«Олимпийская медаль пропитана кровью, потом и болью». Истории синхронистки Шурочкиной

Двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина добилась в спорте всего, о чём только можно мечтать. И в 2022 году приняла решение взять паузу в карьере. В последующие годы бывшая спортсменка пробовала новые для себя сферы — особенно её интересовали кино и искусство. Не так давно Мария прошла курсы режиссуры, а также приняла участие во втором сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ, премьера которого состоится 6 апреля.

Сейчас Шурочкина наслаждается жизнью, но о спорте не забывает — продолжает тренироваться и выступает в водных шоу. Правда, о возвращении в профессиональный спорт синхронистка не думает. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Мария рассказала истории из своей соревновательной карьеры, поделилась мыслями о текущем состоянии синхронного плавания и порассуждала о психологии в спорте. Вы узнаете:

как приходят в синхронное плавание;

какие курьёзные ситуации случаются на соревнованиях и тренировках;

какие локальные мемы есть у синхронисток;

куда девушки прячут запасной зажим для носа;

как Мария спалилась перед тренером Татьяной Покровской;

как в синхронном плавании придумывают макияж для выступлений;

что в сумке у синхронистки в день соревнований;

почему Марию прозвали «Разгильдяйка из шоу-бизнеса»;

как на сестёр Шурочкиных повлияло участие в реалити-шоу.

«Не радует глаз то, что сейчас происходит в синхронном плавании»

— У наших синхронисток всегда были первые места, но сейчас из-за отсутствия россиянок ситуация изменилась. На кого наши спортсмены, в том числе и вы, обращают внимание за рубежом?

— В лидеры вырвались страны, которых раньше не было, то есть поменялись расклады. Нас нет на стартах, но до следующего чемпионата мира вроде должны допустить. На Олимпиаде в лидеры вырвались США, Испания, Китай, Великобритания. Китаянки всегда были близки, однако только сейчас официально стали олимпийскими чемпионками. В принципе, я соглашусь, что эти страны сильны, но для меня фавориты — это все-таки китайская, испанская и итальянская сборные. Это действительно лидеры нашего вида спорта после нас.

— А у вас в детстве был кумир, на которого вы равнялись?

— Мой кумир, как ни странно, был из другой страны. Это была солистка Джемма Менгуаль из испанской сборной. Она невероятно выразительная и эмоциональная по сравнению с другими. И мне всегда не хватало эмоций. Технически спортсменка может быть сильной, выделяться из толпы этим, но если она не обладает артистизмом или какой-то притягательной изюминкой, то скучно смотреть.

А Джемма — просто настоящая испанская женщина! Столько в ней было эмоций. И ещё мне очень нравилась солистка из Франции Вирджиния Дидье. Она, кстати, после окончания спорта поступила в архитектурный, то есть сама по себе — творческая личность, и в воде это очень считывалось. Она прямо исполняла роль, играла, как в спектакле. Это были мои фавориты. Но, конечно же, наша солистка Наталья Ищенко неоспоримо была лидером во всех направлениях – как в технической части, так и в эмоциональной.

Наталья Ищенко Фото: РИА Новости

— Вы продолжаете следить за видом спорта, какие-то изменения отметили для себя?

— Честно скажу, не очень слежу. Я сейчас настолько увлечена своей жизнью, что не оглядываюсь в прошлое. Тем не менее знаю, что происходит в нашем спорте. Слежу за новостями и знаю, что сейчас очень сильно поменялось, к сожалению. Очень грустно от того, что наш спорт стал просто физическим. То есть ушла вся эстетика. Раньше синхронное плавание было эстетическим, на первом месте были красота, креатив.

Сейчас же на первое место вышли физическая сила и выносливость. То есть вся женская индивидуальность нашего спорта ушла в никуда. Не знаю, изменится ли что-то. Но то, что я вижу сейчас в нашем спорте, абсолютно не радует глаз.

— А почему так происходит, как вы думаете?

— Возможно, это из-за того, что хочется как-то нас подвинуть. На протяжении 20 с лишним лет мы были на первых местах, и я думаю, что многим поднадоели. И они уже не знали, как сдвинуть нас с призовых мест. И подумали: а почему бы не поменять всё в синхронном плавании. И тогда, может быть, Россия не справится. Но им это не удастся!

— Долгожданное возвращение наших на международную арену вроде как уже совсем близко. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы вот полноценно вернуться?

— Российскую сборную не очень хотят видеть на мировой арене, поэтому очень трудно предсказать исход событий. Нас давно не было, несколько лет мы не участвовали в международных соревнованиях. Тем более поменялись правила, и всё это в совокупности. Не знаю, как это может повлиять на возвращение наших синхронисток. Я всё-таки надеюсь, что наши девчонки вместе с Татьяной Николаевной Покровской покажут, насколько мы уникальные. И что бы ни произошло, мы останемся лидерами. Не знаю, как сложится ситуация, но надеюсь на то, что всё будет хорошо.

«В детстве не думала выиграть Олимпийские игры»

— Когда принимали решение взять паузу, у вас были какие-то мысли, как это будет происходить?

— Конечно, первое, о чём мечтает профессиональный спортсмен после спорта — насладиться свободой. У тебя много времени, ты можешь делать всё что угодно, есть сколько угодно. И это самые базовые потребности. Кажется, что всё это будет невероятно приятным. И так оно и есть. Когда я закончила со спортом, первый год была очень счастлива. Пока ты занимаешься спортом, невозможно проводить время с друзьями, семьей, как-то развиваться. У тебя есть минимальное количество времени на развитие или времяпрепровождение.

А здесь появляется свобода — и ты абсолютно теряешься. Меня это удивило. Когда получила то, что хотела: олимпийскую медаль, эту долгожданную свободу, и тут до меня дошло — счастье не в этом. Оно заключается в поиске себя, в движении. Когда ты к чему-то стремишься — это и есть счастье.

Просто мы путаем себя тем, что ставим на первое место цель. Можно ли жить без цели? Задаю себе этот вопрос после того, как закончила заниматься синхронным плаванием профессионально. Спросила себя: «А что же я буду делать дальше?» И мне было страшно, потому что я столько лет трудилась ради цели, она была такой видимой, значимой, конкретной. И теперь мне надо сформулировать новую цель, но я абсолютно теряюсь.

Я занималась театральным искусством, ходила на театральные курсы, на курсы режиссуры, так как мне киноиндустрия очень была интересна, всячески интересовалась этой сферой. Помню вечер, когда мы сидели с мамой, и она мне говорит: «Тебе нравится играть, но какая твоя цель?» Я понимаю, что надо ответить, и говорю: «Хочу сняться в кино». Так мысленно подвела итоги и решила, что ставлю для себя цель играть в кино.

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

Но прошло время, и я поняла, что это просто придуманная мной в моменте мечта. Мой жизненный опыт показал, что цель просто формируется в течение хода. Я в детстве никогда не думала выиграть Олимпийские игры. И у мамы такого не было, она не хотела, чтобы я стала лучшей синхронисткой мира, а просто дала мне возможность плавать. И я делала это и не думала зачем. Потом начала понимать, что в этом есть что-то интересное, можно выигрывать. В какой-то момент оказываюсь в сборной. Это большой труд, но я просто постепенно к этому шла, шаг за шагом. И вдруг вот у меня появилась цель — Олимпийские игры.

Так было в детстве, и я придерживаюсь этого принципа сейчас. Даже если у тебя нет цели — не надо бояться. Ничего страшного в том, что ты не такой, как все. Есть дети, которые уже с самого детства знают, чего они хотят. Есть взрослые, которые очень понятно формулируют свой жизненный дальнейший путь. Я понимаю, что живу моментом, просто беру от жизни то, что она мне предлагает, использую то, что у меня уже есть. И хочу изменить этот мир в лучшую сторону. А как это уже получится — не знаю.

— А что для вас было самым неожиданным, когда вы завершили переход от профессионального спорта к свободной жизни?

— Я вспоминаю страх новой жизни. Первый год был прекрасен, потому что ты ещё испытываешь послевкусие от олимпийской победы, используешь всю эту свободу, наслаждаешься. Потом год проходит, и ты понимаешь: пора что-то предпринять. Чувствовала себя потерянным ребенком, который не знает, куда идти, как дальше действовать. И если в детстве тебя родители могли направить, то сейчас ты уже взрослый ребенок, сам по себе.

Меня напугала эта свобода. Но в то же время я чувствовала, что абсолютно безгранична: люблю актёрство, рисовать, танцевать. В какой-то момент меня потянуло к йоге — и по сей день ей занимаюсь. Вдруг почувствовала, что во мне нет границ. Куда буду двигаться, туда и направлю свою энергию. Сначала безграничность пугает, а потом ты просто начинаешь наслаждаться этим. Вот такой я человек – немножко неопределённый, зато со временем определённость обязательно появится. И всё будет наилучшим образом.

«Чувствую, что олимпийская медаль пропитана кровью, болью и потом»

— А как приходят в синхронное плавание?

— У всех это происходит по-разному, но в основном, конечно же, приводят родители. Так и меня мама привела в бассейн. Сначала в секцию плавания, чтобы куда-то направить мою энергию, потому что у меня её было огромное количество. Там мне сказали, что у меня не совсем подходящий рост для этого вида спорта, и порекомендовали просто в ближайшую секцию. Прихожу туда, тренер сказала: «Сойдёт». Я прыгаю в воду, начинаю плавать — и меня никто не замечает, и так происходит несколько лет.

— У вас много наград за карьеру накопилось. Светлана Ромашина говорила, что даже не помнит, сколько у неё всего медалей за карьеру. А вы?

— Наверняка вы слышали про такое поверье, что считать награды — к неудачам. Я в суеверия не очень верю, однако всё равно не считала, поэтому не знаю, сколько у меня медалей. Но их много! У меня дома есть сундук, куда я сложила все свои награды. Однако основные, две олимпийские и с чемпионата мира, у меня лежат в отдельном месте. Сундук находится в доме моих родителей, где я раньше жила. Сейчас переехала и с собой забрала олимпийские медали. Моя первая награда, кстати, была из картона, но я уже не могу её найти.

Мария Шурочкина в составе национальной команды Фото: Al Bello/Getty Images

— А помните, что за соревнование было?

— Это были соревнования по плаванию, то есть мы, синхронистки, соревновались в плавании. И я взяла медаль за быстрое плавание. Плавать всегда умела быстрее всех.

— Какая медаль самая ценная для вас? Всё же олимпийская?

— Чемпионат мира в Барселоне, мой первый взрослый за сборную России. Мне он запомнился, потому что просто не помню своего выступления — настолько было тяжело. Я помню, что прыгнула в воду, сделала несколько связок — и где-то треть программы просто не помню. У меня отключилась голова, потому что ноги отнимались от того, как тяжело. Это было ужасно, и я всё забыла. Помню только то, как мы стояли и слушали оценки.

И Олимпиада, конечно. Помню каждое мгновение – начиная с того, как мы шагнули в Олимпийскую деревню, и заканчивая золотым рейсом обратно в самолете. Сами медали — как подведение итогов всех предыдущих попыток, труда. Я когда на неё смотрю, то чувствую, как она пропитана кровью, болью, потом, стараниями, надеждами.

— Часто в спорте бывает так, что вся карьера сводится к олимпийской медали. Что думаете на этот счёт?

— Это классическая спортивная схема. Каждый спортсмен стремится забрать олимпийскую медаль, это пик карьеры. Но сейчас, находясь в обычной жизни, стараюсь пересмотреть своё отношение к достижениям. Знаю девочек, которые посвятили спорту столько же, сколько и я, работали в таком же количестве, но не взяли эту медаль — их сердце просто разбивалось. Они, просто поставив на кон всё, не получили ничего. И для них это было серьёзным ударом.

Наверное, по-другому не бывает, потому что ты днями и ночами находишься там. И когда не получаешь какой-то награды, это больно. Я считаю, что надо стараться легче относиться к этому, потому что на спорте жизнь не заканчивается. Вообще, на любой цели, к которой мы стремимся, жизнь не заканчивается. Люди живут ожиданиями и очень усложняют этим себе жизнь. Вот я сейчас возьму эту медаль и стану самой счастливой. Но дело не в том, что мы получаем, а в том, как идём к этому, чему учимся.

Весь этот промежуток от начала и до получения того, о чём мы мечтали — вот это важно. Надо проще относиться к самой цели, но быть внимательнее к тому, что происходит на протяжении пути.

«Нарисовали в раздевалке решётку, Покровская припоминала всю тренировку»

— Давайте немного о веселом. У вас случалось что-нибудь смешное или курьёзное во время выступлений?

— На соревнованиях таких прям курьёзных случаев не было, хотя помню один – на чемпионате мира. Мы пришли на разминку, Татьяна Николаевна [Покровская] дала нам время, чтобы мы размялись, поплавали. И только потом мы уже выходили на соревнования. В тот день разминка затянулась, нас максимально долго не выпускали из воды, хотя нам надо было ещё накраситься, подготовиться.

Мы уже нервничаем, злимся, потому что идут последние минуты. Наконец, выходим из воды, бежим в раздевалку, и я говорю: «Покровская достала! Она что не понимает, что нам ещё готовиться? Времени нет!»

Я выхожу, мы собираемся командой перед стартом, и вижу, что идёт Татьяна Николаевна. А у неё такое лицо, будто сейчас произойдёт взрыв! Что-то пошло не так.

Она к нам подходит и говорит, глядя на меня: «Для тебя, Шурочкина, я не Покровская, а Татьяна Николаевна». И я поняла, что она слышала всё, что я говорила. Мне стало очень стыдно, хотя я ничего такого не сказала. Бывало и грубее! Перед стартом все нервничают, и это просто была эмоция. В итоге она дала нам негативный пендель. А я потом, когда училась на курсах режиссуры, даже сняла на эту тему короткометражку.

Из курьёзного ещё: когда мы тренировались в Бразилии, у нас был бассейн под открытым небом, это было перед Олимпиадой в Рио. И мы тренировались в раздельных купальниках, а они слетали! И самое главное – останавливаться было нельзя. Хоть это и не соревнование, всё равно нужно делать до конца. И ты доделываешь всё топлес!

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

— На соревнованиях купальники не подводили?

— Нет, на соревнованиях у нас слитные купальники. Их заранее готовят, никаких казусов не должно быть. Самая распространённая проблема — когда слетает зажим, но у нас всегда есть второй, запасной, под купальником или на пальце.

— У синхронисток есть локальные шутки?

— Мы всё время вспоминаем фразы Татьяны Николаевны: порой она говорила такие смешные фразы, что сдержаться невозможно. Даже хотели завести сборник цитат Татьяны Покровской! Например, одной девочке она сказала: «Ты что, рыба? Ненавижу рыб!» А та просто сделала движение, похожее на рыбье. Так что такие фразочки были часто. Меня называли «Разгильдяйка из шоу-бизнеса» из-за связи с сестрой Нюшей. Не обидно, я привыкла к этому.

Ещё у нас в раздевалке был календарь, куда мы записывали какие-то события. Например, сегодня сделали 10 прогонов. Или сегодня нас выпустили на пять минут раньше. А один раз нарисовали решётку – типа тюрьма. Татьяна Николаевна увидела это и потом всю тренировку нам припоминала: «Что, в тюрьме вы?! Я вам покажу, что такое тюрьма».

«Если кого-то веселят неудачные фотографии синхронисток — окей»

— Про синхронисток часто есть такой момент с вот этими вот лицами в интернете – всякие фотографии кто-то запостит, что кто-то с каким-то странным выражением лица. Находили ли что-то такое, где у вас, допустим, лицо, которое вам не понравилось, и как вообще к этому относитесь?

— Я отношусь нормально. Если кого-то повеселит моя неудачная фотография – окей. Конечно, сложно сконцентрироваться на красивом выражении лица, когда делаешь сложный элемент.

— Что есть в сумке синхронистки, такой мастхэв?

— Наушники — мы всегда слушаем музыку перед соревнованиями. Есть треки, которые меня заряжают. Конечно, есть косметичка, много желатина, шпилек, четыре зажима, разминочный купальник, на всякий случай три шапки, потому что может порваться. Также очки и ещё одни запасные, шампунь, чтобы после соревнований всё смыть, аккредитация, без которой могут не пустить, полотенце, тапки. Некоторые девочки берут с собой талисманы.

— У вас был какой-то талисман?

— Я всегда крестик с собой носила. Также у меня был Чебурашка белый, которого я всегда перед соревнованием целовала, но с собой не брала. Он мне мысленно желал удачи, и я его оставляла в номере.

— У синхронисток раньше был очень яркий макияж, потом его запретили. Как вы относитесь к этому? Как должно быть?

— Я считаю, чем ярче — тем лучше. Потому что на нас и зритель смотрит издалека, и те же судьи. Чтобы считывался образ, конечно, яркость макияжа не помешает. Но так как сейчас убрали всю креативность из наших номеров, образы абсолютно не считываются, да и макияж особо не нужен. Вообще, это было увлекательно. Всегда, перед тем как ехать на соревнования, мы собирались в какой-то день все вместе и думали, какой будет макияж. Мы красились сами, и это тоже был волшебный момент. Включали музыку в колонке. И мне сразу вспоминалось, что это происходило как в театральном закулисье.

— Много времени занимает смыть это всё?

— Не скажу, что много времени, просто много усилий прикладываешь. Это же водостойкий макияж, поэтому приходилось тереть так много, что даже было красное лицо, раздражение.

Светлана Ромашина и Наталья Ищенко Фото: РИА Новости

«Смотрела на Ромашину и Ищенко и думала: «Это же богини, куда мне до них»

— У вас, кажется, было всё так хорошо в команде. Нет ли в вашем спорте такого, как бывает в чисто женских видах, например, в фигурном катании, – стекло в коньки?

— При мне такого не было. Я наслышана, что до того, как мы пришли в сборную, были подобные вещи. Не то что там подкладывали стекла, но каким-то образом друг друга подставляли. Если не хотели, чтобы кто-то вставал на поддержку, нижние девочки просто расцепляли руки и делали вид, что верхняя сама не прыгнула. Однако у нас была правда очень дружная команда. Естественно, случались ссоры, выяснения отношений, так как каждая девушка со своим характером. Когда вы эмоционально вымотаны, конечно, может возникнуть диссонанс. Но чем ближе мы подходили к Олимпийским играм, тем лучше понимали друг друга. Говорили то, что думаем, и выясняли эти моменты по факту. Вообще, это очень важно — разговаривать.

Иногда получалось, иногда нет, однако я очень горжусь своей командой. Очень счастлива, что мне удалось побывать в коллективе с Натальей Ищенко, Светой Ромашиной, с другими олимпийскими чемпионками, на которых смотрела в детстве и думала: «Это же богини синхронного плавания, куда мне до них». А тут я выступаю с ними вместе на Олимпийских играх.

— Бывали ли у вас в карьере тяжёлые моменты, когда хотелось всё бросить? Что помогло вам остаться?

— Моя мама — она всегда меня поддерживала! Она знает, что такое спорт, так как сама занималась спортивной гимнастикой. Поэтому понимала прекрасно, через что я прохожу, что чувствую. Мама всегда находила верные слова и, когда я жаловалась, никогда не затыкала, просто слушала и говорила: «Потерпи». Меня спасало творчество. Я очень много рисовала, ходила на выставки и так забывала обо всех своих ошибках в спорте.

Я такой человек: если у меня что-то не получается, буду думать об этом, пока у меня не получится, а это может длиться месяц, два. Меня всегда поддерживала музыка, в ней я растворялась. Ещё языки изучала. Мне нравилось проводить время наедине с собой. Удивляюсь, как в свой единственный выходной снимала целый день ролики. Это всё меня спасало.

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

— С чем были связаны такие моменты?

— Усталость – в первую очередь психологическая. Физически мы достаточно быстро можем восстановиться. А если в голове появится зерно беспокойства, то оно может разрастись до больших размеров. Эту негативную энергию можно как-то переформатировать и во что-то влить – в творчество, например. Я когда очень сильно уставала, погружалась в миры других людей: смотрела на работы художников и проводила параллели.

— Но как, по-вашему, спортсменам делать перезагрузку?

— Выпускать эмоции. Каким образом — каждый решает сам. Я плакала в подушку, рисовала. Мне очень помогало творчество. Спорт заканчивается, а эмоции остаются. И это всё перерастает в болячки, проблемы с окружающими. Однако в спорте порой сложно выпустить эмоции в моменте, и тогда в тебе копится столько злости. Я не позволяла себе её выпускать, но были те, кто это делал. Возможно, они были правы, им становилось легче.

«Мужчины в синхронном плавании — это развитие нашего вида спорта»

— За другими видами спорта следите?

— Недавно смотрела фильм «Роднина». Не скажу, что сильно интересовалась фигурным катанием. Так, иногда смотрела соревнования. Но после этого фильма восхитилась этим видом спорта. Сама я катаюсь очень редко, на Новый год. Однако мне доставляет удовольствие наблюдать за спортом, который мне не подвластен. Интересно видеть, как можно делать те же тройные тулупы. У нас там вода, а у них лёд! Меня это восхищает.

Также у меня двоюродный брат – хоккеист, недавно присутствовала на его матче. Мне очень понравилось, я болела, кричала. На футболе была один раз в жизни: в 2018 году на матче России с Испанией, вместе с дедушкой. При этом футбол не любила, однако была впечатлена. Такие масштабы зрителей, сама игра — я прямо восхитилась! Но и наш вид спорта тоже эстетичен. Помню, как-то мы были на каком-то мероприятии, и какой-то мужчина сказал: «Синхронное плавание вообще не вид спорта!» Он сказал это с таким пренебрежением!

— А вы знаете, сколько труда в это вложено!

— Да! Понятно, что ассоциации могут быть разные. Что это искусство. Получаешь эстетическое наслаждение, но не видишь, что происходит под водой. Это тяжёлый физический труд. Сейчас и мужчины приходят в наш вид.

— Как к этому относитесь?

— Нормально. Это развитие нашего спорта, мы не стоим на месте. Соединить мужскую и женскую энергию – это очень интересное решение. Мы же нормально относимся к фигурному катанию. Просто все привыкли, что это женский вид спорта. Но у нас же есть микст-пары, которые творят красоту. И это не выглядит пошло.

— Всё-таки задам вопрос: есть ли у вас мысли вернуться в профессиональный спорт?

— Такая сейчас сложная ситуация, нас не пускают, но, по идее, всё должно измениться. Изменились правила, и мне не нравится то, что происходит в нашем виде спорта. Поэтому меня, честно говоря, эти мысли не привлекают. И если бы всё было как раньше – тоже вопрос. На мой взгляд, я сделала всё, что могла в этом виде спорта. И вернуться назад — значит попытаться что-то ещё себе доказать.

Я же считаю, что всё себе уже доказала. И не знаю, что должно произойти, чтобы я пришла снова в спорт. Однако полностью его не оставила — всё равно для себя тренируюсь, участвую в разных проектах. Синхронное плавание всегда будет в моей жизни, потому что я посвятила этому делу 20 лет. Оно не может просто исчезнуть из неё.

И поэтому я с радостью участвую в проектах, например, у Марии Киселевой в театре на воде. Сейчас она занимается подготовкой к новому спектаклю, который называется «Люблю и верю». Он посвящён 80-летию Победы и поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

Это спектакль, в котором красивым образом сочетаются искусство и синхронное плавание. Постановка о чувствах и эмоциях людей, которые прошли очень сложный жизненный путь, войну. Помимо синхронистов, там будет много других спортивных ответвлений и изобразительного искусства.

Рада, что участвую в таких проектах, потому что Мария [Киселёва] действительно нацелена на то, чтобы люди больше узнали о нашем спорте. Для неё важно показать красоту, какое синхронное плавание многогранное. Что это не просто спорт, это действительно искусство. В этом году я уже участвовала в шоу, у меня был номер, в котором успела переодеться в костюм в стиле «Криминального чтива».

«Кино — такое же ремесло, как и наш вид спорта»

— Всё ещё мечтаете сняться в кино?

— Если бы была возможность — конечно. Но профессиональные актёры серьёзно к этому подходят. Это такое же ремесло, как наш вид спорта. Просто так сняться в кино можно, однако нужно сделать это крайне тонко, чтобы затронуло души людей. Если бы у меня так получилось – я бы попробовала. Мне нравится смотреть кино и черпать знания.

— Вы брали режиссёрские курсы. Почему?

— Я всегда любила создавать, искать себя через это. Когда делала каких-то персонажей, то думала, что это похоже на режиссуру, потому что придумывала образ, картинку, историю. И тут мама спросила, не хочу ли я изучить режиссуру. Актёр достаточно ограничен, а режиссёр может и играть, и создавать. Это был интересный опыт. Как открытие себя с другой стороны. Режиссуру можно внедрять куда угодно, творить и сочинять в любой момент.

— На кастингах бывали?

— Нет! Представляете, у меня была мечта. Но ни на один кастинг я не сходила. Для меня это тоже показатель. Если чего-то хочу – меня не остановить. Видимо, не так уж мне этого хотелось, раз я не сходила ни на один кастинг. Однако если меня позовут – с радостью приму участие.

— Вам нравится жанр True Crime. Почему?

— Плохие парни. Например, Джо Пеши. Это такие харизматичные персонажи, от них прёт энергия. Они завораживают. И мне хотелось побывать в их шкуре: держать в руках виски и сигарету, хотя я не пью и не курю. Но сами образы – шляпы, джентльменские штуки – меня привлекали. Поэтому нравилось пробовать это. Я могла ночами не спать, однако прочувствовать энергию этих персонажей.

Также мне нравились эти персонажи потому, что они позволяли себе то, что не могли делать другие. В криминалити все просто безбашенные! Находясь в спорте, ты очень ограничен, ничего не можешь себе позволить.

— У вас очень насыщенная жизнь. Что ещё вы бы хотели попробовать?

— Много чего. Хожу на выставки, мне интересна живопись, создание картин. Ребёнком, ещё до спорта, я ходила в художественную школу, и у меня неплохо получалось. Сейчас много общаюсь с людьми из сферы искусства. Для меня это как связь с космосом! Люблю петь, делаю это в машине. У меня была возможность выступить на сцене, это было волнительно. Я вообще за любой кипеш. Важно заняться собой, а не менять мир. Я сейчас в потоке самопознания, изучения себя.

Также помогаю маме. Она является основателем школы танца всестороннего развития «Станция Свободы». Это центр, в котором дети в первую очередь развиваются и познают этот мир, учатся коммуникации, быть самими собой, потому что это важно. С детских лет мы начинаем познавать этот мир, и очень важно делать это аккуратненько. И вот наша школа – это то место, куда дети приходят с радостью. У нас очень хорошие педагоги, они так любят свое дело, настоящие профессионалы! У нас также есть взрослые направления – спортивные, танцевальные. С радостью помогаю маме проводить мероприятия в роли ведущей. Сама очень люблю танцевать: на мероприятиях, дома. Но мастер-классы тоже провожу, не совсем танцевальные – спортивные. В общем, ждём новых гостей на «Станции Свободы».

«У водных шоу большое будущее, всё только начинается»

— Как вам опыт выступлений в шоу?

— Все расслаблены, потому что там нет сложных элементов и напряжения, как на турнирах. Другой уровень. Это спектакль, который в первую очередь должен приносить удовольствие. И не только зрителю, но и тому, кто выступает. И это огромная разница, потому что на соревнованиях мы всё-таки обязаны делать определённую программу. Мы должны стремиться к лучшему, идти за золотом.

В шоу же мы творчески себя проявляем. Мы просто творим, а Маша никогда не запрещает проявлять фантазию. Мы делаем разные номера, нас не загоняют в рамки — это то, о чём я всегда мечтала.

— Как думаете, водные шоу будут когда-нибудь так же популярны, как фигурные, куда приходят семьями с детьми?

— У наших водных шоу большое будущее. Всё только начинается. Мария пробует разное, рискует, изобретает новые фишечки. Это залог успеха — когда мы не боимся экспериментировать. Зрители приходят, их стало уже намного больше, чем раньше. И всё это потихонечку выходит на уровень фигурного шоу. Мне кажется, зрителю надо немножко привыкнуть к самому формату.

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

«Я за живое общение – за внезапное знакомство»

— Касаемо личной жизни: в соревновательный период у вас было время на любовь? Или только сейчас появилось?

— Времени не было, но, как говорит Татьяна Николаевна, все выходили замуж во время карьеры. Когда ты влюблён, то найдёшь любую возможность встретиться со своей второй половинкой.

Однако я была занята собой, творчеством. Конечно, были отношения, но после спорта им проще посвятить время. Ты уже закончил свой спортивный путь и стал более открыт, более свободен. Сейчас проще заниматься личной жизнью. Однако я думаю, что любовь возникает из ниоткуда. Ходить и искать не совсем правильно. Всё очень индивидуально.

— Какие мужчины вам нравятся?

— Хороший вопрос. Я думаю, он должен быть самодостаточным, любить эту жизнь, заниматься собой. Когда у человека внутри всё хорошо, гармония, тогда и отношения складываются, и карьерный рост идёт. И вообще – всё происходит так, как должно быть. Очень часто мы пытаемся что-то найти, когда сами ещё не готовы к этому. Всему своё время, и нельзя бояться того, что никого не встретишь или будешь один всю жизнь. А если и будешь — в этом тоже есть плюсы.

— Какое для вас идеальное свидание? Как подсказка мужчине, который вам напишет после интервью.

— Непредсказуемое. Я очень люблю креативных людей, когда они придумывают что-то новое, потому что сама такая. Если делаю для человека что-то, то стараюсь его удивить. Хочу, чтобы у него перехватило дыхание от того, что для него сделала. Это эмоция, которая остаётся с нами на протяжении жизни.

Мы потом вспоминаем эти маленькие моменты спустя многие годы. Поэтому мне хотелось бы, чтобы человек смог меня удивить.

— В соцсетях часто приглашают на свидания?

— Да, приглашали, но не очень люблю это. Я за живое общение и за внезапное знакомство. Мне ближе просто вот так познакомиться. Хотя не буду зарекаться, может быть, найду свою вторую половину в интернете. У меня есть друзья, которые познакомились в «Тиндере» (известное приложение для знакомств. — Прим. «Чемпионата») и через несколько месяцев поженились. Теперь у них дети, и они самые счастливые в мире люди. Раз на раз не приходится: встретились в маршрутке, увидели друг друга, влюбились – и всё.

Анна и Мария Шурочкины Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

«Неприятно, когда меня представляли как сестру Нюши. Я же олимпийская чемпионка!»

— Недавно вы с сестрой принимали участие во втором сезоне реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Как вам этот опыт?

— У меня слов нет, это было незабываемо, мне так понравилось. Я столько эмоций получила! Было много слёз и расстройств, однако это для меня очень важно. Там было столько всего необычного! Да просто попасть в Китай для меня было мечтой, я прям конкретно озвучивала для себя это желание. Мне очень интересна восточная культура, ранее была только в Южной Корее, но в Китае — нет. И тут мне пишут, и я понимаю, что осуществление моего желания уже близко! В общем, это было очень круто, мне понравилось.

— А что было самым сложным в ходе проекта?

— Были сложные взаимодействия с сестрой. Мы там выясняли отношения. Также мне трудно принять свои поражения. Сложно смириться с тем, что не могу сделать всё идеально. У меня есть такая черта — стремлюсь к идеалу. Как говорил наш тренер: совершенство нам не грозит, но к нему надо стремиться. Когда не могла сделать что-то, то очень расстраивалась, и это выбивало меня из колеи.

Проект открыл мне глаза на многое — как минимум на отношения с сестрой, мы по-другому начали смотреть друг на друга. Надеюсь, это нам поможет в дальнейшем. Думаю, нас это сблизило. Хотя казалось, что происходящее нас отдаляет. Нам с сестрой было классно! По сути, наша цель была – просто круто провести время вместе. И это осуществилось.

— Вы часто ходите на светские мероприятия. Вам кто-то помогает или вы сами образы выбираете?

— Бывают мероприятия, когда мне помогают, но в основном сама выбираю образы. Я люблю это делать. Это та же режиссура – делать всё полностью: одежда, прическа, макияж. Очень люблю шляпы, хотя сейчас уже реже их ношу.

Мария Шурочкина Фото: Из личного архива Марии Шурочкиной

— Насколько вам комфортно находиться на таких тусовках?

— Комфортно. Иногда бывает не совсем комфортно, но не потому, что люди мне не нравятся, а потому, что сама сфера мне не близка. Однако меня тянет к творческим людям: они более открытые и воспринимают этот мир по-разному. Но я чувствую себя комфортно в любом обществе: могу прийти, пообщаться, уйти. Или не общаться – могу просто понаблюдать за людьми и уйти. Или даже речь произнести.

— Кажется, что и с прессой вы любите общаться?

— Мне комфортно, но не могу сказать, что хочу, стремлюсь под камеру. Однако если зовут, то с радостью прихожу пообщаться, что-то рассказать. Но бывают моменты, когда мы, спортсмены, не совсем готовы к общению со СМИ. После спорта был период, когда мне не очень хотелось разговаривать, потому что я была в растерянном таком состоянии. Просто главное, чтобы человек хотел общаться и был к этому готов. Потому что это всё считывается зрителями. И важно, чтобы они получили какую-то пользу, мне кажется.

— Было ли такое, что кто-то не знает, что вы олимпийская чемпионка, но знает вашу сестру Нюшу?

— Да, сталкивалась с таким, что меня не знают, а её знают. И мне было, откровенно скажу, неприятно, когда меня представляли как сестру Нюши. Я же всё-таки олимпийская чемпионка. Не то чтобы прям хочется этим кичиться, но это важный титул для спортсмена. И хочется, чтобы о нём говорили. Однако всё равно артисты больше на слуху. Это люди, которые развлекают нас. Но если спросить, знают ли все вокруг Майкла Фелпс — его знают все.

— Ваше окружение практически всё связано со спортом?

— У меня появились друзья, связанные с йогой, мы просто занимаемся вместе. Не скажу, что у меня очень много друзей, скорее знакомых. Я общаюсь с разными людьми, мне нравится знакомиться. Но и со спортсменами, конечно, продолжаю общаться, однако чтобы с кем-то конкретно одним постоянно — такого нет.

— А из спорта с кем общаетесь?

— Мы общаемся, конечно, с Владой Чигирёвой, Светой Ромашиной, Сашей Пацкевич, Дариной Валитовой. А так все просто разошлись по разным уголочкам, и мы общаемся не так, как раньше. Сейчас просто каждый занимается своей жизнью, и это нормально.

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Блиц

— Каблуки или кроссовки?

— Кроссовки.

— Горы или море?

— Горы.

— Спать допоздна или встать пораньше?

— Встать пораньше.

— Шумный город или тихая гавань?

— Тихая гавань.

— Кино или спорт?

— Кино.