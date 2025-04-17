Россия с боем вернула себе золото в синхронном плавании. Интервью с нашей чемпионкой

Весна 2025 года стала прорывной для российских синхронисток. Они получили возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и проверили свои силы на этапе Кубка мира в Египте.

Лучше всего получилось у Майи Дорошко и Татьяны Гайдай – девушки добыли золото в технической программе женских дуэтов. Впрочем, победа далась нелегко: за время отсутствия наших девушек мир синхронного плавания сильно изменился, и дело не только в отношении судей или соперниц.

Майя Дорошко рассказала «Чемпионату» о непростой победе и дальнейших планах. Спойлер: девушки нацеливаются на чемпионат мира – 2025.

«Правила перевернулись с ног на голову»

– Майя, поздравляю с возвращением, с медалью! Каково тебе вообще было вернуться на международную арену? Что чувствовала?

– Это было очень волнительно. И тренеры волновались, и мы сами. Было очень непривычно. Но мы были рады увидеть, что за время нашего отсутствия в целом не потеряли своих лидирующих позиций.

– Ты одна из немногих девушек в команде, кто выступал ещё до 2022 года. Синхронное плавание сильно поменялось без нас?

– Да. Оно сейчас выглядит совершенно по-другому. Правила перевернулись с ног на голову. Сейчас мы идём по пути художественной гимнастики и фигурного катания, где спортсмены выполняют определённый набор заявленных элементов. Риск стал гораздо выше, а программы — очень похожи одна на другую. Элементов мало, они не очень разнообразные, и, разумеется, страны, которые рассчитывают на высокие места, ставят все самые сложные движения, поэтому наполнение программ у всех стало примерно одинаковым.

– Как это сказалось на российских программах? Сильно ли их пришлось адаптировать под действующие международные правила?

– Конечно. Сейчас в синхронном плавании наибольшее количество баллов можно набрать за счёт связок, исполнения элементов ногами. И если раньше у нас было очень много таких интересных связок, вариаций, как ногами показать образ, то сейчас, чтобы набрать сложность и не проиграть, приходится ставить однообразные движения, которые прописаны в каталоге.

Выступление российских синхронисток на этапе Кубка мира в Египте Фото: РИА Новости

На программу даётся 2 минуты 45 секунд. И за это время нужно сделать шесть обязательных связок, которые длятся примерно по 20 секунд каждая, плюс как-то отдышаться и что-то показать руками. На какую-то артистичность и креатив ногами у нас остаётся совсем мало времени. Но другие страны находятся в таком же положении, перестраиваться приходится всем.

– До отстранения ты была одной из самых юных спортсменок в сборной, а теперь фактически стала лидером. Есть ли какой-то груз ответственности?

– Вообще, да, немного есть. Так получилось, что в последнее время я немного отошла от команды, где выступают в основном молодые девочки. Два года я была в дуэте со Светой Колесниченко, она старше меня, опытнее, всё-таки трёхкратная олимпийская чемпионка. И я по сравнению с ней чувствовала себя школьницей (улыбается), всегда тянулась за ней. А сейчас я чувствую, что самая старшая в команде. Смотрю иногда на молодёжь и думаю: мне бы их силы и возраст (улыбается). На недавнем старте Кубка мира мы были вместе с девочками из юниорской сборной, однако мы хорошо общаемся, помогаем друг другу, отношения хорошие. Они ко мне на вы, конечно, не обращаются, но, как мне кажется, подходят с некоторым уважением (смеётся).

– Приходилось ли что-то подсказывать более молодым девочкам? Многие из них ведь впервые выступали на международной арене.

– Чаще всего я, конечно, общаюсь со своей напарницей – Таней Гайдай. Конечно, пытаюсь делиться с ней своим опытом и своими мыслями. Не знаю, помогает ли это Тане (улыбается), но если чувствую, что могу что-то подсказать, дать какой-то совет, то, конечно, делаю это.

– Сложно было адаптироваться к новой партнёрше?

– Да, мне было очень сложно. Да и до сих пор очень сложно. Когда перешла в дуэт, я доводила свою работу, свою технику до уровня Светы Колесниченко. То есть как делает Света – так должна делать и я. А Таня – просто другой человек, приходится ко всему привыкать по-новому. Простой пример: в дуэте со Светой всегда спешила я, сейчас же спешит Таня, а я опаздываю, и приходится к этому привыкать. Но наш совместный путь только начался, пока всё идёт хорошо. Думаю, что и дальше всё у нас будет получаться.

«Иностранцы подходили, мол, скучали по вам»

– Как оценишь ваше выступление на Кубке мира?

– Могу честно сказать: это был не самый лучший наш подход. На это повлияло несколько факторов. Во-первых, было волнение от того, что это был наш первый международный старт за долгое время. Во-вторых, был сильнейший ветер, с которым мы никогда прежде не сталкивались. А когда стоишь вниз головой двумя ногами вверх и тебе ещё нужно ветру сопротивляться, это непросто. Плюс ко всему сначала ещё музыка под водой была очень тихой. К середине связки музыку сделали очень громкой, Таня говорила, что она аж задёргалась. И только потом опустили громкость до приемлемого уровня. И как раз с середины мы сделали свою программу хорошо. Хотя понятно, что на соревнованиях нужно быть готовыми ко всему. Теперь мы это знаем.

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай Фото: Пресс-служба ФВВСР

– Но золото-то всё равно есть!

– Ну да (улыбается). Но там на всех повлияла погода. Да, кстати, ветром ещё песок намело в воду, и была плохая видимость. Поскольку у нас сейчас важна точность доворотов, нужно постоянно видеть друг друга, а ориентироваться было тяжело. Нам повезло, что мы выступали первыми, потому что дальше с видимостью стало ещё хуже – девочки в некоторых дуэтах вообще в разные стороны расплывались. Вот как-то так всё для нас и сошлось. Хотя, думаю, судьи не ожидали, что мы будем первыми: оценки-то у нас были не самые высокие, а выиграли мы именно за счёт заявленной сложности композиции.

– То есть какие-то нюансы по судейству всё-таки есть? Насколько справедливо мнение, что судьи ставят чуть повыше тех, кто постоянно в топе, к кому они привыкли? От нас отвыкли, получается?

– Да, наверное, отвыкли. И даже привыкли, что нас нет (улыбается). Но мы вернулись и будем надеяться, что это надолго. Нужно показать себя во всей красе на чемпионате мира, сделать всё так, чтобы у судей не осталось никаких шансов поставить нам низкие оценки. Будем над этим работать.

– Негатива со стороны других команд не было?

– Нет, я ничего не заметила. Никаких агрессивных высказываний, ничего. Там был разминочный зал, где мы все вместе находились, оставляли свои вещи. И в зале были все страны, и ничего такого там не было. Наоборот, подходили некоторые тренеры, говорили, мол, скучали по вам. Все, кого мы встречали в отеле или в бассейне, нам улыбались. Никакого негатива не было.

– История с украинками, покинувшими церемонию награждения, как-то сказалась на вашем настроении или не обратили на неё внимания?

– Честно говоря, не обратили. У нас есть традиция – пожимать соперницам руки на награждении. Мы этой традиции никогда не изменяли и изменять не будем. А хотят ли это делать соперники – это их дело. Награждение получилось отличным, фотографии – тоже. На наше настроение это не повлияло.

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«Это была больше не радость, а облегчение»

– Ты сказала, что в бассейне был песок. Как это ощущалось?

– Вода была немного мутная. Плюс светит солнце, возникают какие-то блики – ориентироваться было непросто. Благо на дне бассейна были расчерчены полоски, по которым можно было ориентироваться. В момент выступления я, честно говоря, о песке не думала. Важно было ничего на забыть, выполнить все элементы, не отплыть от партнёрши. Но видимость, конечно, была плохой: по 10-балльной шкале я бы, наверное, оценила на три.

– Ощущается ли нынешнее золото как-то иначе по сравнению с медалями, добытыми до отстранения российских спортсменов?

– На самом деле, да. Прежде была уверенность в том, что у нас всегда самые интересные программы, самые необычные образы. А сейчас из-за этого каталога с обязательными элементами, конечно, стало тяжелее. Поэтому очень переживала, если честно. По новым правилам цена даже минимальной ошибки очень высока. Но я рада, что мы справились.

– Есть ли в синхронном плавании ограничения по костюмам для нас? Понятно, что они должны быть без государственной символики. Но можно ли, допустим, медведя на костюм нанести?

– Разумеется, так как мы выступаем в нейтральном статусе, не должно быть никаких опознавательных государственных признаков, чтобы на купальниках не присутствовал триколор. Допустим, у Татьяны был бело-синий купальник на соло, однако они его спокойно приняли, не обратили никакого внимания. Обычно ещё говорят, что нельзя выбирать слишком открытый, откровенный купальник, но это касается всех. А для нас – ещё цвета.

Майя Дорошко Фото: Егор Алеев/ТАСС

– В художественной гимнастике было правило, что все должны выступать в нейтральном голубом цвете. Естественно, это вызывало вопросы, ведь голубой цвет не всегда подойдёт под какую-то конкретную постановку.

– К счастью, у нас в этом плане выбор посвободнее.

– Прежде россиянки постоянно были первыми. Было ли у тебя какое-то внутреннее давление из-за вероятности оказаться не на первом месте?

– Да, я очень переживала из-за того, что наконец-то дождалась международного старта и всё хорошо. И мы не будем первыми?! И когда узнала, что выступил последний, 29-й дуэт, и поняла, что мы первые, то подумала: «Слава богу!» Это была больше не радость, а облегчение.

– У российской команды второе место в медальном зачёте – поделили с Китаем. Уступили испанцам, у которых были и мужские соло, и смешанные дуэты. Есть ощущение, что это достойный результат.

– Да, очень достойный. Наши юниоры себя очень хорошо показали. Девочки – огромные молодцы, тренеры очень хорошо отработали программу в очень короткий срок. Я считаю, что была проделана колоссальная работа, и мы можем дальше рассчитывать на призовые места.

«У меня не было инициативы, опустились руки»

– Олимпиада прошла мимо тебя. Добавило ли это какой-то спортивной злости, желания дальше рвать всех за это несправедливое решение?

– Если честно, то нет. Я немного другой человек. Бывают люди, на которых кричат, ругаются, пытаются вызывать в них злость – и они в ответ доказывают всё. Мне, наоборот, надо, чтобы меня хвалили (улыбается). Когда понимаю, что у меня получается, тогда хочется ещё большего достигать.

Майя Дорошко Фото: Из личного архива спортсменки

Изначально я пропустила Олимпиаду в 2021 году. Ну как пропустила – я и не рассчитывала на неё поехать. Однако всё равно работала сезон, с девочками ездила на чемпионат мира и на предолимпийский сбор. Но они дальше поехали в Токио, а я – домой. А в 2024-м мне было, с одной стороны, легче, так как были новые правила, и я понимала, что мы в них пока не очень сильны. Думаю, у нас было бы очень мало шансов победить. Однако, конечно, мне было обидно, что я пропускаю уже вторую Олимпиаду. После этого решила, что просто буду отталкиваться от своего самочувствия, 25 лет – это серьёзно. Если буду понимать, что мне по силам и я вывожу, то буду продолжать. Если психологически, морально, физически не вывожу, то… Олимпиада для меня не мастхэв. Я буду готова отступить.

– Трудно дался момент осознания, что Олимпиада опять уплыла?

– Да. Я понимала, что хотела бы съездить на Олимпиаду, причём съездить в составе со Светой Колесниченко, которая для этого оставалась. Понимала себя, успокаивала. Не могу сказать, что прямо сильно горевала, потому что знала об этом заранее. Всё-таки Олимпиада прошла в 2024-м, а мы стали задумываться о том, что нас никуда не пустят, уже в 2022-м (улыбается). Было время с этим смириться, подойти плавно. Но в целом это, конечно, обидно.

– Пострадало целое поколение. И это очень грустно.

– В синхронном плавании всегда так было, что главный тренер делала выбор в пользу опытных спортсменок. Конечно, в уникальных случаях ставили и молодых, однако всегда в приоритете были те, у кого уже есть олимпийские медали. Обидно, что молодые девочки, которые могли стать олимпийскими чемпионками, пропускали Игры, а там уже были двукратные чемпионки.

Не мне судить, но это взгляд человека, у которого, к сожалению, Олимпиады не было. Понимаешь, что ты такая не одна и много хороших спортсменок заканчивали из-за этого карьеру. Просто из-за того, что по каким-то причинам не смогли дойти до Олимпиады. Это грустно.

«У нас прицел именно на чемпионат мира»

– Очень хочется верить, что всё наладится. А насколько трудно было поддерживать мотивацию во время изоляции? Одни говорят, что это тяжело, другие – что это возможность стать лучше. Как было у тебя?

– Было очень тяжело. Сужу по себе: я сильно расслабилась. Наши старты – это немного другое. Опять же, все свои, судьи наши, сборная. А с кем может соперничать сборная России? Все понимают, что ни с кем. Несмотря на то что мы следили за соревнованиями, могу за себя сказать, что ни один турнир не посмотрела полностью. Одно-два выступления. Могла посмотреть Китай и ещё кого-нибудь. Всё – мне это было неинтересно, не цепляло ничего.

Мотивация появилась, когда нам сказали, что есть вариант поехать на Кубок мира. Разумеется, не хочется быть таким человеком, который поедет на международный старт и впервые за 25 лет получит не первое место. Поэтому была мотивация не упасть в грязь лицом. А до этого было очень тяжело.

Сложно было и перестраиваться под новые правила. Мы с Таней поставили новый технический дуэт, изменили полностью наш произвольный дуэт. И это было очень тяжело. Я ощущала, что не хочу ничего ставить, жду, пока Татьяна Евгеньевна или Таня что-то предложит, у меня не было никакой инициативы. Понимала, что это неправильно, но у меня просто опустились руки. И вот только недавно окончательно поняла, что надо брать себя в руки: либо работать дальше, либо уже не занимать чьё-то место в сборной.

– Есть ли у тебя какой-то план по международным и российским выступлениям? Где ты будешь соревноваться дальше?

– Мы даже в Египте продолжали тренироваться в отеле, в открытом бассейне, потому что готовились к чемпионату России. Мы уезжаем в Екатеринбург 21 апреля. А 23-го с Таней выступаем в техническом дуэте. И всё – на этом наши выступления на чемпионате России заканчиваются, мы возвращаемся домой, и у нас небольшая передышка. А потом заезжаем на сбор и продолжаем упорно готовиться к чемпионату мира уже в Сингапуре. Он будет в середине июля. Прям плотно будем готовиться. У нас перед этим даже будут сборы для акклиматизации, чтобы привыкнуть к часовому поясу.

– А ожидаются ли какие-то выступления на турнирах в Европе? Или из-за возможных проблем с логистикой и документами вы их избегаете?

– Мы выстраиваем свой график так, чтобы нам было удобно выступить, передохнуть, что-то подготовить. Мы поняли, что нам удобнее всего ехать в Египет, а не в Париж или в Канаду, после этого спокойно показать один дуэт на чемпионате России и дальше готовиться к чемпионату мира, ни на что не отвлекаясь. У нас был вариант поехать на турнир в Венгрию в конце июня, но мы с тренерами решили, что игра не стоит свеч. Мы выступим, потратим силы, не восстановимся к ЧМ, а там же будут и полуфиналы, и финалы. Это гораздо тяжелее. Решили, что нас устраивает уже имеющееся расписание. Не планировали много выступать. Прицел у нас именно на чемпионат мира.