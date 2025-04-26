«Стрела-Ак Барс» и «Енисей-СТМ» не хотели уступать на старте сезона.

Ох, это суровое русское регби! Кто победил в битве за Суперкубок?

Три десятка крепких мужиков вышли на заснеженный газон в Санкт-Петербурге, чтобы биться за Суперкубок России по регби. Для матча-открытия сезона лучше сценария придумать нельзя было! В конце апреля фанаты одного из самых мужских видов спорта стали свидетелями битвы на Неве, в которой чуть ли не насмерть сошлись гладиаторы из Красноярска и Казани.

Битва в снегопад

Суперкубок России вот уже второй год подряд отправился в столицу Татарстана. «Стрела-Ак Барс» оказалась сильнее «Енисея-СТМ» – 22:17. Но в самой игре всё было далеко не очевидно.

Матч начался с жёлтой карточки для красноярского легионера Николаса Остхёйзена. Судья даже отправился на видеопросмотр и вынес вердикт, который, к счастью для «Енисея» не закончился удалением.

Счёт был открыт на четвёртой минуте казанцами. Штрафной блестяще исполнил южноафриканец Якобус Мараис. 3:0 – в пользу «Стрелы».

Якобус Мараис Фото: strelarugby.ru

Однако затем попытку занёс Рашид Магомедсаидов. Поддержал одноклубника и Рамиль Гайсин, исполнивший реализацию. «Енисей» действовал в меньшинстве, но отличился своей стойкостью.

К концу первого тайма в Северной столице на время прекратился снегопад и выглянуло солнце, однако встреча потеряла темп из-за спорных моментов и обилия борьбы. Концовка первого периода запомнилась ярким прыжком капитана казанцев Германа Давыдова, который преодолел живой барьер в виде двух оппонентов. «Стрела» занесла попытку и вышла вперёд – 8:7.

Уже во втором тайме казанцы увеличили отрыв до 15 очков. Ещё раз в игре отличился Мараис. Следом уже у красноярцев получилось сократить отставание, а через несколько мгновений Алексей Щербань вывел команду вперёд, положив мяч в зону противника – 17:15 в пользу «Енисея».

Алексей Щербань Фото: enisei-stm.ru

Затем у «тяжёлой машины» настали непростые времена – они вновь остались в меньшинстве: горчичник получил Гайсин. «Стрела» ответила попыткой Омари Гриняева по правому флангу и реализацией Мараиса – 22:17.

В концовке встречи в Санкт-Петербурге началась настоящая метель. Пурга наступила такая, что спортсменов на «Петровском» было едва видно. К счастью, время матча к тому моменту уже подошло к концу.

Казанские регбисты во второй раз в истории завоевали Суперкубок России.

Победа вопреки?

Успех случился вопреки многим прогнозам. Нейросеть, например, отдавала титул «Енисею-СТМ» – в пользу красноярцев говорили опыт и сыгранность.

У «Стрелы» предсезонка сложилась непросто, тем более что пришлось встраиваться в состав новичков. Команда мощно отработала в трансферный период, и в стартовый состав вошли Роберт Сутидзе, Богдан Федотко и Антон Сычёв.

В итоге ставка на молодость и скорость себя оправдала. Легионеры в составе команды-чемпиона играли хорошо. Но ярче остальных себя проявил 24-летний полузащитник Якобус Мараис, который заработал 13 очков.

А лучшим игроком встречи был признан Герман Давыдов. Он прокомментировал неудачные действия одноклубников в начале игры.

«Промахи Кобуса в начале матча не смутили. У бьющих так бывает, что удар может не пойти. Поэтому мы начали играть на попытки», — приводит слова Давидова пресс-служба Федерация регби России.

«Я из Южной Африки и знаю, что такое солнце!»

Рулевой казанцев ДжейПи Нил игрой остался доволен, а условиями, в которых игрокам пришлось биться на поле, скорее удивлён.

«Прежде всего мы хотим снять верх этого кубка, наполнить его пивом, а затем – отметить. Это была тяжёлая игра для обеих команд, особенно первые 40 минут это показали. Обе команды любят играть в красивое регби, на руках. Как вы сами видели, в один вечер собралось всё – дождь, снег и ветер. Однако парни продолжили придерживаться дисциплины и нашего плана и довели матч до победы.

ДжейПи Нил Фото: strelarugby.ru

Я никогда не играл в таких условиях. Я из Южной Африки и знаю, что такое солнце! Снимаю шляпу перед моими регбистами, что в такую погоду мы смогли победить. Последние 10 минут даже не было видно поля с трибуны», – приводит слова специалиста пресс-служба ФРР.

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, стала украшением грядущего сезона. Она одновременно посеяла в сердцах красноярских регбистов желание скорее реабилитироваться за поражение, а у казанцев – смелую мечту добыть золото грядущего сезона чемпионата России.

Совсем скоро интрига сезона начнёт завязываться в полную силу, ведь уже 3 мая команды проведут матчи 1-го тура.