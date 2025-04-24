Роботы против людей: в Китае прошёл сенсационный полумарафон

Всё внимание было приковано не к реальным спортсменам, а к их человекоподобным соперникам.

Такого мир спорта точно ещё не видел!

В Поднебесной прошёл, возможно, революционный легкоатлетический забег, которому суждено попасть не только в мемы, но и в энциклопедии.

В апреле 2025 года в Пекине состоялся первый полумарафон, в котором принимали участие и люди и роботы – 21 различная модель.

Человек пока быстрее

Победу в зачёте рукотворных легкоатлетов одержал Tiangong Ultra, который преодолел дистанцию за 2 часа 40 минут. Его скорость составила 12 км/ч. Лучший из людей пока намного быстрее – 1 час и 2 минуты.

В полумарафоне участвовали киборги разных форм и размеров: от 120 см до 180 см в высоту. Была представлена даже женская версия робота, которая улыбалась и подмигивала зевакам.

Вы только посмотрите, как необычно выглядят соревнования в Китае. Будто мы все оказались в параллельной реальности или фантастическом будущем.

Судя по кадрам, не всё было гладко. Некоторые роботы разваливались на старте, а другим нужна была помощь. Все они были с сопровождающими.

«Не хочу хвастаться, но…»

Чемпиону поменяли батареи за 21 км дистанции всего три раза, а успех пришёл благодаря длинным ногам и имитации стайерского бега. Об этом рассказал Тан Цзянь – главный технический директор Пекинского инновационного центра человеческой робототехники.

«Я не хочу хвастаться, но думаю, что ни одна фирма на Западе не сравнялась со спортивными достижениями Tiangong», – приводит слова Цзяня Reuters.

Робот-победитель Tiangong Ultra Фото: Артём Иванов/ТАСС

Прямого соперничества пока не было: роботы бежали параллельно с людьми, по отдельной дорожке. Живые существа с присущим им любопытством по ходу дистанции фотографировали своих визави. Когда мы смотрели на видео с забега, так и хотелось сказать людям: не смейтесь и не ликуйте! Кто же знает, как они будут соревноваться через год и через два. Наверняка мало не покажется!

Это забег вряд ли станет последним в своём роде. Он имеет все шансы стать полноценным соревнованием, как RoboCup. А там и до Олимпийских игр среди роботов из разных стран уже недалеко.

Ну что, будущее уже наступило?!