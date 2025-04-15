«Это покушение на убийство». Велогонщика ударили бутылкой, но он всё равно выиграл!

В велоспорте есть такая традиция: проводить каждый год на севере Франции в апреле однодневную велогонку. Ещё с 1896 года зрители между городами Париж и Рубе становятся свидетелями битвы сильнейших на двухколёсных болидах. Прямо скажем, это испытание не для слабаков!

В 2025-м гонка «Париж – Рубе» покорилась нидерландскому гонщику Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck), который преодолел дистанцию длиной 259,2 км за 5 часов 31 минуту и 27 секунд.

На 1.18 от него отстал словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG), а тройку замкнул датчанин Мадс Педерсен (Lidl-Trek) с отставанием в 2.11.

Победителей не судят, а нарушителя — да

Чемпион «Париж – Рубе» к своей победе шёл в прямом смысле через препятствия и сложности. Мало того, что трасса дистанции была далеко не в идеальном состоянии из-за прошедших накануне дождей, так ещё и люди на трассе мешали. В прямом смысле этого слова.

За четыре отрезка до финиша один из зрителей кинул в лицо нидерландца бутылку. К счастью, обошлось без травм, нарушитель сдался полиции. Им оказался бельгиец, который уже сожалеет по поводу своего необдуманного действия.

«Это не должно остаться безнаказанным. Это была полная бутылка воды, было очень больно. Если бы я получил этой бутылкой по носу, он сломался бы. Надеюсь, полиция установит личность человека, потому что должен быть суд. Это покушение на убийство. Если Международный союз велосипедистов не предпримет никаких действий, то мы сделаем это с командой», – приводит слова спортсмена Sporza.

Уже потом у ван дер Пула был прокол – пришлось менять велосипед. Эта ситуация не выбила гонщика из равновесия, но знатно потрепала нервы.

Итоговый результат того стоит – Матье выиграл «Париж – Рубе» в третий раз в карьере и приблизился по победам в Монументах (самых значимых велогонках в туре. – Прим. «Чемпионата») к сильнейшим мира сего. Таковых на его счету уже семь, на один больше, чем у Тадея. Впереди по победам – ирландец Шон Келли (9) и бельгиец Рик ван Лой (8).

«Победа очень много значит для меня. Это была очень тяжёлая гонка. Не ожидал, что так рано выйду в лидеры. Я боролся со встречным ветром на брусчатке, но отдавал все силы вплоть до финиша.

Трижды выиграть «Париж – Рубе» – это нечто особенное. О таком не задумываешься, когда начинаешь участвовать в гонках, потому что этот старт, в котором ноги играют не меньшую роль, чем удача. Совершенно необыкновенно», — приводит слова ван дер Пула пресс-служба велогонки «Париж – Рубе».

Окровавленный, но не сломленный

Тадей Погачар, стиснув зубы, ехал за нидерландцем и в какой-то момент даже пытался атаковать. Но его самого настигли трудности.

За 40 км до финиша, когда оба гонщика были в лидерах, словенец не справился с управлением на брусчатке и упал на повороте. Он травмировал левое запястье и менял велосипед из-за прокола передней шины. Дебют в этой однодневке не обошёлся без последствий: кровь на руке подчеркнула сложные условия старта.

Тадей Погачар Фото: Кадр из трансляции

«В том моменте, когда я упал, я думал о преследовании. Просто не заметил поворот и не смог вовремя затормозить. Такое случается. Я хотел вернуться в группу лидеров, но отставание было уже слишком велико. Когда сменил велосипед, то просто надеялся добраться до финиша как можно скорее.

Возможно, я вернусь на «Париж – Рубе» в следующем году. Мне понравилась атмосфера, удивительное количество людей на трассе», — приводит слова Погачара пресс-служба велогонки.

Впереди целый сезон, и противостояние двух сильнейших велогонщиков планеты только набирает обороты. Ну а однодневка во Франции стала блестящим прологом к грядущей битве Погачара и ван дер Пула.

Сможет ли словенец взять реванш?