«Такого наш бег ещё не видел». Как в России преображаются соревнования марафонцев

В последнее десятилетие нашей лёгкой атлетике живётся очень непросто. Однако даже в таких условиях в России находят способы для развития этого вида спорта, и особую роль в этом играет Беговое сообщество.

Ребята не уронили уровень российских марафонов, а, наоборот, сумели поднять его! В прошлом году главные дистанционные гонки страны были объединены в Лигу марафонов БРИКС. А теперь в Беговом сообществе создали международную элитную программу. В преддверии первого главного старта сезона – Московского полумарафона – разбираемся, что же это такое.

Элитный кластер бегунов

В этом сезоне в Беговом сообществе приняли решение уделить особое внимание профессиональным спортсменам высочайшего уровня.

«Элитный кластер на марафоне – это кластер, который обеспечивает условия для профессиональной борьбы и высоких спортивных результатов. Запрос на квалификацию в элитный кластер растёт, появляются новые имена, на шоссейной трассе пробуют себя ребята с дорожки и триатлона. Мы видим это каждый год. И сохраняем распределение между приглашёнными спортсменами и прошедшими общий отбор примерно 50 на 50, давая шанс соревноваться всё новым и новым спортсменам.

Общая квалификация – это преодоление минимального порога, который мы задаём. Мы повышаем эти нормативы последние два года, потому что общий уровень результатов растёт. В этом году уделили большое внимание именно общей квалификации. Мы работаем с новыми спортсменами, разъясняя, что такое элитный кластер, какие преимущества он даёт. Мы изменили договорную базу именно под эту категорию участников, чтобы они понимали, над чем мы работаем, что готовы им дать, чем помочь для улучшения их личных результатов», – рассказала менеджер элитных спортсменов Бегового сообщества Инна Черноблавская.

Что такое международная программа?

Один из важных аспектов развития профессиональной составляющей марафона – международная элитная программа. Её главная цель – улучшение общих показателей соревнования и формирование узнаваемости в международной среде. Один из основных инструментов программы – приглашение зарубежных спортсменов высокого уровня. С помощью этой программы в ближайшие четыре года планируется сделать марафон, через который атлеты смогут отбираться на чемпионат мира и Олимпиаду.

«У нас сформировались условия, которые позволяют открыть эту программу. Основным толчком здесь послужило создание Лиги БРИКС. Три марафона – Московский марафон, Казанский марафон и марафон «Белые ночи» – объединились и теперь живут в общей парадигме. Один из основных аспектов Лиги – развитие профессиональной составляющей. Собственно, она нас и подтолкнула к созданию этой новой элитной программы.

Помимо этого, в 2023 году нам вернули право приглашать иностранных профессиональных спортсменов. С 2016-го российские организаторы были вне международной семьи в связи с допинговым скандалом. Программа поможет развивать собственных атлетов и улучшать их результаты. Уверена, что через какое-то время число россиян, сумевших победить на крупных международных турнирах, увеличится», – заявила Инна Черноблавская.

Кроме того, программа призвана поддерживать мотивацию российских легкоатлетов, которые не могут участвовать в международных турнирах.

«Нужно помнить, что наши спортсмены всё ещё лишены возможности соревноваться на зарубежных стартах на профессиональном уровне. Вводя международную программу, мы, по сути, привозим в нашу страну не Олимпиаду, но качественный международный турнир. Я знаю, что наши спортсмены ждут этого, они готовятся к приезду сильных соперников. Всё это говорит о том, что общие показатели обязательно будут расти. В прошлом году на Московском марафоне мы уже видели первые результаты. Четыре спортсмена улучшили рекорд соревнований, и один из них – россиянин Дмитрий Неделин. С личным рекордом попал в топ-6 Руслан Хорошилов. Иван Кузнецов вошёл в тройку национального зачёта. Плотность результатов говорила о высоком уровне борьбы! Считаю, что именно высокая конкуренция позволит нам с вами открыть новых звёзд в национальной лёгкой атлетике и подтолкнуть сегодняшнее поколение профессионалов к более высоким результатам», – добавила Инна Черноблавская.

В России будет новый полумарафон!

В этом году Беговое сообщество решило ввести международную элитную программу и на Московском полумарафоне. В планах организаторов – ускорить трассу, сократив количество разворотов, спусков и подъёмов.

«Через полумарафонскую дистанцию мы будем формировать узнаваемость марафона. Построить быструю трассу для гонки на 21,1 км проще, чем для гонки на 42,2 км. На полумарафонской дистанции проще поставить высокие результаты. По сути, это вспомогательный забег, а наша конечная цель – Московский марафон», – уточнила Инна Черноблавская.

Правда, из-за технических особенностей столичной трассы, если на Московском полумарафоне – 2025 будет улучшено время национального рекорда, он не будет официально ратифицирован. Из-за реконструкции «Лужников» старт полумарафона будет вынесен на Университетскую площадь у улицы Косыгина. В результате этого создаётся чрезмерный перепад высот, не соответствующий международным стандартам. Эту проблему в Беговом сообществе пообещали решить к старту Московского марафона.

«В перепаде высот есть минус. Национальный рекорд на дистанции 21,1 км не может быть ратифицирован согласно п. 31.22.3 правил по лёгкой атлетике. Это не значит, что мы остановились. Пока мы нашли временную площадку, чтобы обкатать мероприятие. Но мы находимся в постоянном поиске, в коммуникации с городом, обсуждаем, какую площадку можно в будущем забрать под организацию старта Московского марафона и полумарафона так, чтобы все рекорды могли быть ратифицированы.

Московский полумарафон Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Мы, со своей стороны, за это бьёмся. И город тоже за это бьётся. Но, вы сами понимаете, город у нас немаленький. Существует много различных ограничений, связанных с транспортной инфраструктурой, с безопасностью», – разъяснил директор забегов Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Серьёзный рост результатов

Одно из понятий международной элитной программы – это команда, в которой спортсмены из разных стран будут объединяться для достижения результата. По задумке благодаря командной работе с лучшими иностранными атлетами наши ребята смогут выйти на более высокий уровень. Цели, которые ставит для себя и спортсменов Беговое сообщество в текущем сезоне: на Московском Марафоне – результат 2:10.00 для мужчин и 2:26.00 для женщин, на марафоне «Белые ночи» – 2:11.00 и 2:27.00, на Московском полумарафоне – 1:01.00 и 1:08.00.

«Мы сейчас пытаемся за счёт иностранных профессиональных атлетов поднять уровень российских марафонов. Нам важно, чтобы иностранные спортсмены стимулировали профессиональных российских атлетов бежать быстрее, потому что мы задержались на одном уровне по результатам, их необходимо повышать. Нам надо начать тянуться к быстрым марафонам. Это первое.

Второе – нам, конечно же, важно менять имиджевую составляющую нашей страны. Мы показываем, что такие же гостеприимные, как это и было раньше на чемпионате мира по лёгкой атлетике, на чемпионате мира по футболу, на Олимпийских играх в Сочи. Мы интересны как нация для всех. Всегда на международных конгрессах и выставках люди приходили на наш стенд и говорили: «Боже мой, какая у вас классная страна, какие у вас открытые люди». Мы хотим через призму наших мероприятий показать, что это никуда не делось. Мы такие же открытые и позитивные.

Дмитрий Тарасов Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Третье – мы хотели бы поменять отношение профессиональной лёгкой атлетики к России. Мы создаём все условия для профессиональных атлетов из других стран. Это показывает, что у нас очень качественные ивенты высокого уровня. Если говорить о Московском марафоне или марафоне «Белые ночи», то мы – марафон Elite Label по качеству организации мероприятий. Мы не стесняемся говорить об этом, и наши международные коллеги, видя, куда мы движемся, об этом открыто говорят», – подчеркнул Дмитрий Тарасов.

Кто из иностранцев приедет в Россию?

Международная команда на Московский полумарафон уже сформирована. В неё вошли пять спортсменов из Кении и Эфиопии, два спортсмена из России и две спортсменки из Кении. В команде будут в том числе топовые бегуны!

«В предварительных стартовых листах Московского полумарафона чемпион Африки 2023 года (стипль-чез в категории U20). Этот спортсмен в 2022 году вошёл в топ-8 на чемпионате мира по легкой атлетике. Молодая восходящая звезда, которой пророчат большое будущее в шоссейном беге. Я очень надеюсь, что он выйдет на старт и мы увидим что-то абсолютно новое, чего российский шоссейный бег ещё не видел. Ребята подписали договоры и зарегистрированы, оформлены въездные визы и разрешения федераций. Но всегда есть место для каких-то нюансов: спортсмены травмируются, меняют планы, опаздывают на самолеты… Я надеюсь, что в нашем случае всё состоится», – раскрыла детали Инна Черноблавская.

Конечно, иностранных спортсменов могло бы быть больше. Но пока проблемы есть. И есть критерии, по которым атлеты приглашаются в Россию. Первое – профессиональный статус: все спортсмены должны быть представителями национальных федераций (желательно иметь рейтинг в World Athletics), входить в пул допинг-тестирования (желательно иметь актуальный паспорт крови) и показывать определённые результаты высокого уровня. Второе – иностранные спортсмены не должны быть значительно сильнее россиян. Задумка в том, чтобы наши ребята могли бороться с зарубежными спортсменами, а не проигрывали им с огромным отставанием.

«Одна из основных проблем – геополитическая ситуация. Участие спортсменов в забеге – это не только их желание. Оно должно совпасть с мнением федерации, мнением спортивного партнёра, мнением тренера и менеджера. В текущей ситуации каждый приехавший иностранный спортсмен – маленькая победа в большой дипломатической битве. Я даже не говорю о том, что привезти спортсменов из Африки очень сложно технологически и довольно дорого. В нашей работе всё сложно и всё вопреки преградам.

Иностранный спортсмен на Московском марафоне Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Но у нас хорошая команда. Мы строим взаимодействие с иностранными спортсменами через профессиональное агентство. Именно оно стояло у истоков успешной профессиональной стратегии марафона Валенсии, о котором теперь знают во всём спортивном мире. С агентством мы работаем уже второй год. На мой взгляд, несмотря на все сложности, наше сотрудничество успешно», – добавила Инна Черноблавская.

Солидный призовой фонд

Важный аспект, который помогает улучшить работу с профессиональными атлетами, – призовой фонд. В этом году впервые вся информация о призовых на марафонах и полумарафонах стала открытой. Это позволяет спортсменам заранее спланировать свой сезон в том числе в плане заработка.

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Кроме того, изменились структура распределения призовых и их суммы.

«Чем выше призовой фонд, тем больше у спортсменов желания биться до последнего, даже если они понимают, что не будут в тройке лучших. У нас не просто призовой фонд, из которого мы раздаём деньги за места с 1-го по 10-е на марафоне и с первого по шестое на полумарафоне. Мы платим в том числе за время, которое спортсмен показывает, то есть стимулируем его бежать до конца на максимуме. Также мы отдельно стимулируем молодую касту атлетов, которые пока считаются любителями. Мы прививаем им привычку укладываться в определённое время, давая финансовые поощрения.

Есть несколько важных временных маркеров. Первый – это рекорд соревнований, который для нас важно побить. Второй – рекорд России в марафоне, который держится более 10 лет. Третий – время, в которое должны уложиться профессиональные атлеты. Наша цель – видеть борьбу большого числа людей, а не просто разборки один против одного.

Награждение победителей Московского марафона Фото: Пресс-служба Бегового сообщества

Сейчас призовой фонд на базовом уровне в World Athletics Label. Это не очень большие деньги на международном уровне, но по российским меркам – довольно солидные. Как нам удалось добиться его увеличения? Конечно, за счёт привлечения партнёров, за счёт привлечения большего числа участников. Мы часть заработанных денег направляем непосредственно в призовой фонд», – рассказал о финансовой стороне Дмитрий Тарасов.