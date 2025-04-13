Главный старт перед чемпионатом мира по плаванию. Что нужно знать о ЧР-2025 в Казани?

13 апреля в Казани стартует очередной чемпионат России по плаванию. Соревнования продлятся до 18 апреля, по их итогам будет сформирована сборная команда страны для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Зимний ЧМ по короткой воде в Будапеште вернул российских пловцов на международную арену, а турнир в 50-метровом бассейне должен стать настоящей проверкой на прочность для наших спортсменов. Но для начала им нужно доказать свою состоятельность в борьбе с соперниками на домашнем старте.

Где и когда пройдёт чемпионат России по плаванию?

Национальный чемпионат по плаванию в очередной раз примет Казань. Столица Республики Татарстан стала признанным центром водных видов спорта России, а Дворец водных видов спорта в Казани принимает крупные старты по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло с периодичностью раз в полгода или чаще. 12 апреля участники ЧР по плаванию приехали в Казань и начали тренировки в соревновательном бассейне, а спортивная программа чемпионата стартует 13 апреля и продлится до 18 апреля.

По традиции соревнований по плаванию сетка чемпионата делится на утренние квалификационные и вечерние, финальные и полуфинальные заплывы. Старт утренних заплывов каждый день в одно время – 9:00 мск, старт вечерней части запланирован на 18:00 до последнего дня соревнований и в 17:00 в заключительный день чемпионата. Церемония открытия соревнований пройдёт 13 апреля в 17:30.

Кто примет участие в чемпионате России по плаванию?

В соревнованиях примут участие пловцы со всей страны из более чем 72 регионов России. Всего – 811 спортсменов, которые разыграют 41 комплект наград.

Согласно регламенту объединённой Федерации водных видов спорта России (ранее – Всероссийской федерации плавания), к участию в чемпионате России по плаванию допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, вошедшие в 50 сильнейших в каждой спортивной дисциплине официального рейтинга ФВСР за период с 1 января по 21 марта 2025 года.

К соревнованиям чемпионата России по плаванию допускаются спортсмены не моложе 2011 года рождения, по спортивной подготовленности не ниже КМС.

Также в качестве исключения допускаются по согласованию с организаторами иностранные спортсмены, однако они выступают на ЧР вне конкурса.

В старт-листах чемпионата России по плаванию на длинной воде 2025 года значатся чемпионы и призёры Олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов, рекордсмены Европы и мира. В числе главных звёзд – Евгений Рылов, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Илья Бородин, Егор Корнев, Иван Гирев, Андрей Минаков, Павел Самусенко, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова, Арина Суркова, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова.

Кто из пловцов отберётся на ЧМ-2025 в Сингапур?

В марте этого года исполком Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) признал за чемпионатом России право быть официальным отборочным стартом к ЧМ по водным видам спорта – 2025 в Сингапуре.

При этом потенциальные участники ЧМ в Сингапуре должны получить нейтральный статус от World Aquatics. На данный момент он есть у 43 спортсменов из 811 участников ЧР в Казани. Среди тех, у кого есть нейтральный статус, турнир в столице Татарстана пропускают только Степан Гончаров и единственный участник плавательной программы Олимпиады-2024 в Париже из России Евгений Сомов.

Точные критерии внутреннего отбора Федерация водных видов спорта России объявит позднее, по практике прошлых лет в заявку включали победителя и серебряного призёра на каждой дистанции, при этом по второй квоте решение могло быть изменено тренерским советом и/или главным тренером сборной.

Расписание финалов чемпионата России по плаванию — 2025

13 апреля, воскресенье (старт вечерней программы — 18:00)

Мужчины. 200 м, вольный стиль

Женщины. 400 м, комплекс

Мужчины. 4х100 м, вольный стиль

Женщины. 4х200 м, вольный стиль

14 апреля, понедельник (старт вечерней программы — в 18:00)

Женщины. 50 м, спина

Мужчины. 400 м, вольный стиль

Мужчины. 100 м, спина

Женщины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 50 м, брасс

Мужчины. 100 м, брасс

Мужчины. 200 м, комплекс

Женщины. 800 м вольный стиль

Смешанная эстафета. 4x100 м, комбинированная

15 апреля, вторник (старт вечерней программы — в 18:00)

Женщины. 200 м, спина

Женщины. 100 м, вольный стиль

Мужчины. 100 м, баттерфляй

Мужчины. 800 м, вольный стиль

Смешанная эстафета. 4x100 м, вольный стиль

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

16 апреля, среда (старт вечерней программы — в 18:00)

Мужчины. 50 м, спина

Женщины. 50 м, баттерфляй

Мужчины. 200 м, брасс

Женщины. 100 м, брасс

Женщины. 400 м, вольный стиль

Мужчины. 50 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, комплекс

Мужчины. 4x200 м, вольный стиль

17 апреля, четверг (старт вечерней программы — в 18:00)

Женщины. 100 м, спина

Мужчины. 50 м, баттерфляй

Мужчины. 400 м, комплекс

Женщины. 1500 м, вольный стиль

Женщины. 4x100 м, вольный стиль

18 апреля, пятница (старт вечерней программы — в 17:00)

Мужчины. 100 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, брасс

Мужчины. 200 м, баттерфляй

Женщины. 100 м, баттерфляй

Мужчины. 1500 м, вольный стиль

Женщины. 200 м, вольный стиль

Мужчины. 50 м, брасс

Мужчины. 200 м, спина

Женщины. 50 м, вольный стиль

Мужчины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Женщины. 4x100 м, комбинированная эстафета

Где можно посмотреть ЧР по плаванию?

Для всех любителей водных видов спорта будет организован показ соревнований из казанского бассейна в полном объёме. Предварительные утренние заплывы покажут в формате технической трансляции без комментатора в официальной группе «ВКонтакте» Всероссийской федерации плавания (ВФП) через платформу «VK Видео», а также на сайте Всероссийской федерации водных видов спорта (ВФВВС).

Вечерние сессии чемпионата России, во время которых пройдут решающие финальные и полуфинальные заплывы, в прямом эфире покажут на каналах холдинга «Матч ТВ», на онлайн-ресурсах холдинга, также трансляция будет дублироваться в соцсетях и на официальном сайте Всероссийской федерации водных видов спорта.