«Могу составить Маршану конкуренцию». Российский пловец будет биться с мировым лидером

Из всех видов плавания наибольшее восхищение у многих болельщиков вызывает комплекс – здесь спортсмены должны на высоком уровне владеть всеми четырьмя основными стилями. А особое уважение положено тем, кто заявляется на дистанцию 400 м комплексом, где поочерёдно надо проплыть по «сотке» каждым стилем. Недаром про тех, кто решается на подобное, говорят как о железных людях.

На Олимпиаде в Париже 400 и 200 м комплексом забрал француз Леон Маршан, показавший уровень Майкла Фелпса в его лучшие годы. Но во Франции не было россиянина Ильи Бородина. На юниорском уровне он регулярно обыгрывал Леона и готов был показать себя ещё четыре года назад на Олимпиаде в Токио. Тогда поездке российского парня на Игры помешал коронавирус, затем Илья вместе со всей национальной командой попал под международный бан.

Свой высочайший уровень Бородин доказал в декабре на ЧМ в Будапеште в 25-метровом бассейне, однако, как признаётся и сам Илья, настоящей проверкой станет летний ЧМ в Сингапуре на длинной воде. На чемпионате России в Казани 22-летний спортсмен из Брянска квалифицировался на этот старт, а затем поделился с «Чемпионатом» своими ожиданиями от первого в карьере большого турнира.

«Важно научиться плавать одному»

– Илья, какую оценку поставите себе за этот чемпионат России? Насколько вы довольны собой?

– Точно скажу, что выступал в Казани далеко не в своей оптимальной форме. Я не могу разбрасываться сейчас какими-то конкретными цифрами и не хочу этого делать, но средний уровень выдержал. Нормально выступил.

– Пока российские пловцы находились в изоляции от международных стартов, на пик формы выходили к чемпионату России – чтобы показать на ЧР свой лучший результат. Сейчас вернулись к прежним тренировочным планам?

– Сроки примерно те же остались. Раньше у нас были чемпионат России и финал Кубка России примерно в те же даты. Сейчас – чемпионат России и чемпионат мира. Фокус в любом случае всегда был на лето, летом всегда лучше плывётся. Было либо четыре месяца подготовки, либо восемь, чем больше – тем лучше. Но в целом на пик где-то к июлю по личным ощущениям я выходил всегда.

– У вас очень сложная во всех смыслах дисциплина, спортсменов высокого класса в которой не то что внутри России, а во всём мире не так много. Сложно было без спарринга в изоляции?

– Нужно учиться плавать одному, я, в принципе, уже это умею. Когда прилетишь на крупные старты, конкуренция сама по себе появится. Никогда такого не бывает на соревнованиях высочайшего уровня, чтобы никого не было из сильных соперников, всегда в борьбе.

Илья Бородин на ЧР Фото: РИА Новости

– Получается, сейчас вы отталкиваетесь только от себя и своих секунд?

– Верно, нужно смотреть чисто по своему результату и состоянию. А вот когда уже приеду на чемпионат мира, там будет анализ соперника, тактика другая. Пока что есть – то есть.

– Два с половиной года изоляции помогли научиться соперничеству с самим собой?

– Вынужденно учился. Но всегда приятно, когда рядом есть сильные соперники, в том числе те, кто сильнее тебя. Когда обгоняешь тех, кто сильнее тебя – это очень приятное чувство. Вы вместе растёте через эту конкуренцию.

«В Сингапуре медального фурора не будет»

– Когда вы летели в Будапешт на ЧМ-2024, был ли внутренний страх за результат? Долгое время находились внутри «пузыря» и теперь наконец-то увидите свои реальные возможности.

– В Будапеште мы всё-таки были на чемпионате мира по короткой воде, с длинной водой это не сравнить. К тому же это был постолимпийский ЧМ, не сказать, чтобы не сильно важный, однако он никогда не славился серьёзным составом участников. Так что в каком-то смысле нам повезло с выбором соревнования для возвращения.

– Получается, практически на лайте вернулись?

– Да, нам дали лайтово, спокойно вернуться, быть уверенными в себе. А сейчас уже готовимся к ЧМ на длинной воде, вот Сингапур будет настоящей проверкой для всей сборной.

Карсон Фостер, Илья Бородин и Альберто Раццетти на ЧМ-2024 Фото: TIBOR ILLYES/EPA/ТАСС

– Тем не менее ажиотаж вокруг ЧМ в Будапеште в России был значительным. Вы же понимали, что нужно спокойнее воспринимать все эти победы?

– Не то чтобы спокойнее… Здорово что люди радовались, и мы тоже радовались этим медалям. Тут главный момент был в том, что мы наконец-то куда-то в принципе поехали. Пловцы первые в принципе куда-то отправились полноценной большой командой, большим составом на крупный старт. Этому можно было порадоваться.

Ажиотаж был вокруг события, вокруг медалей, но сейчас медалей будет меньше, в Сингапуре такого фурора уже не будет – все заранее должны это понимать. Можно хайпить, надеяться, но что из этого получится – покажет время. Будем стараться, чтобы всё получилось.

– И всё-таки радостно, что ранее вызывавший скромный интерес ЧМ на короткой воде стал событием национального масштаба.

– Будапешт показал, что в России есть интерес к плаванию, что людям нравится этот вид спорта, и, если мы станем показывать хорошие результаты – за нами будут следить. Со своей стороны продолжим побеждать, стараться вместе развивать российское плавание и надеяться, что интерес не будет угасать со временем. Что плавание станет только популярнее.

– Свою собственную популярность ощутили после ЧМ в Венгрии?

– В моменте, конечно, было заметно, как люди следят, узнают, спрашивают. Но вот как быстро это пришло, так же быстро достаточно и ушло. Как только приехал к себе домой после Будапешта, ощутил себя звездой, однако сейчас уже хайп давно прошёл.

«Леону Маршану проще в плане отбора»

– ЧМ в Сингапуре станет для вас первым большим стартом на длинной воде со времён Олимпиады в Токио, на которой вам так и не удалось выступить из-за коронавируса. Есть в связи с этим дополнительное волнение?

– Историю с пропуском Игр в Токио я не хочу обсуждать, уже перевернул эту страницу. Смотрю в будущее. Волнение определённое присутствует, я не был раньше на чемпионатах мира по длинной воде ни разу в карьере. Да, был на чемпионатах Европы, плыл короткую воду, однако большой чемпионат мира станет для меня первым в жизни, поэтому будет любопытно проверить свои возможности.

– Смотрите уже сейчас расклады по возможным соперникам в Сингапуре? Какие будут шансы? Наверняка не только за Маршаном надо будет следить.

– Всё станет понятно уже непосредственно на месте. Сейчас была задача – подвестись к отборочным стартам, показать определённый уровень здесь на ЧР – эту задачу выполнить мне удалось.

Оценивать соперников трудно, поскольку никто в оптимальной форме к промежуточным соревнованиям не подходит, разве что американцы, у которых отбор идёт в последний момент перед ЧМ. Все остальные сейчас под нагрузками, решают какие-то свои локальные задачи, а не работают на лучшие секунды. Поэтому понять, у кого какой предел, заочно едва ли возможно. Всё узнаем уже в Сингапуре.

– Ключевой дистанцией для себя до сих пор видите 400 м комплексом?

– На данный момент это так.

Леон Маршан Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

– Не было мысли попробовать себя в других дисциплинах? Тот же Маршан плывёт и брасс, и баттерфляй.

– Во-первых, ему гораздо проще хотя бы в плане отбора, нет такой конкуренции внутри страны. У нас на 200 м брассом ещё попробуй отобраться! На 200 баттерфляем ещё можно, но там по программе не очень всё стыкуется по времени.

Пока что я сосредоточен на 400 и 200 м комплексом, может быть, когда-нибудь заложимся на 200 вольным, 200 – брассом. На некоторых дистанциях я чувствую, что у меня есть определённый запас, но, опять же, чтобы показать себя на международных стартах, на них ещё и отобраться нужно, а с учётом конкуренции внутри России, это очень тяжело, требует много сил.

– Маршан в этом плане уникален? Многие удивляются тому, как он удерживает мировое лидерство в плавании комплексом, брассом и баттерфляем одновременно.

– Леон силён во всем, это бесспорно. Где-то есть и какая-то уникальность, дар свыше. Где-то – какой-то секрет подготовки, работа тренерского штаба. Он в сильной команде работает. Но скажу так, если я буду в хорошей форме, то могу составить ему конкуренцию. На 400 комплексом – точно.

Пока что на чемпионате России от этой эталонной формы я был далёк, да и не стоит сейчас распылять силы. А если говорить о работе в нескольких дисциплинах сразу, то ему это удаётся, он молодец, но я пока что сосредоточен на своих основных дистанциях.

Когда всё так разрозненно, можно остаться в итоге ни с чем. Посмотрим, как пройдёт ЧМ в Сингапуре, и дальше будем решать. До Лос-Анджелеса времени достаточно.