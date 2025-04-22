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Чемпионат мира по снукеру — 2025, проклятие Крусибла, вылет Уилсона, возвращение Синьтуна, обзор первого раунда

Главное проклятие снукера опять сработало! Чемпион мира не сможет отстоять титул
Татьяна Постникова
Кайрен Уилсон пал жертвой проклятия Крусибла
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Теперь и Кайрен Уилсон пал жертвой знаменитого «проклятия Крусибла».

19 апреля в театре Крусибл (Шеффилд, Англия) стартовало главное событие года. Пока была сыграна лишь половина матчей первого раунда, но уже есть несколько сенсаций. Чем же удивил чемпионат мира на старте?

И снова — «проклятие Крусибла»!

С тех пор как чемпионаты мира по снукеру стали проводить в Крусибле, ни один снукерист не смог защитить свой первый титул чемпиона мира. И продолжается эта удивительная тенденция аж с 1977 года!

Казалось, что в этот раз тенденция может прерваться. Кайрен Уилсон был уверен, что у него получится преодолеть пресловутое «проклятие Крусибла». Воин даже нанял для этого гипнотерапевта. Но это не помогло!

«Проклятие Крусибла» мучит чемпионов десятки лет:
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Поначалу всё складывалось для Кайрена идеально. Его первым соперником на турнире стал дебютант Лэй Пэйфань. Обыграть китайского снукериста для англичанина не должно было составить большого труда. И в первой сессии Уилсон это доказывал. На перерыв снукеристы ушли со счётом 6:3.

Вот только во второй сессии что-то пошло не так. Пэйфань умудрился взять шесть фреймов подряд полусотенными брейками – 6:9. Кайрен боролся до конца, но был вынужден капитулировать. Счёт матча – 9:10,. Уилсон сложил полномочия и продолжил неудачную серию чемпионов-новичков.

«Это действительно тяжело принять, это действительно больно. Лэй отправил в лузы несколько невероятных шаров и в конце концов одержал победу. Он кажется классным парнем, и я желаю ему всего наилучшего. Это был долгий сезон, я и так много сделал», – заявил Уилсон после поражения.

Дальше — без финалистов

На вылете Уилсона удивительное не прекратилось. Чуть позднее своё выступление на турнире закончил финалист прошлогоднего ЧМ Джек Джонс! Валлиец с треском проиграл Чжао Синьтуну, который последние 20 месяцев отбывал дисквалификацию из-за ставок. Китаец не так давно возобновил выступления и поехал на чемпионат мира в статусе любителя, поскольку в мэйн-тур он сможет вернуться лишь в предстоящем сезоне.

Синьтун получил самое мягкое наказание среди всех китайцев:
Большой скандал в мире снукера. Звёздных игроков отстраняют из-за договорных матчей
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Очевидно, что от Чжао не ждали многого, однако парень уверенно прошёл квалификацию и попал в основную сетку ЧМ-2025. В матче с Джонсом Синьтун не ощутил особого сопротивления, выиграв со счётом 10:4. По ходу поединка китаец даже умудрился сделать сенчури в 142 очка.

«Если он выиграет титул, я не удивлюсь. Это будет хорошо для снукера. Его дальние удары хороши, и у него также хорошая тактическая игра. Есть снукеристы, которые выиграли больше турниров, чем он, но я не вижу на чемпионате мира никого, кто был бы лучше него», – признался Джонс.

Чжао Синьтун

Чжао Синьтун

Фото: Tai Chengzhe/Getty Images

Лишь в четвёртый раз в истории чемпионатов мира прошлогодние финалисты проиграли свои первые матчи в новом розыгрыше турнира. В 1980-м такое было у Терри Гриффитса и Денниса Тейлора, в 2016-м – у Стюарта Бинэма и Шона Мёрфи, а в 2024-м – у Люки Бреселя и Марка Селби. Теперь в эту великолепную компанию вошли Джек Джонс и Кайрен Уилсон.

Китайское чудо

Без особого достижения не остались и Синьтун с Пэйфанем. Одержав победы, они помогли Китаю установить необычный рекорд. Впервые в 1/8 финала ЧМ сыграют минимум четверо игроков из Поднебесной. Третьим в компании стал Сяо Годун, одолевший Мэттью Селта. А четвёртый точно выйдет из пары Чжан Аньда – Пан Цзюньсюй. Теоретически китайских снукеристов в следующем раунде может быть аж семь человек. Но это очень маловероятно.

Лэй Пэйфань удивил всех в этом сезоне:
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Китаец сотворил сенсацию в снукере. В XXI веке таких слабых чемпионов ещё не было!

А могло бы быть и ещё больше, если бы не прекрасные выступления двух представителей Великобритании! Североирландец Марк Аллен уверенно выбил Фань Чжэнъи (10:6), а валлиец Марк Уильямс в непростом поединке разобрался с У Ицзэ (10:8). А ведь участник «Класса 92» последние месяцы страдает от ухудшающегося зрения из-за проблем с хрусталиком!

Среди возрастных игроков порадовал и Джон Хиггинс. В первом раунде он справился с Джо О'Коннором (10:7). А вот другие опытные снукеристы подвели. Неожиданные поражения потерпели: Нил Робертсон, проигравший Крису Вейклину (8:10), и Барри Хокинс, уступивший Хоссейну Вафаею (8:10).

Впереди ещё четыре матча первого раунда.

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