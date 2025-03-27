«Я не загонялась из-за Олимпиады». Велогонщица из России стала звездой мирового масштаба

Алина Лысенко – настоящее открытие прошлого спортивного года. В мгновение ока 21-летняя гонщица из ноунейма превратилась в яркую мировую звезду. Всё благодаря феноменальному выступлению в Лиге чемпионов!

Вот только на блестящей победе в турнире Алина не остановилась. Молодая спортсменка продолжает выступать на высочайшем уровне. В интервью «Чемпионату» гонщица подвела итоги Лиги наций, рассказала, как экс-россиянин помогал ей в Лиге чемпионов, и поделилась историей своего перехода из фигурного катания в велоспорт.

«Заезды с Яной никогда не получаются лёгкими»

– Алина, я знаю, что на Кубке наций в Турции ты выступала после болезни. Наверное, было непросто?

– Мне очень понравилось в Турции. Сначала скажу про трек. Он там совершенно новый, очень крутой, скоростной. Мне очень понравился! А что касается моего самочувствия, то мне было ещё тяжеловато. Я не так быстро отошла от болезни, которая была на чемпионате Европы. Пришлось пропить курс антибиотиков. После них тоже было тяжёлое восстановление, поэтому готовилась к Кубку наций в короткие строки. Но, в принципе, более-менее рабочую форму набрать удалось. Конечно, это не какая-то пиковая форма. Мне не так легко давались заезды, как раньше, однако я всё равно боролась до конца (улыбается). Второму месту очень рада!

Алина Лысенко Фото: Harun Ozalp/Getty Images

– Как для себя оценишь Кубок наций?

– Оценю хорошо, потому что спринт в последнее время мне давался чуть тяжелее, чем кейрин. А тут получилась немножко обратная картина. Да, чуть-чуть расстроена из-за странной ситуации в финале кейрина. Но если брать общую картину, то, конечно, я довольна своим результатом при условии не самой хорошей формы. При высокой конкуренции занять второе место в спринте – это определённый успех. А кейрин – иногда рулетка. Ты можешь быть в хорошей форме и не выиграть, а может получиться всё наоборот. Здесь не угадаешь. Сейчас у меня с кейрином не получилось, но буду работать. И надеюсь, что в дальнейшем ошибок будет чуть меньше.

– А что случилось в финале? Что за странная ситуация?

– Тот день с первого заезда пошёл странно. Меня в первом заезде сняли, причём я об этом не сразу узнала. Пришлось ехать через «последнюю надежду», там я выиграла. В полуфинале тоже был не самый удачный заезд, но заехала третьей и отобралась как-то. На тот момент уже подумала: «Круто! Я попала в «золотой» финал в кейрине с такими спортсменками».

Финальный заезд с самого начала был быстрым. Я сразу поняла, что всё будет не так просто, как себе представляла. На последних виражах девочку из Германии куда-то повело в борт, а я была над ней. Это просто стечение обстоятельств. Когда всё случилось, подумала: «Слава богу, что мы не упали». Тогда же возникла мысль: «Ну, значит, такая судьба». То есть просто приняла факт того, что я шестая. Это для меня не плохо, я рада этому, ведь попала в шестёрку сильнейших. Просто недовольна тем, как провела заезд. А занятое место уже было не таким важным.

– Какие ощущения испытываешь, когда приходится соревноваться с соотечественницами? В 1/8 финала тебе пришлось сойтись с Яной Бурлаковой.

– Мы уже посмеялись над этим (смеётся). Мы же с ней вместе попали в полуфинале на Европе. Яна выиграла и поехала в «золотом» финале, а я – в «бронзовом». В Конио мы «двухсотку» проехали близко. И каждый из нас подумал, что здесь уж мы точно не попадём вместе. Но проходим первый тур, смотрим сетку и видим, что опять вместе — уже в 1/8 финала (смеётся). Когда это происходит в полуфинале, то не так обидно, потому что у каждой потом есть возможность побороться за медаль. А тут по факту мы друг друга выбиваем на достаточно ранней стадии, что нехорошо для нас.

Мы с Яной уже привыкли проводить заезды вместе, но каждый раз делаем то, чего не ожидаем друг от друга. Поэтому с ней я еду точно так же, как и с другими сильными конкурентками, на такой же концентрации.

– Но даже с учётом таких неожиданностей не проще ли тебе ехать с Яной, потому что ты её хорошо знаешь?

– Нет. Спринт – вид довольно непредсказуемый. Мы можем во время заезда сделать что-то, чего не ожидаем друг от друга. Возможно, мы действительно друг друга лучше знаем, чем другие девчонки, всё-таки больше заездов провели вместе. Но когда соревнуемся на чемпионатах Европы, в Кубке мира, каждая из нас хочет пройти дальше. Это индивидуальный спринт, там каждая сама за себя. Поэтому заезды с Яной никогда не получаются лёгкими. Нигде. Ни в России, ни на международных турнирах. Сколько лет мы с ней вместе ездим спринт, честно, не припомню ни одного заезда, где бы я ехала и думала: «Наверное, сейчас мне будет не так тяжело» (улыбается). У меня даже мысли такие не закрадывались. Я всегда на концентрации и с настроем, что Яна будет бороться до конца, потому что она сильная.

«Бежала на её награждение, как будто на своё»

– Когда Валерия Валгонен взяла медаль, ты сказала, что у тебя чуть сердце не остановилось. Так сильно переживала за подругу по команде?

– Мы с Лерой общаемся ещё с первенства Европы и первенства мира. Мы ездили туда вместе, потому что одного года. Уже тогда у нас собралась компания из темпа и спринта. Не так часто нам удаётся пересекаться на гонках в Москве, так как они всегда сидят на сборах в Испании. Мы достаточно редко видимся. А тут наконец-то выпала возможность встретиться.

Почему-то утром я пришла и всем начала говорить, что сегодня у Леры точно есть шанс заехать в омниум третьей. У меня было предчувствие такое. Когда начался омниум, я увидела, что она заехала где-то шестой в каждом виде. И мы после каждого вида с ней разговаривали. У меня самой в это время кейрин шёл. Проехала я этот не совсем удачный финал и подумала: «Ну ладно. Значит, судьба такова, что я сегодня без медали, но она-то должна быть с медалью точно». Я вышла на улицу на время, так как на треке было очень душно, и вернулась, когда у неё в последнем виде, гонке по очкам, осталось кругов 20. Увидела, что она начала догонять всю команду. Подумала: «Вау! Как круто!» Им так долго считали очки после финиша, и… она стала третьей!

Ровно год назад я выиграла бронзу на Кубке наций. То была моя первая медаль. И вот сейчас у неё, получается, бронза тоже стала первой медалью на элитном уровне. Поэтому я так её понимала! Была так счастлива за неё, что она даже спросила: «Алина, почему ты радуешься больше, чем я?» Отвечаю ей: «В смысле? Ты чего?» А сама на награждение бегу так, будто меня награждать будут (смеётся)! Потом порадовались вместе, конечно.

Я была очень рада, что у неё есть медаль. Потому что знаю, насколько это круто, когда берёшь первую медаль. Последующие уже так близко к сердцу не принимаются, как первая. Тем более она взяла награду в омниуме, в таком тяжёлом олимпийском виде, где они гоняют целый день. Это просто браво! Я вообще была в восторге (улыбается).

– А с кем ещё в команде ты так плотно дружишь?

– Прям плотно – ни с кем. Я со всеми общаюсь, но дружба в спорте…

– Это сложная история?

– Да. Я достаточно открытый человек, то есть ни от кого не закрываюсь, не молчу, если мне задают какие-то вопросы. А с Лерой просто так получилось, что мы обе 2003 года и на юниорские соревнования вместе выезжали.

– Ты вообще часто смотришь заезды партнёров по сборной? Просто некоторые предпочитают во время соревнований изолироваться от мира и сосредоточиться на себе, на своих внутренних ощущениях.

– На самом деле, я не из тех, кто полностью уходит в себя. Во время гоночного дня, конечно, меньше разговариваю. В этот момент нахожусь в режиме энергосбережения. Это не значит, что я расстроенная или не хочу разговаривать, потому что обиделась. В дни гонок просто более молчаливая, но чужие заезды смотрю всегда. Это меня никак не выбивает из колеи. Мне, наоборот, очень интересно, особенно сейчас, на международном уровне. Это вообще восторг! Я не упускаю шанса посмотреть всё вживую.

Алина Лысенко Фото: Sirotti Stefano/IMAGO/ТАСС

«Грустно, что Лига чемпионов закрывается»

– После твоей победы в Лиге чемпионов прошло уже несколько месяцев. Изменилось ли отношение к тебе после того успеха?

– Я почувствовала, что чуть больше внимания стало. Люди по сей день пишут именно про Лигу. Безусловно, мне приятно, но я уже иду дальше. Лига дала мне серьёзный толчок в карьере. Я получила огромный опыт, погонялась там со многими спортсменками. В одном ранге соревнований проехать с таким большим числом людей – потрясающий плюс для меня. Когда туда ехала, у меня была небольшая боязнь, что получится слишком мало заездов и потом я буду об этом жалеть. Но когда Лига закончилась, сказала сама себе спасибо за то, что не упустила ни одной возможности ни в одном заезде пройти дальше и смогла получить как можно больше опыта.

– А что ты думаешь о закрытии Лиги?

– Мне грустно. Это был отличный велосипедный праздник, где собирались самые сильные гонщики. Надеюсь, совсем скоро придумают альтернативу этим гонкам, и у меня будет возможность стать участницей!

– Приятно осознавать, что ты стала последней в истории победительницей спринтерского зачёта?

– Чего-то особенного не испытываю на этот счёт. Для меня это просто факт.

– Твоя поездка на Лигу чемпионов – настоящая история для кино. Но меня интересует один момент. Ты говорила, что механик Саша Самарин не смог поехать в Британию. Получается, ты там была одна?

– Да. Так получилось, что он по срокам не успевал получить визу. Поэтому в Лондоне я была в основном с Мишей Яковлевым. Он мне во многом помог, даже элементарно с переводом. Какие-то мелкие проблемы тоже он решал. Спасибо ему большое за это! Так-то я была одна, но считаю, что с ним.

– Я так понимаю, израильская команда через Мишу помогала тебе в том числе и с велосипедом?

– Да. С Мишей была его девушка Орла, которая очень много помогала нам двоим. Она могла подвезти нам шоссейный велосипед, чтобы закататься, каску забрать, воды подать. Это простые вещи, но необходимые для спортсменов. Она помогала нам, когда мы не могли себе что-то сами обеспечить. Она большая молодец, ей тоже огромное спасибо.

– В конце декабря ты говорила, что ещё не получила кубок за победу в Лиге чемпионов. Сейчас есть какие-то апдейты?

– Нет, я по-прежнему не получила кубок (смеётся). Если честно, уже не задумываюсь, когда именно он придёт. Безусловно, я его жду. Думаю, что всё случится поле моего сбора, то есть ближе к маю. Главное, чтобы он просто до меня дошёл, уже неважно когда. Как только он придет, конечно, я его распакую. В соцсетях обязательно будет пост на эту тему.

«В первый раз я выиграла, потому что меня никто не знал»

– Ты сказала, что после Лиги чемпионов твоя популярность выросла. Вообще, тебе комфортно при таком количестве внимания?

– Я бы не называла это популярностью, просто внимания стало в какой-то момент сильно больше. Спокойно к этому отношусь. В интервью, беседах и прочем никому не отказываю. Просто более грамотно распределяю время.

– А поменялось ли к тебе отношение соперниц после Лиги чемпионов? Может, они в тебе серьёзную соперницу увидели?

– Думаю, теперь они уже знают, как я могу проехать. В Лиге я выиграла свой первый кейрин, потому что меня никто не знал. Просто уехала от всех в заезде, никто даже и не подумал меня догонять. Я тогда сама удивилась, пересмотрела заезд, и было видно, что мной особо не интересовались. В последующих заездах уже все понимали: «Так, эта девочка в любой момент может уехать. Наверное, не стоит её отпускать» (смеётся). Я понимала, что заезды с повторяющимися соперницами будут строиться под меня другим образом. Но для меня это плюс, потому что однотипные заезды – это не всегда интересно. Они не помогают твоему развитию.

Сейчас на чемпионате Европе или на Кубке наций бо́льшая часть соперниц меня уже знала. Они понимают, что в каких-то заездах я могу быть конкурентоспособна и на меня тоже надо обращать внимание.

– В шахматах, когда готовятся к матчу с конкретным соперником, изучают его партии. Есть ли что-то похожее в велоспорте?

– Конечно, мы пересматриваем заезды всех спортсменок. Но мы не можем предсказать, что именно со мной в заезде она сделает то же самое, как и с другой. Мы примерно знаем, кто как ездит, но на 100% в этом уверены быть не можем. Я смотрю заезды абсолютно всех, начиная с 1/16 финала. У нас есть чат, где наш персонал присылает видео всех заездов. Я и мужчин смотрю, и девочек. Мы анализируем, кто как едет, однако эти знания не всегда тебе помогают. А для общего развития в плане разнообразия тактик – это очень хорошо. Ты можешь что-то подсмотреть и потом тоже попробовать.

– Ты говорила, что у тебя не очень хороший английский, поэтому почти не общаешься с иностранцами. Сейчас изучаешь язык?

– Я стараюсь продвигаться в этом, но при этом каждый раз в голове какие-то глупые отговорки, почему не могу выучить английский. Когда люди говорят медленно, могу их понять, но вот ответить мне по-прежнему тяжело. В Турции попроще было, потому что некоторые на русском могут что-то сказать. В той же Бельгии, конечно, было тяжело. Вообще, тяжело за границей без английского. Это мой огромный-преогромный минус, от которого не могу избавиться. Сейчас готовлюсь к госам и диплому в институте, а так как учусь в двух вузах, у меня всё это вдвойне. Так что мне будет чем заняться в ближайшие три месяца, это точно. А вот уже после института, думаю, придёт время учить английский. Я так каждый раз говорю, поэтому не буду зарекаться, что выучу (смеётся). Мне очень хочется, но непонятно, почему я это не делаю.

– Один институт у тебя, так понимаю, спортивный, а второй?

– Да, один спортивный, а второй – РАНХиГС. Там изучаю экономику.

«За три старта я пересеклась со всеми из элиты»

– Ты уже несколько турниров провела на международном уровне, привыкла?

– Думаю, да. За три старта, если брать Лигу чемпионов, чемпионат Европы и Кубок мира, очень сильно выросла как спортсменка. Я недавно задумалась, что за это время мне удалось погоняться почти со всеми сильнейшими спринтершами. Удивительно, на самом деле! В Лиге это были Марта Байона Пинеда из Колумбии, Эмма Финукейн из Британии, Эллесс Эндрюс из Новой Зеландии. На Европе – итальянки, а здесь, на Кубке наций – японка и китаянка. Как-то так получилось, что три старта прошли с абсолютно с разными спортсменками. В принципе, со всеми из элиты вроде как пересеклась. Я очень рада, что у меня вообще была такая возможность.

Хочется, чтобы следующим стартом для меня была «андеровская» Европа (чемпионат Европы U23. – Прим. «Чемпионата»). Она пройдет в Португалии. Очень надеюсь, что у нас будет возможность туда попасть. Там будет очень хорошая конкуренция, потому что все девчонки, с большинством из которых мы гонялись на Европе и на Кубке наций, моего года. Соответственно, будет очень интересно!

– В Лиге чемпионов ты соревновалась на олимпийском треке в Париже. Не было ли обидно, что в силу обстоятельств Олимпиада прошла мимо тебя?

– В тот момент не было обидно, потому что у нас очков не было. Мы уже понимали, что никак туда не попадем. При любых условиях у нас Олимпиады не будет. Поэтому сильно не загонялась на эту тему. У меня не было какого-то расстройства, депрессии и так далее. Я приняла это как факт.

И поэтому, когда соревновалась на треке в Париже, у меня не было чувства, что что-то упустила. Я не могу изменить того, что случилось. Кстати, олимпийский трек очень классный, скоростной. Мне очень понравился, он обалденный!

– Мне кажется, твой возраст спокойно позволяет думать об Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

– Это, конечно, тоже (улыбается). Всегда хочется попасть на Олимпиаду, если есть возможность, в любом возрасте. А тут же даже не было возможности. Поэтому тренируемся дальше. Мы очень надеемся, что в дальнейшем картина будет по-другому складываться.

– Во время отстранения тебе приходили какие-то предложения о смене спортивного гражданства? Яна Бурлакова говорила, что почти всю сборную в Узбекистан приглашали.

– Да, я тоже была в этом списке (смеётся). Но это было единственное предложение, которое мне приходило.

«Любовь с велоспортом сложилась сразу»

– Многие говорили про твою карьеру в фигурном катании. Мне интересно другое – как после завершения карьеры в фигурке ты выбрала велоспорт? Он ведь не особо популярен в России.

– Я не сильно думала, куда мне пойти. У меня всё-таки и брат, и папа велоспортом занимались. Вообще, изначально никуда не планировала идти. Мне спорта в жизни хватило за большой промежуток времени в фигурном катании, поэтому я взяла паузу в год. Но потом мне, видимо, как настоящей спортсменке стало не хватать конкуренции, спорта, соревнований и так далее, и я решила вернуться (улыбается). У меня было много вариантов, куда пойти: конькобежный спорт, плавание, биатлон. Просто понимала, что в велоспорте мне в случае чего папа с братом помогут, подстрахуют, подскажут, а в других видах спорта я буду одна. Мне такого не хотелось. Я не думала о результатах высокого уровня, мне просто надо было вернуться в спорт.

– Ты сказала про конькобежный спорт, про биатлон и про плавание. Ты как-то пробовала эти виды или просто думала о них?

– Нет, у меня просто была в голове такая мысль. Плюс были люди, которые предлагали попробовать. Но велоспорт я смотрела с детства, потому что как зритель была на всех гонках, где соревновался брат. По сути, я с малого возраста на треке. Может, я и не разбиралась в велоспорте как спортсменка, но знала о нём как зритель. Там мне было бы проще.

Алина Лысенко Фото: Из личного архива спортсменки

– Любовь с велоспортом сложилась сразу?

– Если честно, то да — сразу. Я месяцок покаталась, а потом прошли первые соревнования – чемпионат Москвы. Как-то мне удалось их выиграть. Я подумала: «Слушайте, если старт так получился… Ладно, всего лишь чемпионат Москвы, но это всё равно старт». И дальше как-то по чуть-чуть всё пошло. Старт за стартом я начала выигрывать. На юниорском уровне, если не изменяет память, ни одного старта по своему возрасту не проиграла. Поэтому, наверное, это был хороший выбор.

– А были моменты, когда хотелось всё бросить?

– Нет. Я знаю это чувство, когда хочется бросить, потому что у меня так было в фигурном катании. Пока такого состояния в велоспорте не наблюдала.

– Я так понимаю, что ты следишь за нашим фигурным катанием. В ближайшие недели должны объявить претендентов на участие в отборе к Олимпиаде. Если бы ты могла выбирать, кого бы отправила? Назови одного основного и одного запасного.

– В парах понятно кто – Мишина и Галлямов. За запасное место небольшая стычка между Бойковой/Козловским и Хабибулиной/Княжук случилась. Но я бы выбрала Бойкову с Козловским, у них всё-таки опыт больше, да и Олимпиада у них уже была. У женщин – Аделия Петросян, конечно. Про запасную не буду говорить, потому что в душу больше никто не запал. У мужчин для меня основной точно – это Влад Дикиджи, а запасной – Петя Гуменник, наверное. В танцах всё и так понятно. Степанова и Букин – элита всех элит. У них столько опыта! Видно, как они уровнем отличаются от наших остальных пар.

«У меня бывают какие-то загоны, но это база»

– В одном из интервью ты говорила, что у тебя есть определённые комплексы, связанные с фигурой, которую приобретаешь в велоспорте. Тяжело ли тебе было привыкнуть к этому после фигурного катания? Всё-таки стандарты в этих видах спорта максимально разные.

– Начну с того, что среди причин, из-за которых я ушла из фигурного катания, были мой вес и мой внешний вид. Я никогда не была той самой хрустальной статуэткой на льду, той утончённой, которая как лебедь плывёт. Всегда была мощная, накачанная, особенно в бедре, поэтому у меня были хорошие прыжки. А вот артистизма не было почти совсем.

Сейчас же я свыклась. Понимаю, что пока идёт спортивная карьера, должна жить с этим. А как будет потом уже после спорта – посмотрим. Я думаю, что можно создать себе ту фигуру, которую ты хочешь. Можно и похудеть, и вообще что угодно сделать. Об этом уже буду думать после окончания карьеры. Сейчас себя достаточно хорошо чувствую. Да, у меня иногда бывают какие-то загоны, но это база. Если их не будет, что тогда (смеётся)?

– Мне кажется, это круто, когда в спорте мы можем видеть разные женские фигуры. Есть воздушные гимнастки и фигуристки, есть такие мускулистые, как ты, есть супермощные толкательницы ядра.

– Да, это действительно классно. Мы все разные, и то, что у каждого свой тип фигуры, нормально. Я не считаю, что у меня какая-то несуразная или плохая фигура.

– Как по мне, у тебя всё шикарно!

– Спасибо! Конечно, есть свои плюсы и минусы, но мне кажется, что подобное есть абсолютно у каждого человека. Многие девчонки, особенно в возрасте 20-25 лет, находят, к чему в себе придраться. Я не считаю, что это плохо. Главное, чтобы они делали это в разумных пределах, не сходили с ума и не думали, как плохо выглядят. А если это адекватная критика по отношению к себе, то почему нет?

– В последнее время всё чаще в фигурке, художественной гимнастике поднимается тема сексуализации женщин. Где-то решают ограничить откровенность костюмов, где-то запрещают делать фото спортсменок в определённых ракурсах. Сталкивалась ли ты сама по ходу карьеры а велоспорте с сексуализацией, особенно с учётом того, что вы ходите в обтягивающих комбинезонах?

– Нет, если честно, мы с таким не сталкиваемся. Наверное, у нас просто не настолько откровенные костюмы, как в фигурном катании. В фигурном катании можно сшить себе абсолютно любое платье на любой вкус. А у нас комбезы всегда одинаковые, в них что-то поменять абсолютно невозможно. Тебе его выдали, и ты гоняешь абсолютно все в гонки, и другого выбора у тебя нет. А в фигурном катании можешь сделать и красное, и белое, и чёрное платье. И наряд со стразами, и без, и с перьями, и без перьев. Выбор большой! Возможно, поэтому пошёл акцент на это и появились запреты. Наверное, некоторые люди начали перебарщивать, из-за чего всё выглядело неэстетично.

– У футболистов в последнее время часто спрашивают, сколько им денег нужно в месяц, чтобы прожить. Разброс от 30 до 300 тысяч в месяц. А сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни?

– Я существую каждый месяц на ту сумму, которую мне заплатят. Будут платить 50 тысяч рублей – буду на 50 жить, будут платить 100 – и я на 100. То есть всегда живу по средствам. Если будет нужно, приспособлюсь. Нет какой-то определённой суммы, на которую я бы не смогла прожить.

– Просто велоспорт, мягко говоря, не самый дешёвый вид спорта. Велосипеды стоят сотни тысяч, комбинезоны…

– Да, безусловно, это всё стоит безумно дорого, но мы не всегда покупаем всё лично. Благо у меня есть такая возможность, чтобы я это не покупала со своих личных средств.

– Федерация помогает или спонсоры?

– Федерация и школа, а спонсоров у меня нет.

– Хорошо, что помогают. А то в некоторых видах у нас на спортсменов забивают.

– Понимаю, о чём ты. К счастью, у меня всё в порядке. Я всегда благодарна за то, что для меня делают. Надеюсь, оправдываю всё, что в меня вкладывается. Хочется быть уверенной, что люди не просто так работают и помогают мне.