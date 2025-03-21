«Она была очень доброй и застенчивой». Как мир отреагировал на итоги выборов главы МОК?

20 марта 2025 года мир узнал, кто будет новым президентом Международного олимпийского комитета. Томаса Баха на этом посту сменит Кирсти Ковентри. Разбираемся, как в России и за рубежом отреагировали на избрание бывшей пловчихи из Зимбабве на роль главы организации.

«Ждём, что Россия вернётся»

Спустя несколько часов после объявления результатов выборов Ковентри поздравили первые лица России – президент Владимир Путин и министр спорта Михаил Дегтярёв.

«Итоги голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», — указано в тексте, опубликованном на сайте Кремля.

А вот Дегтярёв поздравил Ковентри в своём телеграм-канале.

«Ждём, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет более сильным, независимым и процветающим, а Россия вернётся на олимпийский пьедестал», — написал министр.

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«Человек из мира плавания»

Ковентри – двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, а потому «свой» человек для людей из водных видов спорта. Бывший пловец, а ныне вице-президент ФВВСР Евгений Коротышкин заявил, что Кирсти в хороших отношениях с Россией.

«Избрание Кирсти Ковентри — отличный выбор олимпийского сообщества и поможет укрепить наши позиции. Это человек из мира плавания, она соревновалась с нашими спортсменами и является нашим большим другом. Она уже давно в спортивной политике, и мы воспринимаем её избрание очень позитивно для российского олимпийского комитета и спортивного сообщества.

Мы как пловцы радуемся тому, что плаванию будет уделяться больше внимания, потому что это массовый вид спорта и жизненно необходимый навык. Надеемся, олимпийские ценности будут соблюдаться», – сказал Коротышкин.

Евгений Коротышкин на ОИ-2012 Фото: РИА Новости

В целом в России сложился благоприятный фон после новостей из Греции, где проходили выборы. Некоторые выразили сдержанный оптимизм относительно перспектив участия российских спортсменов в Олимпиаде.

Экс-министр спорта Павел Колобков считает, что кардинальной смены курса МОК сразу ждать не стоит. Более того, Кирсти Ковентри – человек Томаса Баха.

«Честно говоря, для меня пока она является загадкой. Непонятно, какую политику будет выстраивать Ковентри, ведь она не была замечена в каких-либо резких, скандальных, серьёзных и даже позитивных заявлениях. Она очень аккуратна, Кирсти — опытный член МОК, так как состоит в организации с 2013 года. Безусловно, она из команды Томаса Баха, поэтому на первых порах Ковентри будет придерживаться политики старой команды.

Но вопрос стоит не в руководителях, а в людях, которые её окружают и на которых делается ставка. Насколько понимаю, пока все на своих местах. Я уверен, что мы бы выстраивали диалог с любым руководителем МОК и он был бы нормальным и конструктивным. Россия – большая спортивная страна, и наши спортсмены очень влиятельны. Думаю, как только будет ослаблено политическое давление, можно будет ожидать каких-то движений со стороны МОК», — отметил Колобков.

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Америка обрадовалась

Кирсти Ковентри считает, что нужно быть более строгими по отношению к допингу и коррупции, а также быть консервативными в вопросе традиционных ценностей и защиты женского спорта. Очевидно, это сходится с политикой новых властей США. На той стороне земного шара также отреагировали на важную новость.

«Мы рады избранию Кирсти и с нетерпением ждём возможности сотрудничать с ней, когда она будет направлять олимпийское движение в будущее. В преддверии нового десятилетия, когда Игры будут проходить в 2028 и 2034 годах в Лос-Анджелесе и Солт-Лейк-Сити соответственно, нам нужно наладить тесное партнёрство с МОК», – приводит текст заявления Олимпийского комитета США CBS News.

Кирсти Ковентри с золотом ОИ (по центру) Фото: Ezra Shaw/Getty Images

За выборами главы МОК следила и первый тренер экс-спортсменки Ким Брэкин. Именно она вела Кирсти к медалям аж с 2000 года и через несколько Олимпиад.

«Она была доброй, очень застенчивой, но всегда знала, на что способна. Даже в 2008 году она была весьма расстроена после трёх серебряных медалей. Ехала в Пекин, чтобы выиграть четыре золота, и понимала, что может выиграть и установить мировой рекорд на дистанции 200 м на спине (после трёх серебряных наград Ковентри выиграла золото. – Прим. «Чемпионата»), но до этого нужно было ещё дойти.

Даже если она выражала сомнения, я никогда не сомневалась в ней. Наверное, поэтому чувствовала, что победа на выборах главы МОК будет у неё. Теперь ей предстоит руководить этой организацией, и она способна на это», — приводит слова тренера NBC Sports.

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Приветствовали избрание Ковентри и в Италии. Там уже через несколько месяцев пройдут Игры-2026.

«Женщина, африканка, олимпиец. Горжусь этим историческим выбором. Вместе мы справимся с новыми вызовами, которые ждут мировой спорт», — написал глава Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго в социальных сетях.

Лорд Коу остался без президенства

Одним из главных соперников Кирсти Ковентри был глава World Athletics Себастьян Коу, но он набрал всего восемь голосов. Хуан Антонио Самаранч-младший заручился поддержкой 28 человек, а у победительницы – 49. Однако Коу не уйдёт из поля зрения. Так считает репортёр Sky Sports News Гаринт Хьюз.

«Сюрпризом было, что голосование прошло в течение одного тура. Большинство думало, что победитель определится не в первом, не во втором, третьем и даже не в четвёртом туре.

Себастьян Коу Фото: Daniel Pockett/Getty Images

В итоге же Коу был очень далёк от победы. Голоса, отданные за него, померкли на фоне тех, кто поддержал Ковентри.

Но Коу не исчезнет внезапно ночью. Он по-прежнему один из самых заметных спортивных менеджеров. Его организация World Athletics проложила путь к тому, чтобы бороться с Россией в вопросе допинга. Он будет рядом ещё несколько лет», – приводит его слова Sky Sports.

Новый штурман олимпийского корабля пока не высказывалась против России, но и у Томаса Баха всё начиналось безобидно. Во всяком случае стоит согласиться с некоторыми экспертами, которые просят дождаться первых решений Кирсти Ковентри.

Да, работы у президента МОК – непочатый край. Однако вместе с российскими спортсменами решить многие проблемы будет гораздо легче.