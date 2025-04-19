Три шахматистки, которые могут свергнуть действующую чемпионку мира. Есть и россиянка!

В середине апреля в Китае завершился матч на первенство мира среди женщин, в ходе которого действующая чемпионка Цзюй Вэньцзюнь отстояла своё звание в битве с соотечественницей Тань Чжунъи. Цзюй владеет короной уже с 2018 года и стала пятикратной чемпионкой мира. Причём шахматная королева пребывает в самом расцвете сил, ей лишь 34 года.

Кто в ближайшее время попытается свергнуть королеву с престола? И есть ли шанс у других спортсменок прекратить китайскую доминацию? Ведь два последних поединка за титул проводили шахматистки из Поднебесной.

Новая чемпионка — снова из Китая?!

Не будет лишним добавить, что женский рейтинг-лист возглавляет ещё одна великая китайская чемпионка Хоу Ифань, но она ныне увлечена учёбой, играет редко и снова за мировую корону бороться не собирается. А её огромный рейтинг – это, скорее, следствие великих побед прошлого.

Помимо Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь, в мировой десятке ещё немало сильных китайских спортсменок. Есть та же Тань Чжунъи, но лично я сомневаюсь, что после разгромного поражения в титульном матче она соберётся на новое восхождение. В поисках своей игры находится и проигравшая предыдущий чемпионский матч Лэй Тинцзе – после неудачи в 2023 году она выступает с переменным успехом, да и в текущем отборе пока не блещет.

Китайская организационная машина в спорте всегда делает ставку на молодёжь. Многие знают, что совсем недавно в настольном теннисе, в котором на мировых турнирах доминируют китайцы, легендарные чемпионы Ма Лун и Фань Чжэньдун завершили свои карьеры, чтобы освободить дорогу молодым соотечественникам. Нечто подобное случалось и в женских шахматах, когда внезапно на пике прекратила свои выступления первая китайская чемпионка Се Цзюнь, теперь курирующая юных талантов.

Сейчас очевидно, что главная надежда китайских женских шахмат – это набирающая силу Чжу Цзиньэр . Восходящей звезде всего 22 года, однако она уже в мировой десятке по рейтингу и рвётся в турнир претенденток. Идеальным раскладом для китайской спортивной доктрины была бы победа именно Чжу Цзиньэр — это обеспечило бы доминацию на долгие годы вперёд.

Чжу Цзиньэр Фото: FIDE

У россиянки есть большие шансы

Но конкурентки из других стран будут бороться с китаянками.

Индийские шахматистки при всей многочисленности и силе на подступах к Олимпу не блещут, и трудно выделить из них ту, кто могла бы побороться с чемпионкой. Да, сильна Хампи Конеру, но всё-таки её лучшие годы уже ушли. Конеру 38 лет, а в таком возрасте чемпионками обычно не становятся.

Совсем недавно резкий взлёт совершила новая чемпионка Европы представительница Сербии Теодора Иняц, но о её мировых амбициях говорить рано. Стоит посмотреть, как лучшая шахматистка Старого Света будет играть с великими. А из остальных возможных соперниц Цзюй Вэньцзюнь выделяются россиянка Александра Горячкина и украинка Анна Музычук .

Музычук в текущем претендентском цикле пребывает в блестящей форме. Вероятно, для неё это один из последних шансов побороться за мировой титул, поэтому она соберёт для этого все силы. Анна всегда считалась одной из лучших в мире, однако ей всегда категорически не везло в решающий момент. Ближе всего к короне она была в 2017-м, когда в нокаут-чемпионате ФИДЕ дошла до финала и там уступила Тань Чжунъи. При этом её младшая сестра Мария в 2015 году стала чемпионкой мира в аналогичном нокаут-турнире.

Совсем скоро Музычук предстоит заочно сразиться с Горячкиной и Чжу Цзиньэр за путёвку в турнир претендентов на заключительном этапе Гран-при ФИДЕ. Уровень игры украинки в столь ответственный момент во многом покажет, готова ли Анна сделать решающий шаг к битве за чемпионский титул.

Что касается Горячкиной, то ей 26 лет и у неё ещё всё впереди. В этом году Александра в прекрасной форме, и сейчас она четвёртая в мире по рейтингу. Кроме того, россиянка была ближе всех к тому, чтобы повергнуть Цзюй Вэньцзюнь в личном противостоянии – во время эпического противостояния 2020 года в Шанхае и Владивостоке ей не хватило совсем чуть-чуть.

Совсем недавно в российских магазинах появилась книга «Александра Горячкина штурмует Олимп», которая рассказывает о драматичном пути к матчу и той самой битве с китаянкой, в которой Саша уступила на тай-брейке. Знаю, что семья Горячкиных мечтает о трилогии со счастливым концом, но для этого нужно будет снова дойти до Цзюй Вэньцюнь и в этот раз победить.

Александра Горячкина Фото: FIDE

При этом стоит отметить, что в наших женских шахматах есть не только Горячкина. Женская команда, несмотря на временное отлучение от шахматной Олимпиады и командного чемпионата мира, остаётся одной из сильнейших. Среди наших звёзд можно выделить Лею Гарифуллину, Полину Шувалову, Екатерину Лагно. Так что нам есть чем ответить китаянкам!