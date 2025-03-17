Гимнастка из СССР всё ещё побеждает на мировой арене! Невероятное долголетие Чусовитиной

Человек-робот? Инопланетянка? Женщина-супергерой? Примерно такие ассоциации возникли у меня, когда я узнал об очередном успехе гимнастки из Узбекистана Оксаны Чусовитиной. И было чему удивляться!

«Это было по плану»

Оксана в 49 лет одержала победу на этапе Кубка мира в Баку, Азербайджан, в опорном прыжке. Она исполнила элемент Цукахары в полтора оборота – один из самых отточенных и надёжных в её арсенале.

Судьи оценили прыжок в 13,516 балла, что на 0,2 балла больше, чем у серебряного призёра из Словении Теи Белак. А ведь между гимнастками 19 лет разницы!

Оксана Чусовитина на этапе КМ в Баку Фото: Frank Hammerschmidt/picture-alliance/ТАСС

Неделями ранее Чусовитиной удалось стать третьей на первом этапе КМ в Котбусе, Германия. Тогда она уступила Белак всего 0,05 балла.

Да, на этих соревнованиях не было триумфаторов Олимпиады Симоны Байлз и Ребекки Андраде, но можете себе представить кого-нибудь из них в 49 на помосте? В такое верится с трудом.

Золото Оксаны Чусовитиной особенно ценно, если учитывать её травму, полученную весной 2024-го. Перед самым отбором на Игры в Париже она осталась без девятой Олимпиады в карьере. Авторитетное издание Mundo Deportivo тогда включило Чусовитину в топ-10 спортсменов, которые пропускают ОИ-2024.

«После травмы я очень долго не выступала. И, конечно, испытывала волнение. Именно так охарактеризую это состояние. На своих самых первых соревнованиях в этом году в Котбусе я делала лёгкие прыжки. Это было по плану, надо было попробовать, чтобы у меня появилось хоть немного уверенности в своих силах. А вот уже на Кубке мира в Баку немного усложнила свой прыжок. Всё идет по плану, и чувствую я себя хорошо», — сказала спортсменка в интервью «МК-Спорт».

О чём разговаривает с соперницами Чусовитина? 48-летняя гимнастка Оксана Чусовитина рассказала, какие советы даёт юным соперницам

Чусовитина метит в Лос-Анджелес

Прямо сейчас, в 2025 году, в планах Оксаны Чусовитиной чемпионат Азии, а потом и чемпионат мира в Индонезии. Но если всё пойдёт хорошо, то спортсменка не исключает выступления на очередном главном турнире своей жизни – Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Тем более что золото в опорном прыжке для Узбекистана она ещё не выиграла.

Оксана Чусовитина Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

«До Олимпийских игр в США ещё очень много времени, и я так далеко не загадывала. Но, конечно же, да, я хочу отобраться и принять участие в соревнованиях. Это моя цель! Однако впереди ещё целых три года, и мы, спортсмены, всё понимаем. Скажу так: я двигаюсь. Шаг за шагом, от соревнований к соревнованиям. А дальше – посмотрим! Не знаю, что будет. Главное, чтобы у меня не было травм, чтобы всё шло по плану, а там уже буду думать», — отметила Чусовитина.

Спортивное долголетие Оксаны Чусовитиной поражает. Как можно не бояться выполнять упражнения в таком возрасте? Это чуть ли не единственная в мире спортсменка, которая выступала ещё за сборную СССР, а в 2025-м продолжает соревноваться на самом высоком международном уровне. Такое просто в голове не укладывается!

Неужели на пути к Олимпиаде её что-то может остановить?