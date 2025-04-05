Российские гимнасты сами отказались от возвращения на мировую арену. Что случилось?

Весной 2025 года российским болельщикам могло показаться, что в нашей спортивной гимнастике с точки зрения возвращения на мировую арену всё идёт на лад. Спортсменам стали выдавать нейтральные статусы, начались сборы на этапы Кубка мира, а ещё в Москву приезжал глава Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ. Ничего прорывного он не сказал и не сделал, но многие увидели в этом хороший знак.

И тем удивительнее была поразившая всех 5 апреля новость – российские гимнасты сами отказываются выступать на международной арене.

Что же случилось?

«Дискриминационные решения»

Утром 5 апреля на сайте Федерации гимнастики России было опубликовано официальное заявление. Приводим его текст полностью:

Все российские спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, получившие «нейтральный статус», приняли решение воздержаться от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Причина такого решения – многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования нашим гимнастам и гимнасткам.

Федерация гимнастики России уважает и разделяет позицию спортсменов.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров:

«С уважением отношусь к решению спортсменов и понимаю, чем оно продиктовано. На нашей встрече 10 марта господин Ватанабэ заявил, что «хотел бы использовать все свои силы для того, чтобы ещё раз задуматься о роли спорта в этом мире. Спорт должен объединять и дарить дружбу, он не должен выступать инструментом для увеличения ненависти. Права каждого человека должны соблюдаться, и мы как федерация должны их уважать и защищать, поэтому поддерживаем участие российских спортсменов на международном уровне в нейтральном статусе».

К сожалению, полученные нами 28.03.2025 решения специального комитета FIG демонстрируют, что слова господина Ватанабэ в нём не услышали.

Федерация гимнастики России совместно с Олимпийским комитетом России и Минспорта России будет и дальше поддерживать своих спортсменов и защищать их интересы. Добиваться пересмотра правил, по которым специальный комитет FIG выносит дискриминационные решения. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберётся в начале мая на Мальте».

Почему отказы «предвзятые»?

Известно, что к началу апреля нейтральный статус и право выступать на международных соревнованиях получили более двух десятков российских гимнастов, среди которых есть и главные звёзды национальной команды, например, олимпийская чемпионка Токио в командных соревнованиях Ангелина Мельникова или двукратный чемпион России в многоборье Даниел Маринов. На этапы Кубка мира могла бы отправиться боеспособная команда.

Даниел Маринов Фото: РИА Новости

Имена гимнастов, которым отказали в получении нейтрального статуса, не называются. Однако «РИА Новости» приводит некоторые причины, из-за которых некоторым россиянам отказали в праве выступать.

Размещение в соцсетях поздравительных открыток к 9 Мая, содержащих георгиевскую ленту.

Участие в праздничных концертах, приуроченных ко Дню Победы.

Совместные фотографии с детьми, одетыми в военную форму времён Великой Отечественной войны.

Подписка в социальной сети на группу, в которой была размещена афиша Всероссийского антидопингового диктанта с изображённой на ней латинской буквой V.

Фотографии с предыдущим министром спорта России Олегом Матыциным, находящимся под санкциями из-за поддержки СВО.

О степени предвзятости существующих ограничений, конечно, можно спорить. Однако есть ощущение, что указанные выше примеры – это действительно перебор. Фото с детьми в военной форме не указывают на агрессивный, воинственный настрой того или иного человека, а лишь подчёркивают, что он чтит один из главных национальных праздников. Хотя людям, принимающим решения в FIG, возможно, дата 9 мая 1945 года уже ни о чём не говорит.

Стоило ли отказываться от возвращения?

Другой дискуссионный вопрос – в том, стоило ли всей команде отказываться от выступлений на международной арене. В заявлении на сайте ФГР указано, что решение принимали спортсмены, а Олег Белозёров лишь поддержал его. Но, честно говоря, есть ощущение, что это как минимум лёгкое лукавство.

Достаточно вспомнить реакцию той же Ангелины Мельниковой, которая не так давно радовалась возможности вернуться на международные соревнования, а теперь страшно расстроена «неприятными новостями».

Реакция Ангелины Мельниковой Фото: из личного архива Ангелины Мельниковой

«Решение спортсменов» в данном случае очень сильно напоминает другие подобные «решения» представителей многих видов спорта перед Играми в Париже. О тех «решениях» многие спортсмены потом сильно жалели.

Хотя в позиции ФГР, безусловно, есть и доля правды. Так она хотя бы попытается привлечь внимание общественности и чиновников FIG к вопросу допуска россиян на международные соревнования. В лучшем случае – добьётся пересмотра решения по некоторым спортсменам, не допущенным на турниры по действительно абсурдным причинам. В худшем…

А в худшем – ничего по сравнению с ситуацией последних двух лет не поменяется. Может быть, эта борьба за своих не так уж и плоха?