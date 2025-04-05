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Чемпионат Европы по борьбе — 2025 в Братиславе: лидеру сборной России Абдулрашиду Садулаеву не дали визу, он не выступит на ЧЕ

Русского танка не пустили в Европу! Садулаеву запретили побороться за очередное золото
Батраз Томаев
Абдулрашид Садулаев
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Лидер сборной России не может въехать в шенгенскую зону.

В Словакии завершаются последние приготовления к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Схватки сильнейших на ковре там пройдут с 7 по 13 апреля. Казалось бы, ничто не предвещало беды накануне старта, но в составе сборной России вновь произошли неприятные изменения.

«Нас уверяли, что всё будет хорошо»

Команда лишилась главной звезды – Абдулрашида Садулаева.

В субботу, 5 апреля, стало известно, что борцу вольного стиля отказали в выдаче шенгенской визы. Информацию уже подтвердили в Федерации спортивной борьбы России.

Вот как оценил последнюю новость глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

Фото: РИА Новости

«Отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу турнира. В данный момент это потеря для мировой борьбы. Огромное спасибо коллегам из Братиславы, Минспорта, МИДа, они плотно занимаются вопросом, делают всё возможное, и до вчерашнего дня нас уверяли, что Садулаев получит визу и всё будет хорошо. Но у Садулаева запрет на въезд в шенгенскую зону», – приводит Мамиашвили пресс-служба организации.

Осенью Садулаев вновь стал чемпионом мира:
Российский борец стал шестикратным чемпионом мира. Садулаев спасся на последних секундах!
Российский борец стал шестикратным чемпионом мира. Садулаев спасся на последних секундах!

Садулаеву нашли замену

Теперь вместо Садулаева на чемпионат Европы отправится серебряный призёр ЧМ и чемпион Европы Магомед Курбанов. Примечательно, что именно его Абдулращид обыграл на прикидке перед турниром со счётом 5:1.

Магомед Курбанов

Магомед Курбанов

Фото: uww.org

Стоит отметить, что Русского танка уже не в первый раз не пустили на турнир. То же самое произошло с ним в 2024 году, когда борцу отказали во въезде перед ЧЕ-2024 в Бухаресте, а потом – перед олимпийским отбором в Стамбуле.

Разрешится ли вопрос с документами у двукратного олимпийского чемпиона или нет? Следующий крупный старт – чемпионат мира – 2025 в столице Хорватии Загребе. Эта страна, кстати, тоже является членом Шенгенской зоны, поэтому не факт, что Садулаев сможет в неё въехать.

Ну а тем временем сборная России отправится в Братиславу уже в ночь на 6 апреля. Кажется, отсутствие Абдулрашида Садулаева только раззадорит подопечных Хаджимурата Гацалова.

Всё, что важно знать о ЧЕ-2025 по борьбе:
Российские борцы выступят на ЧЕ-2025 сильнейшим составом. Что ещё надо знать о турнире?
Российские борцы выступят на ЧЕ-2025 сильнейшим составом. Что ещё надо знать о турнире?
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