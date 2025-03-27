Громкий скандал вокруг российской шахматистки. Разбор партии, из-за которой всё началось

На женском Гран-при ФИДЕ впереди пора решающих поединков – в апрельском и майском этапах станет ясно, смогут ли китаянка Чжу Цзиньэр, украинка Анна Музычук и представляющая Польшу Алина Кашлинская догнать лидирующую россиянку Александру Горячкину. Однако в паузе между соревнованиями внезапно разгорелся нешуточный скандал!

Перед пятым этапом Гран-при Международная федерация шахмат объявила, что россиянка Екатерина Лагно по личным причинам не будет выступать на заключительном для себя старте (москвичка отыграла два этапа из трёх запланированных), и её заменит соотечественница Полина Шувалова. Однако через некоторое время гроссмейстер из России в открытом обращении к президенту ФИДЕ Аркадию Дворковичу рассказала о сути произошедшего.

Итак, в турнире серии Гран-при, который проходил в Монако, был установлен специальный приз за самую красивую партию. Главным претендентом на него по первым прикидкам была красивейшая атака Екатерины Лагно в битве против немки Элизабет Петц. В качестве награды должны были быть вручены часы фирмы Cartier ценой примерно под полмиллиона рублей.

Екатерина Лагно Фото: Zuma/TASS

Организатор турнира в Монако была за вручение часов Лагно, но двое других членов экспертного жюри, президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили (Грузия) и управляющий директор ФИДЕ, бывшая министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола, проголосовали за то, чтобы выбрать лучшей партией турнира победу экс-чемпионки мира Александры Костенюк, ныне выступающей под флагом Швейцарии, против китаянки Тань Чжунъи. Двумя голосами против одного награда досталась Костенюк.

Екатерина Лагно в своем обращении подчеркнула, что Азмайпарашвили и Рейзниеце-Озола являются квалифицированными шахматистами (оба они в прошлом сильные гроссмейстеры-практики), поэтому могут разобраться, какая партия хорошая, а какая – нет. Поэтому, по мнению Екатерины, решение было политически мотивированным – лишь бы не вручать приз россиянке. И именно в знак протеста Лагно отказалась от участия в индийском этапе.

«Я не могу усмотреть в их решении ничего, кроме политической предвзятости. Приз просто «не смог» достаться русскому игроку, а из-за отсутствия действительно отличных партий выбрали ту, которая хотя бы эффектно выглядит. Как уже говорила, я считаю это решение оскорбительным и унизительным, и ввиду этого я отказываюсь играть свой финальный этап Гран-при в Индии. Приношу свои извинения шахматным фанатам и организаторам Гран-при Индии», – обратилась к Дворковичу и к публике Лагно.

Александра Костенюк Фото: Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images

Давайте попробуем разобраться и сравнить две номинированные на приз партии. Но перед тем, как перейти к шахматной части, отмечу два момента.

Во-первых, мне кажется, что в принципе не стоит делать столь дорогостоящих призов, которые вручаются на основе субъективных факторов. Всегда стоит иметь в виду, что прекрасный пол относится к таким моментам весьма эмоционально. Из мифов Древней Греции мы помним, что Троянская война началась из-за того, что царевич Парис выбирал победительницу конкурса красоты из богинь Геры, Афины и посулившей лучший дар Афродиты. И боюсь, что даже если бы Парис расставил обитательниц Олимпа в другом порядке, то его бедной родине всё равно не поздоровилось бы.

Во-вторых, Зураб Азмайпарашвили – это очень колоритный шахматный Парис. Он вопреки правилам перехаживал в решающей партии чемпионата Европы. Он активно участвовал в «туалетном скандале» во время поединка на первенство мира Крамник – Топалов в 2006 году: апелляционный комитет с Зурабом засчитал россиянину поражение, и, если бы не личное вмешательство тогдашнего президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, объединивший шахматный мир матч был бы сорван. Он устроил перепалку с канадским гроссмейстером Антоном Ковалёвым на Кубке мира в Тбилиси из-за того, что у молодого парня случилась беда со штанами и Антон пришёл играть в шортах. В итоге оскорблённому Ковалёву пришлось выбыть из турнира. Мне кажется, что доверять ключевые решения такому многоопытному члену комиссии с таким внушительным послужным списком – это определённая игра с огнём.

Но давайте же посмотрим на партию Екатерины Лагно.

Екатерина Лагно (Россия) — Элизабет Петц (Германия)

Гран-при ФИДЕ среди женщин — 2024/2025. Четвёртый этап. 4-й тур

А вот для сравнения победа бывшей россиянки Александры Костенюк над одной из сильнейших китайских шахматисток.

«Да, Александра сыграла хорошо, но эффектно было только в каком-то смысле, что чёрные (Тан Чжунъи. – Прим. «Чемпионата») совершили совершенно неразумную жертву, а у белых было множество победных возможностей на каждом шагу», – так оценила эту партию Лагно.

Александра Костенюк (Швейцария) — Тань Чжунъи (Китай)

Гран-при ФИДЕ среди женщин – 2024/2025. Четвёртый этап. 3-й тур

На мой взгляд, победа Лагно действительно более сложная, интересная и впечатляющая, хоть этот бриллиант и не без пары маленьких крапинок. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. А какую партию выбрали бы вы?

Интересно, что сейчас в мужском Фонбет Кубке России по шахматам тоже вручается приз за красоту. Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв рассказывал, что в прошлом году в Сочи вручению почётного приза предшествовали настоящие дебаты и считали голоса комиссии, ведь на кону была оплаченная поездка на финал Кубка России по футболу на двоих. Не Cartier ценой полмиллиона, конечно, но тоже приличная сумма. Однако в данном случае скандалов и протестов не было.

Может быть, мужчины относятся к таким вещам чуточку проще?