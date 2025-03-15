«Меценат прислал открытку». Почему призёру Паралимпиады-2024 не платят призовые?

Паралимпийские игры 2024 года для России прошли весьма успешно. Несмотря на выступление в нейтральном статусе и усечённом составе, наша команда заняла восьмое место в медальном зачёте.

Свой вклад в копилку сборной также внёс и прыгун в высоту Георгий Маргиев, который выступал в классе Т47. В финале россиянин остановился на отметке в два метра и добыл бронзу. А до главного старта сезона также стал третьим на ЧМ-2024.

Но спустя несколько месяцев после Паралимпиады в Париже легкоатлет выступил с обращением в социальных сетях, где заявил, что до сих пор не получил премию от региона, который он представляет – Северной Осетии.

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Спортсмен сетовал, что власти Северной Осетии не выплатили сумму в 300 тысяч рублей, да и вообще не оказали должного приёма паралимпийцам из республики. «Знаете, что огорчает? Мы приехали из Парижа, и нас тепло встретили друзья, родственники и коллектив Минспорта. Так вот, после этого дня и спустя семь месяцев нас никуда не приглашали», – написал он.

Георгий Маргиев Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Кроме Георгия Маргиева, медали также завоевали и другие представители школы, в которой он готовится к соревнованиям.

«Чемпионат» побеседовал со спортсменом и попытался узнать все детали этой истории.

– Георгий, в своём обращении в социальных сетях вы написали, что ещё не получили 300 тысяч рублей премии от региона за бронзу на Паралимпиаде-2024. Есть понимание, почему задерживают выплату?

– Прошло семь месяцев, а денег нет. Осетия всегда выплачивала за медали на Играх дополнительные 300 тысяч рублей, но сейчас нам сказали, чтобы мы не рассчитывали на них. Они каждый раз оформляют по новой документы.

Нас даже нигде не чествовали. Да, позвали на региональное телевидение, были подарки от меценатов. Махарбек Хадарцев (двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, предприниматель. – Прим. «Чемпионата») мне прислал открытку, а Артур Таймазов (олимпийский чемпион по вольной борьбе, политик. – Прим. «Чемпионата») – костюм со своей эмблемой.

Мне повезло, что у меня был двойной зачёт с Москвой, где мне вручили премию. И в Кремле принимали. Но это всё не из-за денег. Однако я хотел заострить внимание на том, что в Северной Осетии большая проблема со спортом.

Чтобы вы понимали сложность ситуации. В Ханты-Мансийске за бронзу Олимпиады и Паралимпиады дают 7 млн. В Санкт-Петербурге, кажется, 3 млн. Парень из Дагестана за серебро в Паралимпиаде-2024 получил 6 млн.

– Как так получилось, что перед Играми вы готовились за свой счёт?

– Непосредственно перед Паралимпийскими играми в Париже мы готовились в Новогорске три недели со сборной страны. Но до этого лагеря нам пришлось уехать из Осетии, в другие регионы. Кто-то в Кисловодск, а я – в Москву.

Невозможно бегать дома на каменных дорожках и метать копьё или ядро на парковке возле машин, согласитесь? А во время подготовки в месте, где мы проводим тренировки, была православная выставка. «Манеж» (спортивный комплекс во Владикавказе. – Прим. «Чемпионата») ежегодно закрывают на целый месяц из-за неё.

Георгий Маргиев Фото: Ezra Shaw/Getty Images

– Сколько потратили денег во время самоподготовки?

– В Москве я снимал квартиру. На это ушло более полумиллиона рублей. К счастью, мы с ребятами состоим на зарплате в сборной и можем позволить себе куда-то выехать.

Вообще, Паралимпийский комитет России очень сильно помогает. У нас за год бывает по три сбора, они дорогие. В сборной заработные платы бывают от 100 тысяч рублей и в зависимости от того, что ты выиграл.

– Вы также рассказали о трудностях, которые испытывает спортивная школа. Что именно не так?

– Наша паралимпийская школа «Стимул» является одной из лучших в России. Начиная с 2008 года мы с каждой Паралимпиады привозили медали. В Париже наши ребята завоевали для страны четыре награды: одно золото, серебро и две бронзы. Последние годы у нас ухудшились дела с финансированием. Много стартов мы оплачивали за личный счёт: чемпионаты и Кубки России… Борцы в Осетии традиционно одни из лучших в мире. Даже они начали ездить на соревнования за свой счёт. Все ведущие спортсмены Осетии выступают за другие регионы. Тут уже напрашивается один вывод — спорт в Осетии умирает.

P. S. Проблема с отсутствием регионального финансирования, премирования спортсменов в Северной Осетии действительно удивляет. Особенно на фоне других, щедрых на руку регионов России.

Северная Осетия – регион, который всегда был кузницей чемпионов для разных видов спорта. Уж очень не хочется, чтобы там испытывали проблемы, которые потом будут негативно сказываться на выступлениях сборной страны.