Доллар по 27, ЦСКА одолел «Реал»! У кого как, а у нас — 11 марта 2005-го. LIVE!

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Кое-какому спортивному порталу сегодня исполняется 20 лет. В честь этого события мы решили ещё раз прожить 11 марта 2005 года вместе с вами. Вспомнить главные спортивные события того дня, а заодно и те новости, которые прямо или косвенно влияют на спорт. Поностальгируем, удивимся тому, что уже забыли, а вечером вместе виртуально задуем 20 свечек.

Устраивайтесь поудобнее, подключайте свой dial-up, если ещё не обзавелись оптоволоконным интернетом, или проверьте настройки GPRS на кнопочном мобильном телефоне.