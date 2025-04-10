Россию снова обделили. Какие новые дисциплины появятся в программе Олимпиады?

Включили даже прибрежную греблю, а смешанные дуэты в синхронном плавании, где россияне — мировые лидеры, нет.

Исполком Международного олимпийского комитета утвердил программу Олимпийских игр – 2028 в Лос-Анджелесе. В США спортсмены разыграют 351 комплект наград в 36 видах спорта. Количество участников соревнований перевалит за 11 000 благодаря специальным квотам для «домашних» видов.

Разбираемся, какие медали будут разыграны впервые и как расширение программы скажется на России, если проблем с допуском не будет.

Всё спринтерское плавание — теперь и на Олимпиаде!

Начиная с Олимпиады в Лос-Анджелесе, все 50-метровые дистанции во всех стилях плавания включены в программу соревнований.

Ранее олимпийским был только «полтинник» кролем – эта дистанция дебютировала на Играх-1988 в Сеуле. А вот спринтерские заплывы в брассе, баттерфляе и на спине оставались только в программах чемпионатов мира. Но теперь в олимпийский бассейн добавили чистой скорости.

Это плюс для наших «спинистов» Климента Колесникова и Мирона Лифинцева. Но загадывать так задолго сложно – всякое ещё может случиться.

Теперь в бассейне будет разыгрываться 41 комплект наград.

Лучшего синхрониста в истории оставили без ОИ

Однозначный минус в водных видах – отсутствие в обновлённом перечне олимпийских дисциплин соревнований в смешанных дуэтах. Сколько бы МОК ни говорил про гендерное равенство, но в программе Игр по-прежнему только соревнования групп и женских дуэтов. 10 лет на чемпионатах мира не хватило микст-дуэтам, чтобы убедить спортивных чиновников в своей состоятельности.

Хотя в последнем чемпионате мира участвовали уже 15 смешанных пар, и это без России. Для наших спортсменов это тяжёлый удар, особенно для лучшего в истории синхрониста Александра Мальцева – по сути, амбассадора этого вида спорта в мире. Тренер Гана Максимова, которая долгое время работала с Мальцевым и его партнёршами, в сердцах заявила, что уходит из синхронного плавания, поскольку мотивации больше нет.

В футболе женщин стало больше, чем мужчин

На Олимпиаде-2028 будет изменена и программа футбольного турнира. В соревнованиях примут участие 16 женских команд и 12 мужских. Но тут всё справедливо: если для женского футбола Олимпиада – главный турнир, то для мужского – соревнования молодёжных сборных. У наших девушек шансы когда-нибудь сыграть на Олимпиаде станут немного выше, а вот у парней де-факто ничего не изменится – наши не могут пробиться на Олимпиады с памятного Сеула и легендарной победы над Бразилией в финале.

Везде равенство. Даже в прибрежной гребле

В водном поло и баскетболе 3х3 количество команд теперь станет равным – по 12 у мужчин и женщин. В боксе будет равное количество весовых категорий – по семь. В стрельбе из лука (впервые в истории в дисциплине «блочный лук»), настольном теннисе, гольфе, спортивной гимнастике пройдут смешанные соревнования.

В лёгкой атлетике добавится смешанная эстафета 4 по 100 м, а ещё смешанный спринт будет проведён в прибрежной (или пляжной) гребле. Это вообще необычная дисциплина, где надо сначала бежать по песку, затем – быстро запрыгивать в лодку и активно грести, а затем опять бежать по песку.

Увеличится количество медальных соревнований в скалолазании – теперь в боулдеринге и скалолазании на трудность награды будут разыгрываться отдельно.

Ну и вспомним ещё, что в Лос-Анджелесе хозяева проведут соревнования по «своим» дисциплинам – бейсболу/софтболу, крикету, флаг-футболу, лакроссу и сквошу. Шансы россиян отличиться в них фактически равны нулю.