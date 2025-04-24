Ронни О'Салливан обыграл самого принципиального соперника на ЧМ-2025. Топор войны зарыт!

Ронни О'Салливан вернулся в снукер после четырёхмесячной паузы!

В первом же матче на чемпионате мира Ракете пришлось сыграть со своим принципиальным соперником Али Картером. Удивительно, но в этот раз обошлось без скандалов, а Ронни одержал крайне уверенную победу.

«Чёрт возьми, у него проблемы со мной?»

У Ронни О'Салливана и Али Картера очень сложная история отношений. Долгое время они были неплохими друзьями и тренировались вместе, однако потом что-то пошло не так. Между снукеристами появились разногласия, переросшие в настоящую стычку на ЧМ-2018. Тогда Картер и О'Салливан столкнулись плечами и перекинулись парой нелестных фраз. Арбитру пришлось разнимать спортсменов и вынести обоим по предупреждению.

Ещё одна стычка произошла на «Мастерсе» в 2024 году. После проигранного финала Картер заявил, что Ракета неподобающе вёл себя по ходу поединка.

«В финале произошло несколько вещей, которые остались незамеченными. Ну, точнее, они остаются незамеченными, но любой, у кого есть зрение и мозги, мог увидеть, что происходит. И это отвратительно. Никто не хочет говорить, не так ли? Слюни по всему полу и всё такое… Я имею в виду, что это возмутительное поведение со стороны профессионала высшего уровня».

В ответ Ронни жёстко прошёлся по своему сопернику.

«Ему нужно разобраться со своей чёртовой жизнью. Я больше не собираюсь ходить на цыпочках вокруг кого-то вроде него. Этот человек – просто кошмар. Играть в снукер против такого человека – кошмарно. Он нехороший человек. Он создаёт неприятную атмосферу за столом. Я сказал своё слово, мне плевать. Я уже сказал. Вы знаете, какой он, все знают, какой он.

У него проблемы. Чёрт возьми, почему у него проблемы со мной? У меня ничего подобного нет. Просто будь мужиком. Мне плевать на то, что думают обо мне такие снукеристы. Чем больше он это делает, тем сильнее я, чёрт возьми, наказываю его каждый раз. Он просто роет себе могилу. Мне плевать. Вот и всё, я сказал своё слово», – на эмоциях выпалил О'Салливан.

Летом 2024 года Картер подлил масла в огонь. В интервью Стивену Хендри он рассказал, что в его доме запрещено произносить имя Ронни.

Алистер Картер Фото: George Wood/Getty Images

«У нас с Али всё в порядке»

С учётом такой истории взаимоотношений казалось, что на старте ЧМ-2025 болельщиков ждёт настоящая жара. И действительно, парни показали яркую борьбу, но только за столом – споров между ними не возникало.

Ронни уверенно начал поединок, выйдя вперёд со счётом 3:1. Однако Капитан не планировал сдаваться. На перерыв соперники ушли при 5:4.

Было ощущение, что во второй сессии нас ждёт равная борьба, однако О'Салливан уверенно забрал пять фреймов подряд и завершил матч – 10:4.

После игры чемпион признался, что они с Картером прекратили враждовать.

«У нас с Али всё в порядке. Я, вероятно, переживал не лучшие времена, он тоже, вероятно, переживал не лучшие времена. Мы говорили что-то, а потом думали: «Зачем я это сказал?» Это просто было сгоряча.

Я тренировался с Али, когда он был ребёнком, ему было 13 или 14 лет. Думал, что этот ребёнок вырастет особенным. Я провёл много времени, играя с ним. Он хороший парень», – объяснил Ронни в интервью TNT Sports.

При этом Ракета рассказал, что не ждал от себя такого на старте ЧМ.

«Мои прежние ошибки не связаны с кием, это я такой. Честно говоря, я уже четыре года бил куда попало. Мне нужно стараться оставаться в настоящем моменте и играть по-своему. Причина, по которой я не играл, – всё было настолько плохо, что даже на тренировке это меня достало. Не ожидал многого сегодня, но подумал, что если выиграю несколько фреймов у Али, окажусь конкурентоспособным, то буду этим доволен».

В конце О'Салливан успокоил своих фанатов, заявив, что не планирует завершать карьеру, а хочет играть ещё два года минимум.

Ронни О'Салливан Фото: George Wood/Getty Images

«Я собираюсь дать себе два года. Больше никаких выставок или отвлекающих факторов не будет. Я буду помогать в академии в Саудовской Аравии. Мне нравится работа, которой там занимаюсь, и надеюсь, мы сможем сделать что-то подобное в Великобритании, потому что моя настоящая любовь — помогать людям и отдавать им долг», – добавил Ронни.

Следующий соперник Ронни на пути к восьмому титулу – Пан Цзюньсюй.