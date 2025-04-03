Абдулрашид Садулаев едет за очередным золотом. И не он один!

Российские борцы выступят на ЧЕ-2025 сильнейшим составом. Что ещё надо знать о турнире?

С 7 по 13 апреля в Братиславе, Словакия, пройдёт чемпионат Европы по спортивной борьбе – 2025. Это первый крупный международный турнир после Олимпиады в Париже. Медали разыграют представители вольной, греко-римской и женской борьбы. Состоятся турниры во всех весовых категориях: даже тех, которые не входят в олимпийскую программу.

Будет ли Россия на ЧЕ-2025 по борьбе?

Да, российские борцы выйдут на ковры соревнований, но, как и прежде, в нейтральном статусе, без флага и гимна. При этом ожидается участие сильнейших представителей страны во всех весовых категориях.

Официального объявления состава по вольной борьбе ещё не было, однако на сайте Международной федерации (UWW) появились имена участников, по которым можно судить о российском представительстве. Представители греко-римской и женской сборной свои составы уже обнародовали.

Заурбек Сидаков Фото: РИА Новости

Состав сборной России на ЧЕ-2025:

вольная борьба: Начын Монгуш (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Азамат Закуев (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг);

греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Ислам Алиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг);

женская борьба: Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).

Расписание чемпионата Европы по борьбе

Турнир начнётся 7 апреля предварительными соревнованиями вольников, а завершится 13 апреля решающими схватками у «классиков».

7 апреля

11:30 – вольная борьба, предварительный раунд (до 57, 65, 70, 79 и 97 кг);

19:00 – вольная борьба, полуфиналы (до 57, 65, 70, 79 и 97 кг).

8 апреля

11:30 — вольная борьба, утешительный раунд (до 57, 65, 70, 79 и 97 кг) и предварительный раунд (до 61, 74, 86, 92 и 125 кг);

17:45 – вольная борьба, полуфиналы (до 61, 74, 86, 92 и 125 кг);

19:00 – вольная борьба, финалы (до 57, 65, 70, 79 и 97 кг).

9 апреля

11:30 — вольная борьба, утешительный раунд (до 61, 74, 86, 92 и 125 кг);

11:30 – женская борьба, предварительный раунд (до 50, 55, 59, 68 и 76 кг);

17:45 – женская борьба, полуфиналы (до 50, 55, 59, 68 и 76 кг);

19:00 – вольная борьба, финалы (до 61, 74, 86, 92 и 125 кг).

Сергей Семёнов Фото: РИА Новости

10 апреля

11:30 — женская борьба, утешительный раунд (до 50, 55, 59, 68 и 76 кг) и предварительный раунд (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг);

17:45 – женская борьба, полуфиналы (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг);

19:00 – женская борьба, финалы (до 50, 55, 59, 68 и 76 кг).

11 апреля

11:30 — женская борьба, утешительный раунд (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг);

11:30 – греко-римская борьба, предварительный раунд (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг);

17:45 – греко-римская борьба, полуфиналы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг);

19:00 – женская борьба, финалы (до 53, 57, 62, 65 и 72 кг).

12 апреля

11:30 – греко-римская борьба, утешительный раунд (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг) и предварительный раунд (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг);

17:45 – греко-римская борьба, полуфиналы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг);

19:00 – греко-римская борьба, финалы (до 55, 63, 77, 87 и 130 кг).

13 апреля

16:00 – греко-римская борьба, утешительный раунд (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг);

18:00 – греко-римская борьба, финалы (до 60, 67, 72, 82 и 97 кг).

Как посмотреть ЧЕ-2025 по борьбе?

На этот раз поклонникам спортивной борьбы в России повезло. Один из крупнейших стартов сезона будут показывать по телевидению.

За баталиями на ковре в Словакии можно будет следить на каналах «Матч ТВ», «Матч! Боец», «Матч! Арена» и «Матч! Планета». Об этом представители холдинга сообщили за несколько недель до начала соревнований.

«Чемпионат» также будет рассказывать обо всех результатах соревнований, не упуская ни одной важной детали. Следите за чемпионатом Европы по борьбе – 2025 вместе с нами!