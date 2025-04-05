Русского танка не пустили в Европу! Садулаеву запретили побороться за очередное золото

В Словакии завершаются последние приготовления к чемпионату Европы по спортивной борьбе. Схватки сильнейших на ковре там пройдут с 7 по 13 апреля. Казалось бы, ничто не предвещало беды накануне старта, но в составе сборной России вновь произошли неприятные изменения.

«Нас уверяли, что всё будет хорошо»

Команда лишилась главной звезды – Абдулрашида Садулаева.

В субботу, 5 апреля, стало известно, что борцу вольного стиля отказали в выдаче шенгенской визы. Информацию уже подтвердили в Федерации спортивной борьбы России.

Вот как оценил последнюю новость глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

Михаил Мамиашвили Фото: РИА Новости

«Отказ в визе Садулаеву бьёт по статусу турнира. В данный момент это потеря для мировой борьбы. Огромное спасибо коллегам из Братиславы, Минспорта, МИДа, они плотно занимаются вопросом, делают всё возможное, и до вчерашнего дня нас уверяли, что Садулаев получит визу и всё будет хорошо. Но у Садулаева запрет на въезд в шенгенскую зону», – приводит Мамиашвили пресс-служба организации.

Садулаеву нашли замену

Теперь вместо Садулаева на чемпионат Европы отправится серебряный призёр ЧМ и чемпион Европы Магомед Курбанов. Примечательно, что именно его Абдулращид обыграл на прикидке перед турниром со счётом 5:1.

Магомед Курбанов Фото: uww.org

Стоит отметить, что Русского танка уже не в первый раз не пустили на турнир. То же самое произошло с ним в 2024 году, когда борцу отказали во въезде перед ЧЕ-2024 в Бухаресте, а потом – перед олимпийским отбором в Стамбуле.

Разрешится ли вопрос с документами у двукратного олимпийского чемпиона или нет? Следующий крупный старт – чемпионат мира – 2025 в столице Хорватии Загребе. Эта страна, кстати, тоже является членом Шенгенской зоны, поэтому не факт, что Садулаев сможет в неё въехать.

Ну а тем временем сборная России отправится в Братиславу уже в ночь на 6 апреля. Кажется, отсутствие Абдулрашида Садулаева только раззадорит подопечных Хаджимурата Гацалова.