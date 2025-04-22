Главное проклятие снукера опять сработало! Чемпион мира не сможет отстоять титул

19 апреля в театре Крусибл (Шеффилд, Англия) стартовало главное событие года. Пока была сыграна лишь половина матчей первого раунда, но уже есть несколько сенсаций. Чем же удивил чемпионат мира на старте?

И снова — «проклятие Крусибла»!

С тех пор как чемпионаты мира по снукеру стали проводить в Крусибле, ни один снукерист не смог защитить свой первый титул чемпиона мира. И продолжается эта удивительная тенденция аж с 1977 года!

Казалось, что в этот раз тенденция может прерваться. Кайрен Уилсон был уверен, что у него получится преодолеть пресловутое «проклятие Крусибла». Воин даже нанял для этого гипнотерапевта. Но это не помогло!

Поначалу всё складывалось для Кайрена идеально. Его первым соперником на турнире стал дебютант Лэй Пэйфань. Обыграть китайского снукериста для англичанина не должно было составить большого труда. И в первой сессии Уилсон это доказывал. На перерыв снукеристы ушли со счётом 6:3.

Вот только во второй сессии что-то пошло не так. Пэйфань умудрился взять шесть фреймов подряд полусотенными брейками – 6:9. Кайрен боролся до конца, но был вынужден капитулировать. Счёт матча – 9:10,. Уилсон сложил полномочия и продолжил неудачную серию чемпионов-новичков.

«Это действительно тяжело принять, это действительно больно. Лэй отправил в лузы несколько невероятных шаров и в конце концов одержал победу. Он кажется классным парнем, и я желаю ему всего наилучшего. Это был долгий сезон, я и так много сделал», – заявил Уилсон после поражения.

Дальше — без финалистов

На вылете Уилсона удивительное не прекратилось. Чуть позднее своё выступление на турнире закончил финалист прошлогоднего ЧМ Джек Джонс! Валлиец с треском проиграл Чжао Синьтуну, который последние 20 месяцев отбывал дисквалификацию из-за ставок. Китаец не так давно возобновил выступления и поехал на чемпионат мира в статусе любителя, поскольку в мэйн-тур он сможет вернуться лишь в предстоящем сезоне.

Очевидно, что от Чжао не ждали многого, однако парень уверенно прошёл квалификацию и попал в основную сетку ЧМ-2025. В матче с Джонсом Синьтун не ощутил особого сопротивления, выиграв со счётом 10:4. По ходу поединка китаец даже умудрился сделать сенчури в 142 очка.

«Если он выиграет титул, я не удивлюсь. Это будет хорошо для снукера. Его дальние удары хороши, и у него также хорошая тактическая игра. Есть снукеристы, которые выиграли больше турниров, чем он, но я не вижу на чемпионате мира никого, кто был бы лучше него», – признался Джонс.

Чжао Синьтун Фото: Tai Chengzhe/Getty Images

Лишь в четвёртый раз в истории чемпионатов мира прошлогодние финалисты проиграли свои первые матчи в новом розыгрыше турнира. В 1980-м такое было у Терри Гриффитса и Денниса Тейлора, в 2016-м – у Стюарта Бинэма и Шона Мёрфи, а в 2024-м – у Люки Бреселя и Марка Селби. Теперь в эту великолепную компанию вошли Джек Джонс и Кайрен Уилсон.

Китайское чудо

Без особого достижения не остались и Синьтун с Пэйфанем. Одержав победы, они помогли Китаю установить необычный рекорд. Впервые в 1/8 финала ЧМ сыграют минимум четверо игроков из Поднебесной. Третьим в компании стал Сяо Годун, одолевший Мэттью Селта. А четвёртый точно выйдет из пары Чжан Аньда – Пан Цзюньсюй. Теоретически китайских снукеристов в следующем раунде может быть аж семь человек. Но это очень маловероятно.

А могло бы быть и ещё больше, если бы не прекрасные выступления двух представителей Великобритании! Североирландец Марк Аллен уверенно выбил Фань Чжэнъи (10:6), а валлиец Марк Уильямс в непростом поединке разобрался с У Ицзэ (10:8). А ведь участник «Класса 92» последние месяцы страдает от ухудшающегося зрения из-за проблем с хрусталиком!

Среди возрастных игроков порадовал и Джон Хиггинс. В первом раунде он справился с Джо О'Коннором (10:7). А вот другие опытные снукеристы подвели. Неожиданные поражения потерпели: Нил Робертсон, проигравший Крису Вейклину (8:10), и Барри Хокинс, уступивший Хоссейну Вафаею (8:10).

Впереди ещё четыре матча первого раунда.