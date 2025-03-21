Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Новым главой МОК избрана пловчиха Кирсти Ковентри: что о ней говорят и пишут в России и за рубежом

«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?
Батраз Томаев
Кирсти Ковентри
Аудио-версия:
Комментарии
В России появился сдержанный оптимизм, а в Британии отметили провал Себастьяна Коу.

20 марта 2025 года мир узнал, кто будет новым президентом Международного олимпийского комитета. Томаса Баха на этом посту сменит Кирсти Ковентри. Разбираемся, как в России и за рубежом отреагировали на избрание бывшей пловчихи из Зимбабве на роль главы организации.

«Ждём, что Россия вернётся»

Спустя несколько часов после объявления результатов выборов Ковентри поздравили первые лица России – президент Владимир Путин и министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Итоги голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — указано в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

А вот Дегтярёв поздравил Ковентри в своём телеграм-канале.

«Ждём, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернётся на олимпийский пьедестал», — написал министр.

Николай Валуев тоже не остался в стороне:
Эксклюзив
Николай Валуев: новая глава МОК — самая лояльная кандидатура для России

«Человек из мира плавания»

Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, а потому «свой» человек для людей из водных видов спорта. Бывший пловец, а ныне вице-президент ФВВСР Евгений Коротышкин заявил, что Кирсти в хороших отношениях с Россией.

«Избрание Кирсти Ковентри — отличный выбор олимпийского сообщества и поможет укрепить наши позиции. Это человек из мира плавания, она соревновалась с нашими спортсменами и является нашим большим другом. Она уже давно в спортивной политике, и мы воспринимаем её избрание очень позитивно для российского олимпийского комитета и спортивного сообщества.

Мы как пловцы радуемся тому, что плаванию будет уделяться больше внимания, потому что это массовый вид спорта и жизненно необходимый навык. Надеемся, олимпийские ценности будут соблюдаться», – сказал Коротышкин.

Евгений Коротышкин на ОИ-2012

Евгений Коротышкин на ОИ-2012

Фото: РИА Новости

В целом в России сложился благоприятный фон после новостей из Греции, где проходили выборы. Некоторые выразили сдержанный оптимизм относительно перспектив участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Экс-министр спорта Павел Колобков считает, что кардинальной смены курса МОК сразу ждать не стоит. Более того, Кирсти Ковентри – человек Томаса Баха.

«Честно говоря, для меня пока она является загадкой. Непонятно, какую политику будет выстраивать Ковентри, ведь она не была замечена в каких-либо резких, скандальных, серьёзных и даже позитивных заявлениях. Она очень аккуратна, Кирсти — опытный член МОК, так как состоит в организации с 2013 года. Безусловно, она из команды Томаса Баха, поэтому на первых порах Ковентри будет придерживаться политики старой команды.

Но вопрос стоит не в руководителях, а в людях, которые её окружают и на которых делается ставка. Насколько понимаю, пока все на своих местах. Я уверен, что мы бы выстраивали диалог с любым руководителем МОК и он был бы нормальным и конструктивным. Россия – большая спортивная страна, и наши спортсмены очень влиятельны. Думаю, как только будет ослаблено политическое давление, можно будет ожидать каких-то движений со стороны МОК», — отметил Колобков.

Мнение авторитета из фигурного катания:
Татьяна Тарасова: я бы хотела, чтобы новая глава МОК повернулась лицом к русским

Америка обрадовалась

Кирсти Ковентри считает, что нужно быть более строгими по отношению к допингу и коррупции, а также быть консервативными в вопросе традиционных ценностей и защиты женского спорта. Очевидно, это сходится с политикой новых властей США. На той стороне земного шара также отреагировали на важную новость.

«Мы рады избранию Кирсти и с нетерпением ждём возможности сотрудничать с ней, когда она будет направлять олимпийское движение в будущее. В преддверии нового десятилетия, когда Игры будут проходить в 2028 и 2034 годах в Лос-Анджелесе и Солт-Лейк-Сити соответственно, нам нужно наладить тесное партнёрство с МОК», – приводит текст заявления Олимпийского комитета США CBS News.

Кирсти Ковентри с золотом ОИ (по центру)

Кирсти Ковентри с золотом ОИ (по центру)

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

За выборами главы МОК следила и первый тренер экс-спортсменки Ким Брэкин. Именно она вела Кирсти к медалям аж с 2000 года и через несколько Олимпиад.

«Она была доброй, очень застенчивой, но всегда знала, на что способна. Даже в 2008 году она была весьма расстроена после трёх серебряных медалей. Ехала в Пекин, чтобы выиграть четыре золота, и понимала, что может выиграть и установить мировой рекорд на дистанции 200 м на спине (после трёх серебряных наград Ковентри выиграла золото. – Прим. «Чемпионата»), но до этого нужно было ещё дойти.

Даже если она выражала сомнения, я никогда не сомневалась в ней. Наверное, поэтому чувствовала, что победа на выборах главы МОК будет у неё. Теперь ей предстоит руководить этой организацией, и она способна на это», — приводит слова тренера NBC Sports.

Интересный факт о новом главе МОК:
Кирсти Ковентри стала вторым по молодости президентом МОК после Пьера де Кубертена

Приветствовали избрание Ковентри и в Италии. Там уже через несколько месяцев пройдут Игры-2026.

«Женщина, африканка, олимпиец. Горжусь этим историческим выбором. Вместе мы справимся с новыми вызовами, которые ждут мировой спорт», — написал глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго в социальных сетях.

Лорд Коу остался без президенства

Одним из главных соперников Кирсти Ковентри был глава World Athletics Себастьян Коу, но он набрал всего восемь голосов. Хуан Антонио Самаранч-младший заручился поддержкой 28 человек, а у победительницы – 49. Однако Коу не уйдёт из поля зрения. Так считает репортёр Sky Sports News Гаринт Хьюз.

«Сюрпризом было, что голосование прошло в течение одного тура. Большинство думало, что победитель определится не в первом, не во втором, третьем и даже не в четвёртом туре.

Себастьян Коу

Себастьян Коу

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В итоге же Коу был очень далёк от победы. Голоса, отданные за него, померкли на фоне тех, кто поддержал Ковентри.

Но Коу не исчезнет внезапно ночью. Он по-прежнему один из самых заметных спортивных менеджеров. Его организация World Athletics проложила путь к тому, чтобы бороться с Россией в вопросе допинга. Он будет рядом ещё несколько лет», – приводит его слова Sky Sports.

Новый штурман олимпийского корабля пока не высказывалась против России, но и у Томаса Баха всё начиналось безобидно. Во всяком случае стоит согласиться с некоторыми экспертами, которые просят дождаться первых решений Кирсти Ковентри.

Да, работы у президента МОК – непочатый край. Однако вместе с российскими спортсменами решить многие проблемы будет гораздо легче.

И здесь не обошлось без Дональда Трампа:
Кирсти Ковентри: твёрдо убеждена, что президент Трамп — большой любитель спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android