сложно дались вам и партнёрам по сборной?

– Мы всегда ждали возвращения, были готовы для всего и вся! Очень терпеливые. А как иначе в нашем виде спорта?

Параллельно с чемпионатом Европы в Бангкоке проходил Кубок Азии, а некоторые наши ребята съездили в Минск. Нас разделили на три группы, и все были с хорошими результатами.

«Доказывала, что стрельба из лука – это спорт»

– Стрельба из лука не самый популярный вид спорта в России. Почему вы его выбрали?

– В далёком 2011 году мы с одноклассниками остались после уроков. Один из них предложил сходить в какую-нибудь секцию. А я же не знала, о чём идёт речь, но всегда была за любой кипиш (смеётся). Пришла, смотрю, что это стрельба из лука. Мы ходили на занятия два месяца, все одноклассники, которые пришли со мной, бросили это дело, а я осталась.

Меня затянуло. Пришла домой и говорю: «Мам, пап, я записалась на стрельбу из лука». Мама была в шоке и рассказала, что сама когда-то давно хотела стрелять из лука. У неё семья была в приоритете, а я об этом узнала через столько лет. Потом я повела за собой своего брата (Мухибулло Махмудов – чемпион России. – Прим. «Чемпионата»)! В общем, рассказали родителям всё про этот вид, показали место и тренеров.

Мы с братишкой занимаемся у одного тренера, вместе на сборах. Приложили усилия, чтобы быть в основе и проходить этот путь вместе.

Нуриниссо Махмудова Фото: Из личного архива спортсменки

– До стрельбы из лука ещё каким-нибудь видом спорта занимались?

– Нет, даже параллельно не удавалось, так как у нас были ежедневные тренировки. Но иногда их пропускала из-за школьных матчей по волейболу и баскетболу. Там я защищала честь школы с одноклассниками, однако в профессиональные занятия это не переросло.

Уже затем мне тренер сказал, что нужно определиться с видом спорта. Говорил, что так можно и без пальцев остаться, которые важны для стрельбы из лука. С тех пор старалась лишний раз не трогать волейбольный мяч (смеётся).

– Не жалеете о своём выборе?

– Нет. Мне поначалу приходилось доказывать родственникам, что стрельба из лука – это тоже вид спорта. Они шахматы воспринимали за спорт, а стрельбу – нет. Пришлось потрудиться. В итоге все на своих местах и всё осознали.

– Вы занимаетесь стрельбой из лука, хватает ли этого на жизнь?

– Да. Мы с братом смогли подсобрать и купить дом родителям.

– Звучит как реклама.

– Да, призёры Олимпиады-2020 получили по квартире и машине. Понимаю, что это немного не то, но моя работа меня кормит.

В ЦСП у нас есть ставка, если мы занимаем какое-то место на соревнованиях. Зарплата твоя! Это же шикарно, что я занимаюсь любимым делом и за это ещё получаю деньги.

– В сборной России всё хорошо с материальной базой, условиями для тренировок?

– Нам построили лукодром в Бронницах. Сама там училась и видела, как он возводился. Считаю, что нам всего хватает и мы ни от кого не отстаём.

«Мы – Россия и целей добиваемся»

– Сильнейшими лучниками сейчас являются корейцы. Когда-нибудь мы сможем их обыграть? Как думаете, чего россиянам не хватает для такого же превосходства?

– Ещё чуть-чуть времени – и мы их подвинем с пьедестала.

– За счёт чего?

– Потому что мы – Россия и своих целей добиваемся. Нас очень долго злили (смеётся), и мы долго готовились. Россия сможет победить Корею!

– В случае допуска на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе сколько медалей сборная России в полном составе сможет там выиграть?

– Пять медалей точно можно собрать.

– И даже золото?

– Как бы громко эти слова ни звучали, моё искреннее желание – чтобы Россия сломала эту корейскую систему, отодвинула их. Очень верю в российскую стрельбу из лука.

– В сборной пытаетесь разгадать секрет успеха корейцев? За счёт чего они постоянно побеждают?

– У меня такого нет. Если делаешь свою работу, то будешь уничтожать всё на своём пути.

Но вообще, в Корее стрельба из лука – национальный вид спорта. Если мы в России набираем детскую группу с 10 лет, то они это делают ещё раньше. Готовят их, делают из них «станки», «машины», чтобы на них можно было пахать и пахать. После большого количества выстрелов тот, кто совершил больше попаданий, отправляется на международные соревнования.

– Может, в России стоит также с малых лет начинать готовить лучников?

– Я считаю, что мы всё правильно делаем. В последнее время многие родители своих детей записывают во все возможные секции. Из-за того, что их мотает в разные стороны, они и не могут определиться. Мне повезло, что я решила вопрос по-быстрому.

– Как много энергии у вас отбирает стрельба из лука?

– Иногда чувствую себя немного тяжело, если целый день простою на поле, где на меня всё давит. И в то же время получаю от этого такой кайф. Что я молодец, так поработала! А когда всё получается, то вообще бываю самым счастливым человеком на свете (смеётся).

– Сколько времени у вас занимают тренировки?

– Во время сборов у нас бывает по две двухчасовые тренировки в день. Утром делаем 180 выстрелов, а вечером – 150. Когда я дома (в Барвихинской школе. – Прим. «Чемпионата»), то в неделю у меня бывает шесть тренировочных дней и один выходной. Начинаем в 15:30 и заканчиваем в 20:00. Почему так долго? Мы не можем начать раньше из-за школьных занятий.

Нуриниссо Махмудова Фото: Из личного архива спортсменки

– Раз уж заговорили о свободном времени. Как вы его проводите? Стараетесь абстрагироваться от спорта?

– Свободное время провожу или с семьёй, или с друзьями. У меня сейчас как раз неделя отдыха. Но обычно через два-три дня начинают руки чесаться и тянуться к луку. Если не потренируюсь, то день у меня бывает каким-то странным, даже если это не так.

– Где будете выступать дальше? В международном расписании уже в апреле этап европейского Гран-при в Турции.

– Честно? Я готова ко всем соревнованиям. Основной настрой на чемпионат мира, он пройдёт в Южной Корее с 5 по 12 сентября. Приемлемым результатом там для меня будет первое место.