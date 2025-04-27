Играем при любой погоде! Самый суровый Суперкубок России по регби — взгляд с трибун

«Стрела» забрала трофей в град и снегопад. Мы смогли разглядеть, как это было!

Откровенно говоря, ездить на важные регбийные встречи в крупные города вроде Санкт-Петербурга очень приятно. Особенно если это ещё и не стадион где-то на отшибе, а легендарный «Петровский». Я на нём до этого была на футболе лет 15, а то и 20 назад. И теперь вернулась.

Федерация регби России постаралась собрать в Петербурге максимальное количество людей, заинтересованных в регби. 25 апреля там прошёл Высший совет, а в выходные на МСА «Петровский» проходят матчи Федеральной лиги по регби-7 среди женских команд. А ещё в 11-й раз за Кубок Вызова сыграли сборные СПбГУ и МГУ, причём на основном поле «Петровского».

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

В соцсетях «Енисея-СТМ» активно освещали путешествие болельщиков через полстраны. Из Казани, понятное дело, добраться было проще (и дешевле). Из Москвы, кроме упомянутого РК МГУ, игроки которого приезжали целыми семьями, выкупая полностью вагоны ночных поездов, добрались и другие любители. В общем, болельщики были, но вот с погодой не повезло.

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

Где-то с обеда в непредсказуемом апрельском Санкт-Петербурге шёл то снег, то град. Первые минуты встречи даже с трибун стадиона было толком не видно. Потом вроде бы распогодилось, снег растаял. Оттаяли и регбисты. Счёт карточкам открыли красноярцы. А счёт набранным очкам – казанцы. Но, откровенно говоря, сложные погодные условия не давали показывать то высококлассное регби, которое зрители привыкли видеть от лучших команд страны. К концу первого тайма «Стрела» минимально вела 8:7.

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

В перерыве на поле вышли женские команды по регби-7 – сборная Санкт-Петербурга и московское «Торпедо». Было ощущение, что девушки сначала немного стеснялись действовать на огромном стадионе и при почти четырёх тысячах болельщиков, но они разыгрались и занесли несколько симпатичных попыток.

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

А во втором тайме Суперкубка погода испортилась настолько, что иногда из-за снега не было видно ни линий, ни мяча, ни регбистов. Так что на трибунах остались самые стойкие. Болбои из «Нарвской заставы» философски рассуждали, что в регби играют при любой погоде: и в дождь, и в жару, и в такой вот снегопад, а ещё смотрели на сотрудников «Стрелы-Ак Барс», бегающих по бровке в шортах, и задумчиво качали головами.

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

Как бы «Енисей» ни старался, но, наверное, сыграли роль две жёлтые карточки: суммарно сибтяжмашевцы отыграли 20 минут в меньшинстве. Матч получился тяжёлым и приятной прогулкой не был ни для кого. Даже для болельщиков, пытавшихся что-то рассмотреть на поле «Петровского».

Матч «Стрела-Ак Барс» — «Енисей» Фото: Мария Андерсон

«Стрела» забрала Суперкубок, однако яркого праздника из-за погоды, к сожалению, не получилось. Хочется верить, что больше в новом сезоне регбистов, мяч и поле не будет заносить таким снегом.