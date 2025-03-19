Удержаться на вершине. Почему «КОС-Синтез» — главный фаворит чемпионата России

Регулярный чемпионат России по водному поло завершился победой «КОС-Синтез». Казанский коллектив вышел напрямую в полуфинал плей-офф, где продолжит защиту титула. Пока в первенстве образовалась небольшая пауза, редакция «Чемпионата» анализирует прошедшую регулярку и пытается объективно оценить, за счёт чего команде Евгения Ярощука удаётся удерживать лидерство.

То, что у «КОС-Синтез» солидное по клубным меркам водного поло финансирование и, самое главное — стабильное, — факт. Руководство клуба и спонсоры обеспечивают казанцам максимально комфортные условия и для достижения текущих результатов, и для работы на перспективу. Но сами по себе деньги далеко не всегда залог достойного спортивного результата. Примеров тому в наших игровых видах спорта великое множество.

Средствами надо уметь эффективно распоряжаться. Банально звучит, но тут и там с эффективным менеджментом почему-то возникают проблемы. У «КОС-Синтез» в этом смысле, судя по завидной регулярности турнирных успехов, всё в порядке. Это, пожалуй, один из важнейших факторов. Есть и второй — не менее, а может, и более существенный.

Игровой момент матча «КОС-Синтез» Фото: «КОС-Синтез»

«У нас очень сплочённый коллектив, — говорит директор СК «Синтез» Максим Осмоловский, — Основной состав действует на протяжении нескольких лет, поэтому есть сыгранность и опыт, причём опыт победный». Тренерский состав тоже давно в нашей системе. Я думаю, всё вместе это и даёт результат. Разумеется, важна поддержка нашего титульного спонсора «Казаньоргсинтез». Она всегда на высшем уровне. Всё для победы, как говорится. Сейчас в команде есть ряд опытных именитых игроков, но клуб работает и на перспективу. Благодаря, опять же, тем условиям, которые для нас созданы. Стараемся подтягивать к основному составу молодёжь, юных, перспективных игроков. Наверное, любому руководителю импонирует мысль о том, чтобы команда полностью состояла из собственных воспитанников. На данном этапе это достаточно сложно, но мы однозначно стремимся к тому, чтобы наша школа была максимально продуктивна. Считаю, что она очень хорошо работает. Есть «Синтез-УОР», это наша вторая команда, можно назвать её фарм. Выступает в высшей лиге и состоит из воспитанников казанской школы водного поло. Некоторые из них привлекаются к тренировкам и матчам за основу. В принципе, у нас многие ребята, что называется, на подходе и через год-два могут заявить о себе уже полноценно на взрослом уровне».

По факту в текущем сезоне свой шанс уже получали из главной команды нападающие Егор Ярлыченко, Богдан Комаров и вратарь Кирилл Бадьяров. Так что философия и стратегия развития казанцев на практике имеет вполне конкретные проявления. В том числе в лице ряда молодых, талантливых игроков из дубля — нападающих Сергея Белянского, Азата Ганиева, голкипера Даниила Кудрявцева. Так что с резервами у клуба, равно как и с балансом перспективных и опытных игроков, как говорили в известном сериале, «картина маслом».

Сложная регулярка

«КОС-Синтез» изначально считался главным претендентом на победу в регулярном чемпионате. В прошлом сезоне, в год своего 50-летнего юбилея, казанцы оформили «золотой» дубль, выиграв чемпионат и Кубок России. Победили и теперь, лидируя на протяжении практически всего чемпионата. Но в концовке турнира борьба за первое место обострилась, главный конкурент казанцев астраханское «Динамо» выдало впечатляющую серию побед, а у «КОС-Синтез» на этот же период пришлась череда кадровых потерь из-за травм и эпидемии заболеваний. Одновременно выбыли из строя сразу три ключевых игрока. Николай Лазарев – из-за перелома, а Адель Латыпов и Арслан Закиров – из-за гриппа. В феврале казанцы потерпели три поражения в четырёх встречах.

Игровой момент матча «КОС-Синтез» Фото: Пресс-служба «КОС-Синтез»

Однако в заключительных турах, когда вернулись все лидеры, взяли максимум очков с «Востоком» и «Балтикой» и теперь готовятся к решающим матчам сезона в хорошем настроении. В плей-офф команда из Татарстана будет иметь преимущество домашней площадки на всех стадиях.

Оценивая итоги регулярного чемпионата, главный тренер «КОС-Синтез» Евгений Ярощук подчеркнул, что пока выполнена лишь промежуточная задача:

«До Нового года мы показывали качественную игру в защите и в нападении, шли в турнирной таблице с солидным преимуществом. А вот длинный перерыв внёс некоторый дисбаланс в игру команды, сказались и травмы лидеров. Но на финише мы практически вернулись к оптимальным кондициям, выиграли четыре матча, мобильно действовали в защите и эффективно – в нападении. Весь регулярный сезон на высоком уровне отработали капитан команды Сергей Лисунов, нападающие Николай Лазарев, Иван Васильев, защитник Артём Одинцов».

Также Ярощук рассказал о подготовке своей команды к плей-офф и поразмыслил о популярности водного поло в стране:

«Сейчас на своей базе в бассейне «Оргсинтез» проводим двухнедельный тренировочный микроцикл. На конец марта запланирован пятидневный игровой сбор, ну а потом уже –матчи плей-офф. Ждём наших болельщиков, поддержка которых для клуба бесценна. Меня радует хорошая посещаемость, не только на наших домашних встречах в Казани, но и в Астрахани, Волгограде и Санкт-Петербурге. Однако в этом направление ещё предстоит поработать. Для дальнейшей популяризации российского водного поло необходимы трансляции матчей российского чемпионата на федеральном спортивном канале. Благо сама игра интересна для зрителя», — добавил тренер.

В мужском водном поло «КОС-Синтез» на сегодняшний день — лидер и главный фаворит в борьбе за золотые медали. Команда-династия. С победными традициями, которые дают уверенность, и умением добиваться успеха даже в непростых обстоятельствах. Однако в Казани «КОС-Синтез» при всех его успехах и победах приходится соперничать в плане болельщицкого интереса, популярности и поддержки с командами из других игровых видов спорта. В столице Татарстана есть и футбольный «Рубин», и хоккейный «Ак Барс», и баскетбольный УНИКС, и волейбольные «Зенит», и «Динамо-Ак Барс». В такой мегаконкуренции в прошлом году именно «КОС-Синтез» был признан лучшей спортивной командой республики, причём уже не в первый раз за последние годы.

Игроки «КОС-Синтез» Фото: Пресс-служба «КОС-Синтез»

Максим Осмоловский отмечает, что клуб ведёт активную работу по привлечению болельщиков:

«Конечно, всегда хочется видеть как можно больше фанатов, но мы совершенно точно ощущаем их поддержку на домашних матчах. Люди приходят не из-под палки, никого мы искусственно на трибуны не загоняем. Наш зритель абсолютно искренний в своем стремлении поддержать команду, за что мы болельщикам очень благодарны. Конечно, от нас ждут побед и зрелищной игры. К этому и стремимся».

Цель на плей-офф — только золото

Пауза между завершением регулярки и стартом полуфинальных матчей составляет почти месяц. С одной стороны, такой длительный срок без игровой практики может сказаться негативно. С другой – есть время залечить травмы, перезарядить батарейки. Задача у «КОС-Синтез» одна — золотые медали. Ярощук уверен, что казанцы должны показать свой максимум в каждой игре, со 100-процентной концентрацией отрабатывать и в защите, и в нападении, реализовывать свои моменты. «Перед «КОС-Синтез» всегда стоят максимальные задачи, вот и сейчас цель — выиграть чемпионат и Кубок России», — говорит тренер.

В полуфинальной серии до трёх побед действующие чемпионы сыграют с победителем пары «Восток» — «Балтика». Две стартовые встречи пройдут 11–12 апреля в Казани. Удастся ли «КОС-Синтез» удержаться на вершине? Узнаем уже совсем скоро.