Российские борцы-вольники мощно выступили на чемпионате Европы. Сколько у нас медалей?

Российские борцы вольного стиля завершили выступление на чемпионате Европы – 2025. В Братиславе команда Хаджимурата Гацалова завоевала восемь медалей, пять из которых оказались с золотым отливом. Также в активе два серебра и одна бронза. И только в двух весовых категориях – до 92 и 125 кг – россияне остались без наград.

И это лучшее выступление на турнире! У крепких сборных Азербайджана, Грузии, Албании, Болгарии и Греции только по одному золоту.

«Так давно не побеждал на крупных стартах»

Свой уровень подтвердил Заур Угуев, который первенствовал в неолимпийском весе до 61 кг. В решающей схватке чемпион Токио-2020 поборол армянина Арсена Арутюняна. Удивительно, но в медальной копилке россиянина до этого момента не было наград с европейского турнира.

«За день до финала мы с Арсеном Арутюняном обещали показать интересную борьбу, так оно и получилось. Сколько я боролся в финалах — схватки всегда складывались непросто. Здесь получилось, что я неожиданно улетел, и пришлось догонять, но я не волновался – был уверен в своей подготовке и знал, что смогу победить.

Заур Угуев в финале ЧЕ-2025 Фото: uww.org

Только в день финала, отдыхая, поймал себя на мысли, что уже так давно не побеждал на крупных стартах. Я уже даже позабыл этот момент, когда тебя приглашают на вершину пьедестала. Надеюсь, что дальше будет только так», — приводит слова Угуева пресс-служба ФСБР.

А вот другому олимпийскому чемпиону Заурбеку Сидакову Европа пока не покорилась. В весе до 74 кг он проиграл албанцу Чермену Валиеву.

Эту схватку можно назвать украшением соревнований. На последних минутах случилась завязка, которая повлекла за собой челлендж. До спорного момента по последнему результативному действию, при счёте 4:4, выигрывал Сидаков. Но рефери в итоге решили иначе и забрали баллы у россиянина.

Возвращение Баева и дебют Ибрагимова

Вообще, в Словакии состоялся ещё и важный камбэк – на ковёр вернулся Давид Баев. Чемпион мира в весе до 70 кг не выступал на международных стартах целых шесть лет. Тому виной были проволочки с документами и травмы. Но теперь это всё позади, ведь Давиду удалось завоевать также первое золото чемпионата Европы в карьере.

И это было очень убедительно! Две из четырёх схваток вольник заканчивал досрочно, а общий счёт набранных баллов составил 27 против одного. То самое очко он отдал в финале Арману Андреасяну из Армении.

Давид Баев с золотом ЧЕ-2025 Фото: uww.org

Ещё больше очков набрал триумфатор в весе до 65 кг Ибрагим Ибрагимов – разница по баллам – 37:2. Для спортсмена это первая крупная победа в карьере. Теперь он, выступая в олимпийском весе, стал одним из кандидатов на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, однако ему ещё многое нужно доказать.

Работы непочатый край также и у Начына Монгуша в весе до 57 кг. Ещё четыре года назад он стал вторым на ЧЕ-2021 в Варшаве, а уже сейчас забрал золото, одолев в финале серба Азамата Тускаева.

А среди тех, чья победа не вызывала сомнений, оказался Ахмед Усманов. Именно за ним оставались все последние крупные турниры в весовой категории до 79 кг.

Хорошим, но не блестящим результатом можно назвать серебро Магомеда Курбанова в весе до 97 кг и бронзу Артура Найфонова в весе до 86 кг. От бронзового призёра ОИ всё же ждали золота. Но у россиянина не задалась борьба в полуфинале. Там ему противостоял Магомедхабиб Кадимагомедов, выступающий за Беларусь.

Поражение со счётом 3:6.

Итоги турнира подвёл главный тренер Хаджимурат Гацалов.

«Я доволен качеством борьбы, которую показали ребята на чемпионате Европы. Команда прошла к ЧЕ хороший лагерь, и ребята показали хороший результат. К сожалению, есть спортсмены, которые могли выступить получше, они получили бесценный опыт, у них есть потенциал, чтобы добавить и на предстоящих главных стартах завоевать золотые медали.

Хотел бы отметить Магомеда Курбанова, который завоевал серебряную медаль, но он был включён в команду в последний момент, показал бойцовские качества, проявил характер и дал понять, что на него можно рассчитывать», — сказал Гацалов в интервью пресс-службе ФСБР.

Все свои победы российские вольники посвятили Бувайсару Сайтиеву, который несколько дней не дожил до своего 50-летия. Это очень достойный жест, который только украсил чемпионат Европы.