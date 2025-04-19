Громкий скандал в футзале. Белорусов хотят оставить без Евро-2026 из-за политики

С серьёзной проблемой столкнулись власти стран Балтии на фоне скорого проведения чемпионата Европы по мини-футболу. Трудности у них появились аккурат после того, как на турнир отобралась сборная Беларуси. Загвоздка в том, что соревнования пройдут в Латвии и Литве, где власти активно выступают против всего, что связано с Россией и Беларусью.

«Готовим жёсткое решение»

Из-за сложившейся военно-политической ситуации не все хотят видеть белорусских футболистов в Риге и Каунасе. Президент Литовской федерации футбола (ЛЛФ) Эдгарас Станкявичюс заявил, что вопрос участия Беларуси в турнире обсуждают с УЕФА и Украинской федерацией футбола.

«ЛФФ совместно с Латвийской и Украинской федерациями футбола активно занимается ситуацией, связанной с участием белорусских спортсменов в чемпионате Европы по футзалу. Сейчас литовская сторона ведёт переговоры с институциями нашей страны, поскольку необходима государственная поддержка в отношении закона, запрещающего въезд спортсменов из этой страны на территорию Литвы. Также ведутся переговоры с УЕФА. Как только будут получены необходимые ответы, литовская, латвийская и украинская федерации объявят о своём решении, которое будет очень жёстким».

Сборная Беларуси по футзалу Фото: mini-football.by

Непонятно только одно – какое отношение к проведению Евро в Литве и Латвии имеет Украинская федерация футбола. Хотя, наверное, это просто показатель «самостоятельности» стран Прибалтики в наши дни. Если власти Литвы и Латвии не могут принять решение о въезде (или отказе на въезд) белорусских спортсменов в свои страны без участия футбольных чиновников из Украины, то больше к этому добавить нечего. И так готовый анекдот.

Глава Латвийской федерации футбола Вадим Ляшенко тоже высказался:

«В конце нынешней или в начале следующей недели у нас будет чёткое решение, как всё будет происходить. Сейчас много неопределённостей. Мы знаем, что в Латвии не сможем организовать матч, в котором будет участвовать Беларусь. Мы не можем этого сделать ни с юридической, ни с этической точки зрения. Пока идёт коммуникация, и, когда у нас будет чёткая позиция от УЕФА, мы обязательно проинформируем общественность».

Чемпионат Европы пройдёт с 18 января по 6 февраля 2026 года.

А что скажет УЕФА?

Власти Латвии и Литвы сами создали себе все эти проблемы. Юридические трудности, о которых говорит Ляшенко, – это законы стран, которые предусматривают якобы предотвращение угрозы безопасности.

Неужели Латвия и Литва не ожидали, что Беларусь сможет отобраться на континентальный турнир? Да, выход белорусов из группы досрочно и без единого поражения удивил многих, но это не было совсем уж невероятным сценарием, который никто не мог предусмотреть заранее.

Есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.

Первый – предусмотреть, какое-то исключение, которое позволит белорусам принять участие в чемпионате Европы. Тогда об этом скандале все довольно быстро забудут. Практика показывает, что российские и белорусские спортсмены не создают угроз национальной безопасности тем странам, куда приезжают соревноваться, хотя сама эта формулировка выглядит смешно.

Второй – опозориться и попытаться исключить белорусов.

Глава УЕФА Александер Чеферин Фото: Clive Mason/Getty Images

Третий – придумать какой-то странный формат, в котором белорусы будут играть где-нибудь не в Прибалтике, а по соседству в Германии или Польше. В этом случае возникают десятки сложностей, и в первую очередь интересно, как отреагируют на всё это потенциальные соперники Беларуси.

Четвёртый – отказаться от проведения турнира.

Если Латвия или Литва не изберут первый вариант, а остановятся на любом другом, то возникает следующий закономерный вопрос – а как поведёт себя УЕФА? На главную футбольную организацию Европы оказывают давление страны-хозяйки предстоящего турнира, которые едва ли не в лоб говорят о нежелании видеть белорусов на своих площадках. В то же время глава УЕФА Александер Чеферин не раз высказывался о желании преодолеть раскол, образовавшийся в 2022 году, и даже вернуть в турниры Россию.

Кажется, это большая проверка на прочность для УЕФА.

Следим за развитием событий. Это важно и с точки зрения того, что будет происходить уже в ближайшем будущем с российским футболом.