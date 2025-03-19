Самый скандальный шахматист мира пытается обмануть россиянина. Что с лицом, Ханс?!

Многие поклонники шахмат радовались победе Даниила Дубова над Хансом Ниманном и ждали момента истины. Проигравший должен был пройти тест на детекторе лжи, и вопрос Дубова Ниманну был очевиден.

Но проверка Ханса на честность в офлайн-игре откладывается.

Почему американец хочет всё отложить? Неужели боится?

Дубов подлил масла в огонь?

Через неделю после состоявшегося в Москве матча, призом в котором было право задать сопернику любой вопрос на полиграфе, Ниманн в своём YouTube-канале выложил ролик, в котором заявил об отказе от прохождения детектора лжи. Всему виной стало неуважение со стороны Дубова, которое тот проявил во время встречи.

Ханс Ниманн Фото: Валерия Калугина/ТАСС

«Меня больше беспокоило не поражение, а неуважение со стороны Дубова. Во время партий он разговаривал со мной по поводу моих ходов, а после не пожал даже руку, сразу ушёл и сказал, что «клоунада наконец закончилась». Он смотрел прямо в камеру и ушёл, ничего не сказав. Потом он написал мне, что я один должен взять на себя расходы и организацию, устроить проверку на полиграфе в ОАЭ и ещё 13-часовой перелёт. Я в одиночку должен всё организовать.

Я не позволю такому человеку, как Дубов, который ведёт себя как ребёнок, задать мне вопрос на детекторе лжи. Который вообще является чистой воды псевдонаукой, а мне де-факто нечего доказывать со своей стороны.

Не собираюсь платить за все поездки и размещать Дубова в приятном дубайском отеле только лишь для того, чтобы ответить на один вопрос на полиграфе. Это не моя работа – доказывать свою невиновность», – заявил Ниманн.

«Процедура началась»

Уже потом одиозный шахматист дал «заднюю» и под публикацией опубликовал дополнительный комментарий.

«Я отказываюсь делать это в Дубае и покрывать все расходы. Даниил должен извиниться за то, что ушёл и не пожал руку, назвал матч клоунадой и неоднократно проявлял неуважение ко мне. Я изучаю возможные варианты и открыт для того, чтобы организовать это в Нью-Йорке. В любом случае шахматы продолжат говорить сами за себя», – добавил шахматист.

А на следующий день Ханс Ниманн сообщил, что весь процесс должен проходить на нейтральной территории. По всей видимости, Нью-Йорк, о котором он говорил ранее, для этого тоже не подходит.

«Это должно быть сделано в нейтральной обстановке, я изучаю честные варианты. Крамник помогает с детектором лжи, не волнуйтесь. Процедура началась», — написал Ниманн в социальных сетях.

Ниманн пытается выйти из неудобного положения? Согласитесь, не в его интересах всячески избегать детектора. Такими темпами можно окончательно скомпрометировать себя. Тем более что на кону – его же репутация.

Даниил Дубов Фото: Артём Геодакян/ТАСС

А ещё важно понимать, что если Ханс уверен в собственной честности, то он может даже остаться в выигрыше, ведь условия Дубова в случае положительного исхода в тесте уже были озвучены и пока не поменялись.

«Я готов играть на следующих условиях: ты соглашаешься на тест на детекторе лжи с обученным профессионалом. Уверен, что мы сможем найти доверенный независимый орган, который будет его проводить.

Тест должен включать только вопросы о мошенничестве, а результаты должны быть сообщены всему сообществу. Если он окажется чистым, я признаю, что моё решение было опрометчивым, я готов сыграть против тебя блиц-матч из 24 игр, по восемь в день, $ 2000 за очко», – писал Дубов в социальных сетях.

Впрочем, нам ничего другого не остаётся, кроме как следить за развитием этой удивительной истории. Интересно, когда будет поставлена точка в вопросе: жульничал ли Ханс Ниманн в офлайн-шахматах или нет?