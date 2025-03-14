Российский стрелок оказался круче Турецкого бати. Это победа на чемпионате Европы!

Российские спортсмены, из числа тех, кто с оружием на «ты», вновь оказались в центре внимания на международной арене. На сей раз речь идёт о представителях стрельбы из пневматического пистолета. Они на чемпионате Европы в хорватском Осиеке выиграли сразу несколько медалей.

Обыграл турецкого стрелка

Золото добыл опытный Антон Аристархов, которому не было равных в дисциплине 10 м в упражнении «соло».

В решающем поединке он обыграл звезду Олимпийских игр — 2024 из Турции Юсуфа Дикеча. Батя уступил со счётом 12:15. Не помогла даже его эффектная стойка с левой рукой в кармане!

Артур Аристархов (в центре) с Юсуфом Дикечем (слева) на пьедестале ЧЕ-2025 Фото: esc-shooting.org

В январе Дикеч уже встречался с Аристарховым на международном турнире в Мюнхене, но оказался выше россиянина в турнирной таблице, также став вторым.

Аристархов – опытный спортсмен, и золото ЧЕ стало седьмым в его карьере. На счету стрелка также бронза ЧМ-2018 в командном зачёте и участие в Олимпиаде-2020, где он стал 15-м в миксте.

В числе лучших

Ещё одно золото из Хорватии привезла Любовь Яскевич, которой удалось стать первой в аналогичной дисциплине.

В финале у россиянки тоже случилась красивая борьба. Со счётом 15:13 она переиграла соперницу из Армении Эльмиру Карапетян, став трёхкратной чемпионкой Европы.

Любовь Яскевич Фото: esc-shooting.org

А вот Илье Марсову в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м совсем немного не хватило до триумфа.

27-летний стрелок уступил сопернику из Украины Сергею Кулишу 0,3 очка.

В квалификации же россиянин стал первым. Представляете, как ему было обидно после соревнований?

Выходит ли российский спорт из изоляции? Ответ очевиден – да. И результаты представителей стрелковых видов спорта подтвердили бессмысленность этого отстранения.