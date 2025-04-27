Рекорд, которого не было. Почему норвежского бегуна оставили без мирового достижения?

В Сямыне (Китай) стартовал новый сезон Бриллиантовой лиги.

Первые старты оказались богатыми на события. Карстен Вархольм обновил лучшее время на 300 м с барьерами, а Фаит Кипьегон едва не побила достижение Светланы Мастерковой. Вот это начало сезона!

Непризнанный рекорд

Главной звездой вечера стал Карстен Вархольм. Норвежец ещё перед стартом этапа в Сямыне поставил перед собой амбициозную цель – побить мировой рекорд на новой дисциплине мировых турниров – 300 м с барьерами.

«Я пропустил сезон в помещении, чтобы больше тренироваться. Пусть и не хочется это осознавать, но я начинаю стареть. Вот почему мне нужно заботиться об этих бедных ногах, которые уже много лет под нагрузкой.

Я пытался усовершенствовать своё лучшее время в прошлом году, но не смог. Надеюсь, мне удастся повторить это в этот раз в Сямыне. Сделаю всё возможное, чтобы улучшить свой рекорд», – признался спортсмен NRK.

Сказано – сделано. В Сямыне Карстен действительно обновил лучшее время в истории совсем молодой дисциплины – 33,05. Вархольм превзошёл собственное достижение, показанное в 2021 году, на 0,21 секунды.

Правда, есть нюанс. 300 м с барьерами раньше не входила в программу официальных соревнований по лёгкой атлетике, так что официальных мировых рекордов в ней просто не было. Однако это не значит, что старания Карстена пропали даром. С этого сезона World Athletics включила данную дисциплину в программу своих официальных соревнований. И в федерации пообещали признать лучшее мировое время мировым рекордом, как только будет проведено достаточное количество стартов. Получается, что пока результат Вархольма считается World Best Performance (лучшее время в мире), но не является World Record (мировым рекордом). Хотя и может им стать.

Карстен Вархольм Фото: AP/ТАСС

«Я был немного удивлён тем, насколько легко мои ноги бежали после последнего поворота. Конечно, в конце ты чувствуешь усталость, но мне удалось поднажать на последних 45 метрах. Это показывает, что есть и скорость бега, и скорость преодоления барьеров», – сказал Вархольм.

Магия Кипьегон

Заговорили о мировом рекорде и в другой дисциплине. Фаит Кипьегон едва не превзошла достижение Светланы Мастерковой в беге на 1000 м, которое держится с 1996-го. Кенийка провела ровный и очень быстрый забег. Правда, этого всё равно оказалось недостаточно. До рекорда Мастерковой ей не хватило 0,23 секунды! Время африканской спортсменки – 2.29,21.

Правда, совсем без достижений Фаит не осталась. Кипьегон показала лучший результат сезона в мире и обновила рекорд арены. Кроме того, кенийка задала настолько хороший темп, что три её соперницы показали лучший личный результат, а Эбби Колдуэлл вообще обновила рекорд Океании (2.32,94).

«Это было очень хорошее начало моего сезона. Я рада такому старту и надеюсь, что останусь в такой же форме и дальше», – заметила Фаит.

Победы лидеров

Неплохой старт сезона выдали и другие звёзды лёгкой атлетики. Дежурные победы одержали Арман Дюплантис (5,92) и Ярослава Магучих (1,97).

Уверенно забрала своё золото и бегунья Беатрис Чебет. На 5000 м кенийка показала время 14.27,12, опередив Гудаф Цегай на 1,06 секунды. Правда, забег проходил в рваном ритме: спортсменки то показывали 2,46 на круге, то притормаживали до трёх с лишним минут.

Шерика Джексон Фото: Pontus Lundahl/AP/ТАСС

Хорошо на старте сезона себя проявила олимпийская чемпионка Шерика Джексон. Ямайской спортсменке не удалось одержать победу на 200 м, однако она доказала, что её ещё рано сбрасывать со счетов. Шерика финишировала второй (22,79), уступив лишь американке Анавии Баттл (22,41).

Если поражение Джексон не стало неожиданностью, то потеря первого места Суфьяном Эль-Баккали – это сюрприз. Олимпийский чемпион в стипль-чезе уступил молодому Самуэлю Фиреву (8.06,66 против 8.05,61). Юный эфиоп показал лучший результат сезона в мире, а также обновил рекорд арены.

Но более ярким в Сямыне оказался провал олимпийского чемпиона в спринте Летсиле Тебого. На 100-метровке он финишировал лишь седьмым (10,20). Вообще говоря, весь забег был не впечатляющим. Из 10 секунд смог выбежать только занявший первое место Акани Симбине (9,99).

Все результаты первого этапа Бриллиантовой лиги: Результаты первого этапа Бриллиантовой лиги — 2025

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Шанхае 3 мая.