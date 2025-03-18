Интрига до последнего. Как Франция вырвала победу в Кубке шести наций по регби

В минувшие выходные прошли заключительные матчи Кубка шести наций по регби. В 2025 году борьба за первое место была нешуточной: до финального дня на трофей претендовали Франция, Ирландия и Англия. Но две последние команды – только при условии поражения «трёхцветных». При этом сами французы играли последними – интрига получилась колоссальной.

Ирландия сделала всё, что могла

Раунд стартовал встречей в Риме, где на «Олимпико» итальянцы принимали сборную Ирландии. В отличие от прошлых матчей, на позиции полузащитника веера у ирландцев в старте вышел не Сэм Прендергаст, а Джек Краули. Вообще, состав, выставленный Саймоном Истерби, намекал, что ирландцы попробуют сделать всё, что от них зависит, ещё в первом тайме.

Сборная Ирландии по регби Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Но итальянцы были с этим не согласны. Больше 10 минут команды не могли открыть счёт, а первый опасный момент создали как раз итальянцы. Столб Данило Фискетти не только перехватил мяч, но ещё и очень неплохо ударил на набегание партнерам, однако в зачётном поле всё же первыми оказались регбисты сборной Ирландии. А практически через минуту зеркальная атака по противоположному флангу завершилась попыткой Монтаны Йоане. Ирландцам понадобилось 10 минут, чтобы счёт сравнять, но Италия вновь смогла повести, точно пробив штрафной. Тем не менее удержать преимущество не вышло: буквально за пару минут до свистка на перерыв жёлтую карточку получил Микеле Ламаро, и ирландцы занесли в большинстве – 12:10.

Во второй половине ирландцы смогли занести в большинстве ещё одну попытку. А только-только на поле вернулся Ламаро, как красную получил Росс Винсент. Однако, несмотря на удаления и травмы, итальянцы руки не опускали и боролись до конца. Итоговый счёт – 22:17 в пользу ирландцев. Исход матча более чем закономерный: с одной стороны, победа сборной Ирландии с бонусным очком за четыре попытки, с другой – бонус защиты у итальянцев, позволявший надеяться на предпоследнее место.

Англия – промежуточный лидер

Во втором матче тура, который проходил в Кардиффе, валлийцы принимали англичан. Англичане, в отличие от сборной Ирландии, не стали тянуть с набором очков и уже на третьей минуте матча занесли первую попытку, а затем почти сразу – и ещё одну. Фин Смит, который, можно сказать, закрепился в основном составе по ходу Кубка шести наций – 2025, оба раза был точен. Валлийцы смогли заработать очки лишь на 31-й минуте, сделав счёт 7:14. Правда, англичан это не смутило, и ещё до перерыва они занесли три попытки, две из которых Фин Смит точно реализовал. Табло показывало 33:7 в пользу гостей, когда команды отправились в раздевалки.

После перерыва счёт не менялся около 15 минут. А после затишья вновь отличились англичане. Лишь после двух попыток и двух точных реализаций в исполнении гостей, валлийцы смогли заработать семь очков за четыре минуты до финального свистка. Но сборная Англии решила, что счёт недостаточно убедительный для команды, занимающей в лайв-таблице первую строчку, и организовала ещё пару попыток. Итог – 68:14. И до окончания встречи Франции и Шотландии сборная Англии – лидер Кубка.

Франция – чемпион и без Дюпона

Всё решалось в заключительной встрече турнира. Франции нужно было лишь выиграть у Шотландии, чтобы занять первую строчку. При этом играли французы дома, в Париже. Дюпон, получивший разрыв «крестов» в прошлом раунде, пришёл поддержать команду на трибуну «Стад де Франс».

На третьей минуте Тома Рамо открыл счёт со штрафного. Совсем необязательную жёлтую карточку получил шотландец Джейми Ричи. В меньшинстве гости пропустили попытку, но дальше сдавать нервы начали у хозяев, и вылилось это сразу в две жёлтые карточки, разницей в 15 минут. В отличие от неудачного третьего раунда, Финн Расселл был точен как при пробитии реализаций, так и при штрафных. К перерыву французы вели с преимуществом всего в три очка – 16:13.

Во втором тайме Шотландия усилиями Расселла смогла заработать всего три очка со штрафного, а вот Франция поймала кураж. 21-летний крайний трёхчетвертной Луи Бьель-Биарри повторил рекорд по количеству занесённых попыток в Кубке шести наций – за весь турнир у него их оказалось восемь. Итоговый счёт – 36:16. Сборная Франции впервые с 2022 года выиграла Кубок шести наций, который в этом году подарил любителям регби интригу до последнего матча и целую плеяду молодых талантов, за которыми хочется последить.