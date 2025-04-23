«А нужна ли я этой стране?» В российском плавании громкий скандал из-за отбора на ЧМ-2025

Чемпионат России по плаванию закончился, но все важные решения впереди. Сейчас тренеры начинают формировать списки участников чемпионата мира. И сразу же громыхнул скандал. Бронзовый призёр ЧР-2025 Анна Егорова заявила, что в России ей «уничтожают карьеру». Что происходит?

«Люди меняются, когда получают власть»

Анна Егорова далеко не самая звёздная, но довольно успешная пловчиха в России. В копилке спортсменки два серебра и три бронзы чемпионатов Европы. Медали Анна брала как в эстафетах, так и в личных дисциплинах.

На Чемпионате России в Казани Егорова взяла бронзу на 400 м вольным стилем, проплыв по отборочному нормативу. Но, несмотря на это, спортсменка не попала в состав сборной на чемпионат мира. По регламенту на турнир отбираются спортсмены, выполнившие норматив и занявшие первое и второе места.

22 апреля Анна в своих соцсетях выложила душераздирающий пост об итогах чемпионата России. 26-летняя спортсменка заявила, что в сборную её не взяли из-за возраста.

«Я не ищу оправданий, сразу скажу. Да, я проиграла. И да, я не отобралась на чемпионат мира. Но я не могу молчать о том, как всё это происходило.

Анна Егорова Фото: РИА Новости

Я вернулась в спорт после шести месяцев перерыва. Вернулась не просто так – вернулась, потому что это моя жизнь. Я тренировалась всего два месяца. Причём через сильнейшую болезнь. Буквально на зубах. И всё равно проплыла по нормативу на чемпионат мира. Стала третьей. Да, не имею права выступать по формальным причинам, но вошла в четвёрку на эстафету – и сделала это честно, благодаря усилиям, характеру, без поблажек.

Однако вместо поддержки — в грубой форме мне дали понять: шансов у меня нет. Потому что я возрастная. Потому что есть молодые и, по их мнению, более перспективные.

Но мне хочется спросить: разве характер и готовность бороться до конца — это не то, что должно цениться? Разве не за это мы уважаем спортсменов, вне зависимости от их возраста?

Мне известно, что тренер одной из юниорок даже не хотел, чтобы она ехала на чемпионат мира – слишком тяжёлая серия стартов, не выдержит форма. Однако руководство настояло. Хотя знали: я готова. Я – здесь. Я уже сделала невозможное, чтобы вернуться.

И если дело в визах, билетах, деньгах – я могла бы всё это сделать сама. Как делала и раньше. Я тренируюсь за границей, у меня есть серия стартов: «Маре Нострум», чемпионат Франции — всё, чтобы показать форму. Я могла отобраться. Мне просто не дали шанса.

И то, что происходит сейчас — это не просто несправедливость. Это уничтожение карьеры. Медленное, тихое, через игнор. Я не прошу привилегий. Я прошу честного отношения. Шанса. Потому что его заслужила.

Очень больно писать это. Очень тяжело осознавать, что приходится думать о завершении карьеры не потому, что слабее, а потому, что система решила за тебя», – написала Анна.

В комментариях к посту при общении с подписчиками Егорова раскрыла ещё парочку деталей.

«Почему так происходит? Личные разногласия с руководством?» – спросил подписчик.

«Если бы знала, то ответила бы на это. Вроде всегда со всеми была в хороших отношениях, ко всем по-хорошему! Задавай не задавай вопросы, ответа не дадут… Одно поняла – насколько люди меняются, когда получают власть! Без имён!» – пояснила пловчиха.

«Мне кажется, пора менять страну, за которую выступаешь, с таким отношением к тебе», – посоветовала болельщица.

«Возможно, вы правы! Мне они [предложения по смене гражданства] поступали и не перестают поступать по сей день!!! А я как преданная стране говорю нет! И сама себе задаю вопрос: а нужна ли я этой стране?» – ответила Анна.

«Не выполнила необходимые критерии отбора»

В Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) не могли пройти мимо слов Егоровой. Вице-президент организации Евгений Коротышкин подчеркнул, что Анна не отобралась на чемпионат мира согласно правилам.

«Отбор на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре проводился по итогам чемпионата России по плаванию в Казани в соответствии с критериями, опубликованными на сайте Федерации водных видов спорта России. Для участия спортсменам необходимо занять первое или второе место в финале соревнований и выполнить отборочный норматив, утверждённый ФВВСР.

Анна Егорова не выполнила все необходимые условия для отбора, она была третьей в личных дистанциях. Эстафетный состав формируется из спортсменов, выполнивших критерии отбора.

Эстафетный состав формируется из четырёх спортсменов, показавших наивысший результат, с суммарным временем не ниже шестого места в эстафетном плавании на прошедшем чемпионате мира. К сожалению, женская эстафета 4х200 м не прошла отбор», – заявил Коротышкин «Матч ТВ».

Спортивный директор ФВВСР Сергей Фесиков добавил, что добор спортсменов на чемпионат мира не планируется.

«Мы уже озвучивали всю информацию после чемпионата России. Добора через другие старты не будет. Что касается эстафеты 4х200 м, женскую команду в этой эстафете специально мы не везём. Но мы можем сформировать эстафету из тех, кто выполнил условия отбора на других дистанциях».

Фесиков появился и в комментариях под постом Егоровой.

«Аня, если у тебя есть вопросы, ты можешь позвонить и задать их лично мне. Я тебе на каждый отвечу. Номер телефона и контакт у тебя есть, и я всегда на связи. И можем обсудить насколько люди меняются», – написал Сергей.

На его сообщение Анна публично ничего не ответила.

Очевидно, что дорога Егоровой на ЧМ-2025 закрыта. Но что-то подсказывает, что эта история ещё может получить продолжение.