Шансы на победу в общем зачёте – большие, ведь в деле олимпийские чемпионы Заурбек Сидаков и Заур Угуев.

Сборная России начинает выступления на ЧЕ-2025 по борьбе. Сколько медалей будет у наших?

7 апреля на чемпионате Европы по спортивной борьбе – 2025 пройдут первые схватки, а там и до первых медалей недалеко. Какие у наших борцов шансы на награды и на первое место в неофициальном командном зачёте?

Спойлер: большие!

Проверенные временем

Внимание, по традиции последних лет, будет приковано к вольникам. Команда осталась без Абдулрашида Садулаева, но всё равно боеспособна, ведь в её составе – два олимпийских чемпиона и четыре чемпиона мира.

Одним из лидеров бесспорно является Заурбек Сидаков. Трёхкратный победитель ЧМ ещё ни разу в своей карьере не брал золото на континентальном турнире. Прошлый ЧЕ-2024 в Бухаресте он пропустил из-за травмы. Возможно, именно сейчас долгожданная медаль окажется в его коллекции?

Заурбек Сидаков Фото: uww.org

Олимпиада-2024 подсветила новое имя в весовой категории до 74 кг. Албанец из России – Чермен Валиев – завоевал бронзу на Играх, а в Братиславе будет в числе основных претендентов на победу и соперников Сидакова.

Вместе с ним россиянину также будут противостоять воспитанники осетинской школы борьбы Таймураз Салказанов (Словакия) и Хетаг Цаболов (Сербия), а также представитель дагестанской школы Рамазан Рамазанов (Болгария). Вообще, весовая категория до 74 кг в последние годы стала, пожалуй, самой интересной для российских поклонников спортивной борьбы.

Чемпион Токио-2020 Заур Угуев продолжит выступления в весе до 61 кг. Туда также заявлен экс-россиянин из Албании Зелимхан Абакаров.

В деле и бронзовый призёр Олимпиады Артур Найфонов. ЧЕ ему выигрывать не впервой. На счету вольника турниры в 2018, 2020 и 2021 годах.

Артур Найфонов Фото: uww.org

В олимпийском весе до 86 кг у него два основных соперника – действующий олимпийский чемпион из Болгарии Магомед Рамазанов и представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов. Лёгкой прогулкой турнир для него назвать нельзя! Россиянину предстоит постараться, чтобы попасть в финал.

Соперники почувствуют присутствие и чемпиона мира в весе до 79 кг Ахмеда Усманова. Он является действующим победителем ЧЕ. Пожалуй, одним из его основных визави на турнире будет грузин Владимир Гамкрелидзе, который уже имеет в активе серебро ЧМ-2023.

Можно рассчитывать и на чемпиона мира Давида Баева (до 70 кг), а также на Магомеда Курбанова (до 97 кг), который заменил Абдулрашида Садулаева.

В состав также попали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Азамат Закуев (до 92 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг).

«Я дал ему шанс»

Подобрался мощный состав и у классиков. Главный тренер сборной по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили назвал его «оптимальным впервые за долгое время».

Лидером, как и год назад, является двукратный бронзовый призёр Олимпиады Сергей Семёнов. В супертяжёлом весе в России ему нет равных. Но неудача на недавнем рейтинговом турнире в хорватском Загребе его немного деморализовала.

«После неудачного выступления в Загребе, он поставил под сомнение тот факт, что является лидером сборной команды России. Поэтому, было принято решение на сборах дать возможность разыграть путевку на чемпионат Европы трём борцам — Нохчо Лабазанову, Марату Кампарову и Сергею Семёнову. В причинах поражения Сергея в Хорватии мы разобрались, и я дал ему шанс. Могу сказать, что за то, как он отпахал на сборах, он заслужил путёвку в Словакию. Путёвку разыграли в честной борьбе, и сейчас нет никаких сомнений, что Семёнов сильнее. Не могу сказать, что он сейчас в идеальной форме – будем надеяться, что он будет в оптимальных кондициях в Братиславе», – приводит слова тренера пресс-служба ФСБР.

Сергей Семёнов Фото: uww.org

В состав команды по греко-римской борьбе также вошли: чемпион Европы Эмин Сефершаев (до 55 кг), призёр ЧМ Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), Ислам Алиев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг) и призёр ЧМ Артур Саргсян (до 97 кг).

В сборной рассчитывают улучшить результат по сравнению с турниром в Бухаресте. Тогда классики завоевали восемь медалей, из которых золотой была лишь одна.

В женской борьбе тоже будут медали?

Ответ на вопрос – да. В их наличии сомневаться не приходиться, хоть и прекрасная половина российской команды провалила ЧЕ-2024, завоевав тогда одну бронзу. Однако Миланы Дадашевой на сей раз не будет в весе до 50 кг, её там заменит бронзовый призёр ЧМ Надежда Соколова.

Надежда Соколова Фото: uww.org

Тем не менее, на несколько наград Россия может рассчитывать. В деле Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), двукратная чемпионка Европы, бронзовый призёр ЧМ Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Алина Касабиева (до 62 кг), Динара Кудаева (до 65 кг), Елизавета Петлякова (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Валерия Трифонова (до 76 кг).

При самом удачном раскладе, сборная России может увезти из Словакии как минимум 14 медалей – ровно столько нейтральные российские атлеты выиграли в Румынии, в 2024-м. Вполне вероятно, что результат будет улучшен, в том числе и по золотым наградам. Борцы вольного стиля могут постараться!

Первые схватки в Братиславе состоятся уже 7 апреля.