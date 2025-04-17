Шахматной королевой мира осталась китаянка. Такого разгромного матча давно не было!

В апреле завершился очередной матч на первенство мира среди женщин. Такого разгрома не было уже очень давно! Действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай) очень тяжело начала поединок с соотечественницей Тань Чжунъи. Казалось, что у действующей обладательницы титула большие проблемы в технической стадии – Цзюй отдала во второй партии совершенно ничейное окончание. Потом мужественно сравняла счёт, а в четвёртой партии снова оказалась на грани катастрофы.
После четырёх партий счёт был равным – 2:2, и выглядело, что по игре Тань смотрится даже немного предпочтительнее чемпионки. Но дальше случилось невероятное – претендентка уступила в четырёх партиях подряд! Счёт стал 6:2, и борьба фактически закончилась – после короткой ничьей в девятом поединке Цзюй Вэньцзюнь защитила своё звание.
В последний раз подобное случалось аж в 2013 году, когда другая великая китаянка Хоу Ифань (вторая в истории по рейтингу после легендарной венгерки Юдит Полгар) сокрушила украинку Анну Ушенину. Более ранние разгромы в женских титульных матчах с разницей в четыре очка и больше зафиксированы аж в 90-е годы. Такое случалось, да, но не часто.
На самом деле, этот матч для Поднебесной считался важнейшим, его ждали с большим интересом. Ведь встречались две сильнейшие китайские шахматистки современности, если не считать ударившуюся в учёбу и работу Хоу Ифань. Кроме внушительного денежного приза, для победительницы по древней технике китайских мастеров из стекла был изготовлен удивительный трофей – в центре экспозиции розовый пион – в китайской культуре «король цветов», символизирующий процветание, грацию и красоту.
Стоит отметить, что это был матч-реванш. В 2018 году обе спортсменки, тогда ещё очень молодые, уже встречались в поединке за мировую корону. Тогда в правилах розыгрыша звания чемпионки мира среди женщин действовала старая система – в одном цикле чемпионка выявлялась в нокаут-турнире, а в следующем она проводила матч с победительницей Гран-при. Собственно, из-за этой мудрёной системы Хоу Ифань и перестала выступать в женских турнирах – сказала, что ей надоела эта постоянная круговерть ничего и никому не доказывающих состязаний.
В 2018-м Тань была чемпионкой: годом ранее она вырвала победу в финале нокаута у украинки Анны Музычук. В страшной битве Цзюй победила с минимальным счётом, и с этого момента новая королева шахматного мира стала непобедимой – выиграла матчи у россиянки Александры Горячкиной и китаянки Лэй Тинцзе, а также один нокаут-турнир, где в финале повергла россиянку Александру Лагно. Поэтому поединок 2025 года отличался особой принципиальностью – Тань Чжунъи не собиралась мириться с ролью второго номера китайских шахмат и жаждала всеобъемлющего реванша.
Тань Чжунъи
Фото: Anna Shtourman/FIDE
Не надо считать китайский спорт неким единым целым, дружной командой, как это выглядело в СССР. Несмотря на коммунистический строй в стране, в Китае есть несколько центров силы: Пекин, Шанхай, Чунцин, Данчжоу и другие, и все они со страшной силой конкурируют друг с другом. Везде есть свои лидеры, на которых делает ставку местное руководство.
В этот раз матч проводился в двух городах: Шанхай и Чунцин – это родные города двух участниц. По жеребьёвке чемпионка мира начинала дома. Но даже переезд к своим болельщикам в итоге не помог Тань.
Интересно, что Цзюй Вэньцзюнь по-прежнему помогает её постоянный секундант гроссмейстер Ни Хуа, также секундировавший экс-чемпиону мира среди мужчин Дин Лижэню в недавнем матче с индийцем Гукешем Доммараджу. Однако выбор участницами матча других членов своих команд показал, что они, кажется, боятся доверять кому-то в своей стране (а вдруг он тайно симпатизирует сопернице?!) и делают ставку на иностранцев.
Цзюй Вэньцзюнь
Фото: Anna Shtourman/FIDE
В штаб чемпионки вошёл российский гроссмейстер Максим Матлаков, не раз помогавший нашим юниорам и многократно бывавший в штабе ведущих отечественных игроков, в том числе и Яна Непомнящего. У Тань Чжунъи в секундантах отец и сын — Джеффри Шонг и его отец Уэйн. Шонг – сильный американский гроссмейстер китайского происхождения, игрок сборной.
Начало матча действительно осталось за Тань Чжунъи, но в дальнейшем штаб чемпионки смог полностью переиграть своих оппонентов. Матлаков и Ни Хуа за считаные дни коренным образом перестроили игру Цзюй Вэньцзюнь. Это наложилось на срыв претендентки, и получился подлинный разгром.
В пятой партии блестящая дебютная подготовка чемпионки и её тренеров привела к дебютной во многом победе – Тань боролась до последнего патрона, но была обречена. А дальнейшее напоминало известную пословицу «не за то отец сына бил, потому что тот играл, а за то, что отыгрывался». Претендентка пыталась рисковать, чтобы отыграться и вернуть в матч интригу, но Цзюй раз за разом ловила её на этом и увеличивала отрыв.
Тань Чжунъи (Китай) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай)
Матч за звание чемпионки мира — 2025. Шестая партия
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Тань Чжунъи (Китай)
Матч за звание чемпионки мира — 2025. Седьмая партия
Итак, Цзюй Вэньцзюнь – уже пятикратная шахматная королева и одна из величайших чемпионок в истории. Она получила год на отдых и теперь может наблюдать за гонкой претенденток в Гран-при ФИДЕ, где пока особенно высоки шансы у россиянки Александры Горячкиной, украинки Анны Музычук и восходящей китайской суперзвезды Чжу Цзиньэр.