Магнус Карлсен одержал уникальную победу. В шахматном фристайле ему нет равных!

На представительном турнире Grenke Chess норвежец обыграл всех соперников! Не то что поражений – ничьих не было!

В Карлсруэ (Германия) 21 апреля завершился крупнейший шахматный фестиваль Grenke Chess, в программу которого, помимо мощного классического турнира и побочного оупена, входил фактически неофициальный открытый чемпионат по шахматам Фишера. Неофициальный, потому что ФИДЕ не даёт организаторам FreeStyleChess права называть свои турниры при всей их звёздности чемпионатами мира. Любопытно, что на середине дистанции игроки имели право поменять турнир по классическим шахматам на фристайл и обратно, а по ходу соревнований постоянно шло голосование – какие шахматы всё-таки нравятся вам больше?

Традиционный турнир, ещё в нулевые собиравший сильнейших игроков в шахматах Фишера, возобновился в прошлом году благодаря кипучей энергии мецената и популяризатора FreeStyleChess Яна-Хенрика Бюттнера. В 2025 году он во всех группах собрал около 3000 человек. На старт фристайла вышли сотни участников и десятки сильнейших гроссмейстеров мира во главе с лидером рейтинг-листа по всем видам шахмат Магнусом Карлсеном.

Норвежец только что выиграл этап FreeStyleChess в Париже и поправил свои дела после неудачного первого этапа, где первенствовал один из самых неудобных соперников для скандинава – немец Винсент Каймер.

Взгляд на шахматы Фишера у ведущих гроссмейстеров мира до сих пор разный. Например, многократный чемпион мира россиянин Александр Грищук в восторге о того, что здесь надо тратить часы на подготовку и заучивание теории, и считает, что именно здесь может состояться прорыв в будущее. С другой стороны, многие ведущие шахматисты мира порой не до конца знают правила шахмат Фишера, особенно в отношении нюансов, связанных с рокировкой. Что же тогда говорить о простых любителях шахмат?

На турнире в Германии инцидент с выполнением хода королем и ладьей подкосил американца Фабиано Каруану, игравшего против француза Этьена Бакро. Фабиано проиграл и не смог вернуться в группу лидеров.

Но всё это, конечно, меркнет на фоне грандиозного результата турнира. Могучий, непобедимый Магнус Карлсен выиграл с «фишеровским» результатом 9 из 9! И это в условиях невероятной конкуренции XXI века! Карлсен показал такой результат впервые в истории по шахматам Фишера и после достаточно длительного перерыва в собственной карьере.

Магнус Карлсен Фото: Gregor Fischer/picture alliance via Getty Images

Величайший шахматист всех времен и народов крушил всех и вся – победа была зафиксирована за тур до конца, причём на финише он обыграл такого неудобного доселе Каймера. Раскрылась и ещё одна интрига – раз победил Магнус Карлсен, который уже имеет право сыграть на грядущем супертурнире по шахматам Фишера в американском Лас-Вегасе, то, получается, wild card от организаторов должен был получить занявший второе место.

По семь очков набрали, как назло, целых семь шахматистов, и спонсор серии Ян-Хенрик Бюттнер по слухам собирался настоять на дополнительном матч-турнире (играть бы пришлось долго – это же целое дополнительное соревнование!), но в итоге подчинился регламенту, согласно которому было запланировано считать дополнительные показатели.

После всех манипуляций с калькулятором право на поездку в мировую столицу игорного бизнеса завоевал Пархам Магсудлу (Иран). В последнем туре Магсудлу стоял на выигрыш в партии с Леньером Домингесом и при успехе занимал чистое второе место, но так и не выиграл, причем в тот момент Пархам выглядел таким расстроенным, как будто упустил свой шанс в матче на первенство мира. Но удача и коэффициенты оказались на его стороне – он второй. Шутки шутками, а сейчас во Freestyle разыгрываются очень приличные деньги – иранец получил 30 тыс евро, а Карлсен – ещё больше.

Пархам Магсудлу Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Третье место с одинаковыми показателями разделили россиянин Андрей Есипенко и немец Фредерик Сване. В последнее время Есипенко показывает очень стабильные и высокие результаты, чувствуется, что он закрепляется в мировой элите. Но всякий раз Андрею чуточку не хватает – то второе место в Суперфинале России, то третье в отборочной швейцарке Grand Swiss, то тройка в «Аэрофлот Опен» и тут тоже он на третьем месте. Время идёт, пора уже занимать первые места, гроссмейстер Есипенко! Пора!

Из партий победителя турнира с грандиозным результатом необходимо выделить две важнейшие. Фантастическую битву со вторым призером Магсудлу и бой с одним из главных «фишероведов» и Каймером.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Пархам Магсудлу (Иран)

Grenke Chess Festival – 2025. Фристайл. 7-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) – Винсент Каймер (Германия)

Grenke Chess Festival – 2025. Фристайл. 9-й тур

А вообще, у Магнуса сейчас медовый месяц. Великий чемпион с его очаровательной избранницей мечтают о детях. Но какой же фантастический потенциал у этого норвежского парня, что он даже в такой ситуации он показывает просто невероятные спортивные результаты!