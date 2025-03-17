Российских пловцов ждут на чемпионате мира! Важное решение по допуску уже принято

В мировом спорте продолжается оттепель в вопросе допуска россиян на международные старты. На днях международная федерация World Aquatics приняла важное решение – официально сделала чемпионат России отборочным к чемпионату мира.

Что это значит для наших спортсменов?

Российским спортсменам было разрешено соревноваться на мировой арене в нейтральном статусе с сентября 2023 года. Однако вернулись наши ребята на международные турниры лишь в октябре 2024 года, когда World Aquatics смягчила условия допуска.

Россияне начали состязаться на этапах Кубка мира, но по-настоящему знаковым стал чемпионат мира на короткой воде в Будапеште. Оттуда наши пловцы увезли 10 медалей: шесть золотых и четыре серебряных. И это при том, что разрешение на участие было получено внезапно. О том, что россияне могут выступить в Будапеште, стало известно буквально за пару недель до старта. Тогда World Aquatics в срочном порядке пришлось делать чемпионат России на короткой воде отборочным к ЧМ, ведь других шансов попасть в Будапешт у пловцов не было.

В этот раз всё иначе. Чемпионат мира в классическом бассейне пройдёт в июле-августе, но World Aquatics уже озаботилась судьбой россиян. Международная федерация водных видов спорта сделала чемпионат России в Казани (13-18 апреля) отборочным к ЧМ.

«Хорошие новости в водных видах спорта: World Aquatics приняла на своём исполкоме решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на ЧМ в Сингапуре.

Это следствие кропотливой работы на международном треке вице-президента ОКР и главы ФВВСР Дмитрия Мазепина и его управленческой команды», — написал министр спорта Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Вскоре радостную новость подтвердили и в Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Коллеги из World Aquatics действительно подтвердили нам, что чемпионат России по плаванию, который пройдёт в Казани, станет решающим этапом отбора для участия наших ребят в чемпионате мира в Сингапуре. Для нас это не просто большой шаг по возвращению на мировую арену, но и результат совместной плодотворной работы», — заявил президент ФВВСР Дмитрий Мазепин пресс-службе федерации.

Решение World Aquatics действительно знаковое для нашего спорта. Оно показывает, что международная федерация хочет видеть россиян на главных турнирах сезона. Более того, в World Aquatics действительно делают всё, дабы облегчить отбор наших ребят на соревнования. Очевидно, что федерация готова пойти на уступки, а это немаловажно в долгосрочной перспективе. Кто знает, может, и до смягчения условий допуска недалеко.