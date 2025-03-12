Антуан Дюпон получил тяжелейшую травму. Но Франция и без него отлично справилась!

Смена лидера

Первый матч четвёртого раунда Кубка шести наций проходил в Дублине: там встречались сборные Ирландии и Франции. После трёх туров ирландцы возглавляли турнирную таблицу, а французы занимали вторую строчку, при этом не теряя чемпионских амбиций. Но для того, чтобы претендовать на победу в турнире, Дюпону и компании нужно было сделать невозможное — обыграть ирландцев на их домашней арене, ещё и с бонусом.

Практически половину первого тайма ни одна из команд не могла набрать первые очки, но на 19-й минуте Джо Маккарти получил жёлтую карточку, и в большинстве французы заработали пять очков. Однако болельщики сборной Франции радовались недолго: на 29-й минуте встречи травмировался Антуан Дюпон. В игровом моменте он получил разрыв крестообразных связок и выбыл как минимум до конца сезона. Печально, но Максим Луку уже не в первый раз выручил сборную – так же было и на Кубке мира в 2023 году, когда Дюпон получил перелом лицевых костей. До перерыва команды трижды зарабатывали очки со штрафных: дважды был точен Сэм Прендергаст и один раз – Рамос. Счёт после первого тайма – 8:6 в пользу гостей.

Сборная Ирландии Фото: David Rogers/Getty Images

Второй тайм стартовал с попытки и точной реализации ирландцев, впервые в матче вышедших вперёд. Но удаление Кэлвина Нэша вновь оставило команду в меньшинстве на 10 минут, за которые французы занесли две попытки, точно реализованные Рамосом, и забили один штрафной. К середине второго тайма французы занесли и четвёртую попытку, дававшую им бонусное очко.

Тренерский штаб ирландцев выпустил старую гвардию в лице Хили, Хирринга и Мюррея, которым на троих больше 105 лет, и игра немного выравнялась. Ирландцы даже почти зашли в чужую зачётку, но передача от Прендергаста в чужих пяти метрах обернулась перехватом Рамоса и попыткой Пено. Несмотря на все старания сборной Ирландии и две точно реализованные попытки, итоговый счёт встречи – 47:24 в пользу французов. Подопечные Галтье забрались на первую строчку таблицы, а ирландцы опустились на третью.

Валлийская воля

Во втором субботнем матче в Эдинбурге Шотландия принимала Уэльс. С первых секунд валлийцы старались зарабатывать очки при каждом удобном случае, и уже на третьей минуте открыли счёт со штрафного. Но тут же получили попытку от Блэра Кингхорна, которую реализовал Финн Расселл, испытывавший проблемы с ударами по воротам в прошлом раунде. Дальше шотландцы поймали свою игру и в первом тайме занесли ещё три попытки, на которые лишь одной смогли ответить игроки сборной Уэльса. Стоит отметить, что Духана ван дер Мерве вообще не было заметно на поле, настолько грамотно против него защищались валлийцы. Счёт к перерыву – 28:8.

Во второй половине матча шотландцы продолжали придерживаться своей игры, и Кингхорн ещё раз приземлил мяч в зачётной зоне соперников, а Расселл забил реализацию. С 48-й минуты шотландцы очков больше не набирали. Зато начали делать замены, чтобы дать лидерам команды отдохнуть. И, вероятно, решив, что за полчаса до финального свистка обеспечили себе победу с бонусным очком атаки, слишком расслабились.

Первую из трёх попыток валлийцы занесли ещё за 20 минут до конца встречи. А когда за 12 минут до свистка счёт стал уже 35:22, лицо Финна Расселла, находившегося уже в технической зоне, говорило о том, что этот матч ещё не выигран. Да и все помнили встречу Уэльса с Ирландией, в которой валлийцы очень неплохо пользовались ошибками соперников. Уэльс под конец матча бросили все силы, чтобы заработать и очко защиты, но для этого им нужно было занести ещё одну попытку и точно пробить реализацию. В самой концовке Ллевеллин заработал-таки пять очков, и Джаррод Эванс был точен с места, 35:29 в пользу шотландцев, но два бонусных очка для сборной Уэльса. Пока Ирландия, Франция и Англия сражаются за победу в турнире, валлийцы увеличивают свои шансы не закончить на последней строчке.

Англия — в игре!

Заключительный матч раунда прошёл в Лондоне, где англичане принимали итальянцев. После победы Франции в Дублине подопечным Бортвика нужно было либо побеждать с бонусом либо с разницей в 17 очков. И уже на третьей минуте хозяева открыли счёт попыткой Тома Уиллса. Фин Смит был точен при реализации. Оставленный на скамейке запасных его однофамилец Маркус Смит должен был по задумке тренерского штаба вступить в игру тогда, когда сборная Италии устанет. Но уже на восьмой минуте Олли Лоуренс получил травму, и Смиту пришлось выходить на поле. Итальянцы, хоть и выступали в роли аутсайдеров, сдаваться без боя не планировали и ещё на 13-й минуте счёт сравняли. Ну а дальше до самого перерыва команды обменивались попытками, уйдя в раздевалки при счёте 21:17 в пользу англичан.

После перерыва англичане сразу решили показать, что серьёзно настроены побороться за первую строчку в турнирной таблице, и обрушили на зачётное поле итальянцев шквал попыток. На него Италия смогла ответить лишь одной. Ветеран Джейми Джордж провел свой 100-й матч за сборную Англии, став седьмым игроком в истории с таким показателем. Финальный счет 47:24 возвращает англичанам шанс на победу в Кубке шести наций – 2025.

Матчи заключительного раунда пройдут 15 марта:

17:15. Италия – Ирландия

19:45. Уэльс – Англия

23:00. Франция – Шотландия